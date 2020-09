SolarCat: Hrvatski solarni brod zaplovio u osvajanje inozemnih tržišta

Nakon lipanjskih vožnji Jarunom samoodrživi solarni brod solarCat spreman je zapoloviti inozemnim vodama, doznaje se od Tomislava Urode, osnivača tvrtke iCat, koja je dosad svog plovećeg 'mačića' dvaput usavršavala dok nije postao pravi 'mačak'. Od početne verzije babyCat 1.0 nastala je babyCat 2.0 i posljednji stupanj razvoja brod je dosegao u najnovijem izdanju solarCat 1.0.

- Svakom sljedećom inačicom unaprijedili smo isti proizvod, a sad smo se okrenuli prema novim proizvodima koristeći isti osnovni alat gradnje. Nakon što smo zatvorili jedan proizvodni ciklus i pozatvarali sve otvorene projekte, okrenuli smo se vanjskom tržištu. Interes postoji, a mi smo u procesu prezentacije broda globalnom tržištu - ukratko nam prenosi novosti Uroda koji stoji iza solarnog broda.

- Razvijajući solarni brod, prvenstvena namjera nije nam bila izgraditi još jedan putnički brod. Ideja je bila stvoriti novo iskustvo putovanja morem, rijekama, jezerima. Volimo to istaknuti kroz par riječi koje brod opisuju kao mjesto gdje šum vjetra i mora nadglasavaju buku i vibracije, napominje Uroda, koji je prije pokretanja iCata radio kao konzultant u CroNoMaru, hrvatskoj tvrtci u nizozemskom vlasništvu sa sjedištem u Šibeniku, koja između ostaloga podupire inovacije u brodogradnji.

SolarCat sa svojom višenamjenskom palubom svakako se ubraja među inovacije. Budući da je tih, na njemu se mogu održavati razne radionice, školske i sportske edukacije, poslovni sastanci, svečane promocije pa čak i koncerti.

- Akumulirana električna energija u baterijama broda u kombinaciji s visokoenergetskim razvodom ovaj brod pretvaraju u pozornicu. Upravo u tom tonu je na zadnjem održan koncert bez uključivanja generatora ili spajanja na kopno. Brojne su se turističke mogućnosti tu otvorile i, uz malo mašte turističkih organizacija i event menadžera, ovaj brod može služiti za održavanje koncerata, kao glumačka pozornica i slično. Pa čak i kao bešumno energetsko postrojenje na lokacijama do kojih struja još nije došla - naglašava mladi poduzetnik u čijem su rasporedu trenutno važni sastanci s ciljem proširenja tržišta.

Dug je put koji je doveo do ovog trenutka. U posljednjih nekoliko godina realizirali su čak sedam EU projekata i to je bilo veoma iscrpljujuće iskustvo. No, to ne znači da nisu spremni i dalje aplicirati na natječaje. Već imaju nekoliko spremnih ideja u kojem smjeru žele nastaviti, a one su vezane uz brodove i zelenu energiju. I posve u skladu s Europskim zelenim planom čiji je cilj Europu do 2050. godine učiniti prvim klimatski neutralnim kontinentom.

- Smatramo da su upravo to smjernice za razvoj novih projekata, jer je za njih predviđeno bilijun (dvanaest nula) eura. Ako si možete predočiti koliko je to novca, shvatit ćete koliki se naglasak stavlja na zelenu energiju - dodaje Uroda.