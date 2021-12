Snaga priznanja: 2021. – rodna godina za berbu nagrada

U izbezumljujućim vremenima, kakvima se bez zadrške može proglasiti cijeli pandemijski period, kvalitetna komunikacija isplivala je na površinu kao najbolje rješenje za uzmicanje pred sveopćom izgubljenosti. Vremena i dalje zahtijevaju veliku pribranost komunikacijskih stručnjaka jer kriza ne jenja.

–​ Pandemija nam je donijela stanje stalne krizne situacije, a svi mi koji se bavimo komunikacijom znamo da je dobra komunikacija ključna u doba krize. To razumije i većina donositelja odluka u javnom i privatnom sektoru, zbog čega su i naši savjeti sada traženiji nego ikada – rekao je Mario Aunedi Medek, predsjednik Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ).

Kriza je i velika prilika za učenje s obzirom na to da se rijetko tko dosad sreo s krizom tolikih razmjera, a ne možemo isključiti mogućnost, dodaje Medak, da će ih biti još.

Hiperinflacija informacija

U svakom slučaju, pandemijsko iskustvo pokazalo je što se događa kad je javnost gladna sadržaja, a umjesto provjerenih informacija kruže nagađanja ili izostane povjerenje u ključne izvore informacija. Neke od posljedica su i duboke podjele društva.

– Odnose s javnošću potrebno je razvijati kao industriju koja ima posebno važnu ulogu u trenutku hiperinflacije informacija i kriznih situacija poput ove s kojom je danas suočen cijeli svijet, što je još jednom pokazalo da je kvalitetna, pravodobna, točna i jasna komunikacija prvi preduvjet svih budućih koraka nekog procesa. Važnost kvalitetna upravljanja informacijama, upravljanje imidžom te uspostava povjerenja u iskren i otvoren dijalog danas su nezaobilazni preduvjeti uspješna poslovanja svih organizacija, bilo da je riječ o korporacijama, malim tvrtkama bilo o politici – istaknuo je Filip Orlić, menadžer poslovnog razvoja u Millenium promociji.

Higijeničari komunikacije

Prema njegovu mišljenju, PR je odavno izišao iz okvira operativne potpore koja podrazumijeva puko oblikovanje i prenošenje informacije. Iskusni PR stručnjaci, kaže Orlić, mogu znatno pridonijeti pozitivnim pomacima u higijeni komunikacije u društvu i potaknuti pokretanje projekata koji će pozitivno utjecati na pojedine segmente društva.

– Kad podvučemo crtu, možemo bez lažne skromnosti reći da odnose s javnošću kao struku čeka svijetla budućnost. Da to nisu samo nagađanja i naše želje, govore nam konkretni HUOJ-evi podaci. U pandemijskoj 2021. prvi je put uz domaći 'Grand PRix' održan i međunarodni, ukupno je bilo najviše prijavljenih radova u povijesti Udruge. Kvaliteta prijavljenih radova sve je bolja iz godine u godinu i naša je velika želja etablirati međunarodnu nagradu kako bismo imali strukturiranu mogućnost redovito odmjeriti snage s kolegama iz regije te tako razmjenjivati iskustva i dodatno učiti – nadovezao se predsjednik HUOJ-a, kojem je nedavno na natječaj za studentsku nagradu 'Mlada nada' pristiglo rekordnih 36 prijava.

Jedino mjerilo uspješnosti

Čini se da je to još jedan dokaz da u naletima najveće krize inspiracija osvaja vrhunce. No kad su svi jako inspirirani, javlja se još veća konkurencija na ionako poprilično propulzivnu tržištu, zbog čega je sve izazovnije okruniti projekt nagradom struke.

– Kada znate koliko je teško osvojiti nagradu, onda je svakako treba cijeniti. Prepoznaje to i tržište jer se za nagrade ne natječu samo agencije nego i klijenti. Zbog toga klijenti za suradnju biraju agencije koje su dokazale svoju izvrsnost i čiji je rad struka prepoznala i nagradila – objasnila je Marina Bolanča, direktorica Abeceda komunikacija, agencije ​koja je ove godine kampanjom 'Kad sigurno voziš, sigurno stižeš' osvojila prestižnu Zlatnu nagradu Međunarodne udruge za odnose s javnošću (IPRA), HUOJ-ev Grand PRix za odnose s javnošću u tijelima državne vlasti Republike Hrvatske, a prema ocjeni međunarodnog žirija osvojila je drugo mjesto u kategoriji društveno odgovornog poslovanja.

– Za nas je to velika stvar i potvrda našeg rada. Velika je uloga i lokalnih nagrada jer je pozornost javnosti usmjerena i na njih. No nagrada je i svaki osvojeni pitch jer smo tako pojedinom klijentu pokazali što možemo napraviti na njegovu konkretnom zadatku. Nagrade struke ulaznice su u pozivne pitcheve, pa je svakako važno njihovo osvajanje – naglasila je Bolanča dodavši da su kvaliteta rada i isporučeni rezultati jedino mjerilo uspješnosti koje priznaju.

Globalno digitalno okružje

Od komunikacijskih se stručnjaka i očekuje da uvijek iznova iz svojih kreativnih procesa izvuku nešto inovativno, svježe i dojmljivo.

– Nagrade su potvrda da smo kreativno i inovativno pristupili realizaciji projekata tako da iskorake koje činimo u struci prepoznaje ne samo klijent već i kolege komunikatori – ustvrdila je Corrina Filipović, viša savjetnica u Pragma komunikacijama, agenciji koja je osvojila mnoge nagrade, od domaćih kao što su HUOJ-ev 'Grand PRix' i 'Effie' do međunarodnih kao što su 'SEMPL', 'Eventiada IPRA Golden Awards', 'Native Advertising Awards'.

Toj su kolekciji ove godine dodali i ulazak u finale regionalne digitalne nagrade 'SoMo Borac'.

– Videočestitka koju smo osmislili i producirali za Dan Europe za klijenta Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, a koja se u ovogodišnjoj velikoj konkurenciji od ukupno 967 radova našla među finalistima, primjer je kako jednostavna rješenja mogu ostvariti ozbiljan kreativni napredak i vrhunske rezultate, to više što je u našem poslu prilično izazovno istaknuti se u globalnome digitalnom okružju. No zadovoljni smo što nam je to pošlo za rukom u stalnoj težnji da svojim klijentima predlažemo drukčije, kreativne i inovativne iskorake u njihovim komunikacijama – rekla je Filipović.

Utjecaj na razvoj branše

Nagrada je kruna rada i dosad su se hrvatske agencije za odnose s javnošću pokazale iznimno spretne u njihovoj berbi. Millenium promocija, koja je na tržištu dvadeset dvije godine, prikupila ih je više od dvadeset, bilo domaćih bilo globalnih. Orlić izdvaja nekoliko nagrađenih projekata te agencije kao što su multimedijska i interaktivna izložba 'Croatia je Hrvatska', koja je održana u povodu obilježavanja 133 godina rada Croatia osiguranja, nacionalni projekt stipendiranja 'Za žene u znanosti' kompanije L'Oréal te 'EY Poduzetnik godine', na kojem rade od prvoga hrvatskog izdanja. Na izrazito kompetitivnom tržištu nagrade su jedan od faktora diferenciranja i dodatan element koji klijenti uzimaju u obzir pri odabiru agencija koje će im biti partneri u provedbi komunikacijskih projekata i aktivnosti. No tu ne staje njihova moć.

– Nagrade struke izrazito pozitivno utječu na razvoj cjelokupne branše tjerajući sve nas na dodatan trud, praćenje trendova i podizanje ljestvice u svakodnevnom radu i pritom nam pružaju uvid u najbolje prakse i priliku za razmjenu iskustava. Zbog svega navedenoga posebno je važno da svi zajedno kao subjekti na našem tržištu potičemo i razvijamo strukovne nagrade, sudjelujemo na takvim natjecanjima i pokažemo svojim klijentima i cjelokupnoj javnosti koliki su važnost i utjecaj komunikacijske industrije na cijelo društvo – naglasio je Orlić.

Materijal za pobjednika

Pobjednici i osvajači nagrada utiru put budućnosti odnosa s javnošću, svaki uspješan iskorak u novo i nepoznato prostor je za razvoj. Upravo taj potencijal opisuje PR stručnjak i osnivač agencije Mangjura Krešimir Macan koji se prisjetio kako je jednom predsjednik žirija u kojem je sjedio rekao: 'Ako ste za rad u finalu pomislili: 'Šteta što se ja ovoga nisam prvi sjetio', imate materijal za pobjednika'.

– Svaki takav rad inspirira druge da naprave nešto još bolje i drukčije te vas motivira da u radu razmišljate kako sljedeće godine napraviti daljnji iskorak. Tjera vas da napravite taj korak više koji najčešće znači nagradu. Ako pratimo svjetske trendove i držimo se kriterija struke u ocjenjivanju, možemo samo ići naprijed kao struka i društvo. To je i ideja cijelog sustava nagrađivanja – naglasio je Macan.

Da za budućnost odnosa s javnošću nema straha, složila se i Maja Gradišar Perotić, viša savjetnica i voditeljica tima u agenciji Media Val.

– Brzina kojom se svijet mijenja i inovacije kojima svjedočimo iz dana u dan donijet će nova pitanja koja će zahtijevati odgovor i nove izazove koje bez otvorenog dijaloga neće biti moguće riješiti. Struka odnosa s javnošću može samo postati još važnija u budućnosti i pritom će se sve više fokusirati kvalitetu, sveobuhvatnost i otvoren pristup u strateškom razmišljanju – zaključila je Gradišar Perotić.