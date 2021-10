Smijenjeni šefovi Holdinga koje je postavio Tomašević, slijedi natječaj za novog člana Uprave za financije

Na stranicma Zagrebačke burze, potvrđene su neslužbene informacije o opozivu Nikole Vukovića i Ante Samodola iz Uprave Zagrebačkog holdinga. Za novog šefa Uprave Zagrebačkog holdinga imenovan je Ivan Novaković, dosadašnji član Uprave holdinga.

Ivan Novaković je, prema biografiji koju je objavio Grad kad ga je postavio za člana Uprave Holdinga, dugogodišnje iskustvo stjecao je na rukovodećim pozicijama, posebice na području strateškog razvoja, razvoja poslovanja i upravljanja imovinom i uslugama. Kao direktor razvoja novih biznisa u INA-i bio je zadužen za izradu dugoročne strategije razvoja grupe u kontekstu globalne tranzicije prema obnovljivim izvorima energije, uključujući teme e-mobilnosti, proizvodnje energije, digitalnih usluga i drugih investicijskih projekata. Obnašao je funkciju predsjednika Uprave tvrtke STSI d.o.o. (članica INA grupe), navodi se u službenoj biografiji koju je objavio Grad.

Članovi uprave, uz predsjednika Novakovića, ostali su Boris Sesar i Matija Subašić- Maras koji su na te funkcije imenovani u lipnju nakon provedenog javnog natječaja. Sesar je u Holding došao iz United Grupe, a Subašić-Maras iz Croatia osiguranja.

Ovim je povodom danas održana konferencija za medije na kojoj je gradonačenik Grada Zagreba Tomislav Tomašević objasnio razloge opoziva Vukovića i Samodola. Nije htio ulaziti u detalje, no istaknuo je da se nisu složili oko koncepcije upravljanja Holdingom. Nisu dobro komunicirali s ostalim članovima Uprave, a osim toga, nisu imali dobru komunikaciju ni s Nadzornim odborom.

Tomašević je dodao da Vuković i Samodol imaju pravo na otpremninu u visini tri plaće te da će objaviti natječaj za novog člana Uprave Zagrebačkog holdinga za financije.

Podsjetimo, Tomašević je u lipnju bez javnog natječaja smijenio upravu Zagrebačkog holdinga i imenovao djelomični sastav Uprave Holdinga od dva člana, i to Vukovića kao predsjednika te Samodola kao člana Uprave. Danas je izjavio da i dalje to ne smatra greškom, jer se tada moralo hitno reagirati, a to su bili ljudi koji su poznavali Holding i imali su prethodnog iskustva. Smatra da su Vuković i Samodol u prvim mjeseci pridonijeli stabilizaciji Holdinga.