Span u prvih pola godine ostvario 390,7 milijuna kuna prihoda i neto dobit od 7,4 milijuna kuna

Span d.d., prva privatna hrvatska IT kompanija čije su dionice u rujnu uvrštene na službeno tržište Zagrebačke burze, objavila je danas poslovne rezultate za prvo polugodište 2021.godine. Razdoblje su obilježili dobri poslovni rezultati s dvoznamenkastim rastom prihoda te pripremnim radnjama za izlazak kompanije na Zagrebačku burzu.

U prvih šest mjeseci ove godine, poslovni prihodi Span Grupe iznosili su 390,7 milijuna kuna, što predstavlja rast od 23 posto u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, navodi se u priopćenju. Najveći rast prihoda od 52 posto zabilježen je u segmentu infrastrukturnih usluga, Cloud i Cyber Security. To je rezultat akvizicije novih klijenata i povećanja broja projekata kod postojećih klijenata.

EBITDA Span Grupe prije jednokratnih stavki iznosila je 17,8 milijuna kuna, što je rast od 110 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA nakon jednokratnih stavki iznosila je 15,4 milijuna kuna, što je rast od 82 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neto dobit Grupe za prvih pola godine iznosi 7,4 milijuna kuna, što je porast za 412 posto.

Razdoblje je bilo obilježeno većom profitabilnošću IT usluga s visokom dodanom vrijednošću, najviše u segmentima infrastrukturnih usluga (Cloud i Cyber Security) te razvoju softwarea i poslovnih rješenja. Udio prihoda koji se ostvaruju na inozemnim tržištima u prvom polugodištu ove godine čine 79,4 posto ukupnih prihoda Grupe. Također, raste broj zaposlenika, pa je tako u prvih šest mjeseci ove godine prosječan broj zaposlenika u Grupi 524, a zapošljavanja su uglavnom bila u segementima poslovanja s visokom dodanom vrijednošću.

- S dobrim poslovnim rezultatima i rastom svih financijskih pokazatelja nastavljamo raditi ono po čemu smo prepoznati – stvarati najbolja IT rješenja za naše korisnike. Uz to, nedavni izlazak na Zagrebačku burzu omogućio je Spanu ulazak u novu fazu poslovanja. Potražnja za dionicama je značajno nadmašila ponudu, a s više od tisuću novih dioničara Spana, među kojima su veliki institucionalni ulagatelji, puno malih ulagatelja i više od polovice naših zaposlenika, nastavljamo daljnje poslovanje kao pravo dioničarsko društvo. To nam pruža dodatni vjetar u leđa za rast na postojećim tržištima i izlazak na nova - poručio je Nikola Dujmović, osnivač i predsjednik Uprave Spana.

Posljednjih šest godina Span ostvaruje prosječan godišnji rast prihoda iznad 20 posto i danas je jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija po prihodima. Jedan je od najvećih izvoznika, koji dvije trećine svojih prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu. Uz zagrebačko sjedište društva te urede u Osijeku i Rijeci, Span ima sedam tvrtki kćeri u Sloveniji, Velikoj Britaniji, SAD-u, Njemačkoj, Ukrajini, Azerbajdžanu i Švicarskoj, posluje na 100 tržišta i šest kontinenata. Neki od klijenata Spana su McDonalds, Starbucks, Rimac Automobili, Metinvest Grupa i Infobip, a uz spomenuta tržišta kompanija je kreirala i jasnu viziju daljnjeg širenja na tržišta Centralne Azije i Istočne Europe

Kao vodeći stručnjaci za Microsoft tehnologije i vodeći regionalni Microsoft partner, Span nosi priznanje Microsoft Gold Partnera te je prva hrvatska kompanija koja ima osam Microsoftovih naprednih specijalizacija, koje se dodjeljuju najstručnijim Microsoft partnerima koji dokažu svoju sposobnost pri implementaciji rješenja u određenom području.