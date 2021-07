Span očekuje veliki interes ulagača, analitičari se nadaju da će biti putokaz ostalim tehnološkim tvrtkama

Iako je bilo puno spekulacija o prodaji tvrtke, a s HT-om su se prije par godina vodili i pregovori, dioničari Spana odlučili su se ipak na izlazak kompanije na burzu. Nije to bio neočekivan potez s obzirom da je tvrtka bila u Elite programu Londonske burze i pripremala se takav iskorak. U kontekstu potencijalnog IPO-a spominjale su se različite europske burze, no na kraju je odluka pala na domaću Zagrebačku burzu. Zašto ipak burza, a ne strateški partner?

-To je danas standard u IT industriji. Najveće softverske kompanije na svijetu dionička su društva, a mi imamo kvalitetnu investicijsku priču. Na kraju 2020. ostvarili smo ukupne poslovne prihode od 613,75 milijuna kuna i rast viši od 30 posto u odnosu na godinu prije.

Postali smo pravi mali div IT industrije. Za financiranje novih ideja i širenje poslovanja odabrali smo prodaju dionica iz svog trezora, a to nam otvara i mogućnost da zaposlenicima omogućimo dublji uvid u rad kompanije te ih na jednostavan način legalno nagrađujemo dionicama – kaže Nikola Dujmović, osnivač, najveći pojedinačni dioničar (35,9 posto dionica) i predsjednik Uprave Spana.

Dujmović očekuje veliki interes ulagača i smatra kako je Span ozbiljna tvrtka za investitore koji žele prinose na dugi rok. U posljednje tri godine Span Grupa bilježi godišnju stopu rasta višu od 20 posto, što je dvostruko više od prosjeka rasta koji ostvaruje hrvatska IT industrija. Jedan su od najvećih izvoznika u Hrvatskoj, a 70 posto prihoda ostvaruju na međunarodnom tržištu.

-Uspjeh koji smo ostvarili došao je kao rezultat predanosti naših zaposlenika i upravo smo njima odlučili dati prvenstvo kod kupnje dionica. Interno istraživanje pokazalo nam je da je više od 50 posto zaposlenika zainteresirano za kupnju dionica Grupe. Uvjereni smo da će visok interes zaposlenika prepoznati i investitori te zahvaljujući tome biti znatno skloniji ulagati u kompaniju u kojoj su zaposlenici ujedno i njezini suvlasnici – kaže Dujmović.

A u što će se ulagati novac od IPO-a? Izlaskom na Zagrebačku burzu nastavit će se ubrzani razvoj Spana u području poslovanja u oblaku, IT sigurnosti i umjetne inteligencije, ali i daljnje širenje na međunarodna tržišta. - Specifičnim znanjima i ekspertizom svog tima stručnjaka želimo nastaviti stvarati IT rješenja kojima podižemo razinu poslovanja svojih klijenata i kreiramo digitalnu budućnost. Kao kompanija koja okuplja vrhunske stručnjake i pruža izvrsne proizvode, ne vidimo nikakav problem u budućnosti pronaći tržište i plasirati svoj proizvod – smatra Dujmović.

Izlazak novih kompanija na burzu svakako je dobra vijest za domaće tržište kapitala, smatraju financijski stručnjaci i brokeri. To pokazuje poduzetnicima da se i na ZSE može prikupiti kapital za rast, a istovremeno domaćim institucionalnim i malim ulagateljima nudi zanimljivu investicijsku priliku u sektoru koji je slabo zastupljen.

- Tehnološki sektor je jedan od najvažnijih sektora na globalnim tržištima, a u posljednje vrijeme i kod nas vidimo sve više uspješnih poduzeća koja su privukla značajne strane investicije, no zasad nije bilo onih koji su se odlučili na izlazak na burzu. Nadamo se da će ovo biti putokaz i drugim poduzećima iz domaćeg tehnološkog sektora, koji je uz turizam jedan od međunarodno najkonkurentnijih te stvara visoku dodanu vrijednost – ističu u Intercapitalu.

Na Zagrebačkoj burzi također pozdravljaju odluku tvrtke da svoje dionice uvrsti na Burzu. - Prikupljanje sredstava za rast putem tržišta kapitala logičan je put prema stvaranju nove dodane vrijednosti za samu kompaniju, investitore i gospodarstvo u cjelini. Transparentnost, niža cijena kapitala, učinkovito trgovanje u skladu sa zakonima ponude i potražnje i podrška investicijske javnosti za daljnje poslovne planove praktički nemaju alternative. Vjerujemo da čitava investicijska zajednica može biti zadovoljna izlaskom jedne tehnološke kompanije na uređeno tržište, čime se širi sektorska raznolikost tržišta, a ulagateljima pružaju nove investicijske prilike – poručili su sa Zagrebačke burze.

Ulagateljima će se ponuditi 29,5 posto dionica iz trezora, nominalno po 10 kuna, a tržišna vrijednost će se tek vidjeti. U prvom krugu ponude Spanovih dionica pravo na kupnju najviše do ukupno 49 tisuća ponuđenih dionica imaju isključivo fizičke osobe koje na datum objave Javnog poziva imaju status radnika Spana ili ovisnih društava Bonsai i Infocumulus. U drugom krugu Ponude pravo na kupnju najviše do ukupno 529.200 dionica, kao i preostalih ponuđenih dionica koje ne prihvate radnici, odnosno ukupno do najviše 578.200 ponuđenih dionica, imaju kvalificirani ulagatelji i mali ulagatelji, kako su definirani Zakonom o tržištu kapitala

U 2019. Span je započeo sa geografskim širenjem u Istočnoj Europi i Srednjoj Aziji, a prvenstveno u Ukrajini što je rezultiralo rastom poslovnih prihoda za 19,09 posto u odnosu na 2018. godinu. Širenja su zahtijevala značajna ulaganja u ljudski kapital. Kao rezultat širenja poslovanja te povećanog troška osoblja, EBITDA je u 2019. godini pala u odnosu na 2018. godinu dok 2020. godina odražava pozitivne učinke geografskog širenja: rast prihoda za 30,08 posto, kao i rast ostalih mjera profitabilnosti, EBITDA-e, EBITDA marže i neto dobiti u odnosu na 2019. godinu. Neto dobit ostvarena u 2020. iznosi 7,4 milijuna kuna.

Dodatno, na rast poslovnih prihoda u 2020. godini utjecala je i potreba za ubrzanom digitalnom transformacijom poslovanja kao posljedicom COVID-19 pandemije, koja je dovela do dodatnog povećanja potražnje za uslugama Grupe. Najveći udio u strukturi prihoda ima segment upravljanja softverskom imovinom i licenciranje (425 milijuna kuna u 2020. godini).

Kako stoji u Prospektu, Span će se strateški fokusirati na rast poslovanja s postojećim ključnim međunarodnim klijentima (proširenje broja i vrsta usluga) te razvoj Span.zone digitalne platforme koja omogućuje potpuno autonomnu nabavu, aktivaciju, upravljanje i održavanje Cloud licenci i usluga. Platforma predstavlja visoko standardizirano rješenje i novi poslovni model za razvijena tržišta Europske Unije. Platforma će biti dostupna za tržište Hrvatske i Slovenije u zadnjem kvartalu 2021. godine, dok će na cijelom području Europske Unije biti dostupna u drugom kvartalu 2022. godine.

Zanimljivost iz povijesti Spana jest da su tadašnji vlasnici (od kojih su Nikola Dujmović, Damir Bočkal, Marijan Pongrac, Zvonimir Banek i Jasmin Kotur i danas dioničari Spana) 2007. napravili prvi management buyout u Hrvatskoj, isplativši mađarski Synergon. Span je bio i dosta aktivan u preuzimanjima i spajanjima na hrvatskoj IT sceni. Tako je preuzeo konkurentski Recro-net, zatim partnersku tvrtku InfoCumulus, a nedavno i perspektivnu tvrtku koja se bavi umjetnom inteligencijom Bonsai.