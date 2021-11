Square One - Otvoren prvi coworking prostor s naglaskom na žensko poduzetništvo

U centru Zagreba i to na adresi Trg žrtava fašizma 1, smjestio se novi coworking prostor Square One s jednom bitnom specifičnošću: fokusom na žensko poduzetništvo. Naime, jedan cijeli kat prostora koji se proteže na 1,2 tisuće četvornih metara, rezerviran je za žene i sadržajima prilagođen potrebama poduzetnica. Osim toga, pokrenut je i program subvencioniranja samohranih majki i majki djece s teškoćama u razvoju, s dugoročnim ciljem osiguravanja besplatnog radnog prostora.

Praktično rješenje

Prostor Square One koncipiran je u formatu privatnih ureda za od jedne do osam osoba, dijeljenog radnog prostora te prostorija za sastanke, opuštanje i događanja raznih oblika. Projektni dio za prostor napravio je Studio 3P predvođen arhitektom Janom Pivcem.

- Vjerujemo da coworking prostori nisu trend, već dugoročno rješenje za sve vrste profesionalaca i industrija jer omogućuju hibridne koncepte rada. Naš je primarni fokus, uz osiguravanje kvalitetnog radnog mjesta, pružiti korisnicima kvalitetnu mrežu kontakata i potaknuti ih na međusobnu suradnju. Ponosni smo i na činjenicu da dajemo poticaj razvoju ženskog poduzetništva i pomažemo osnaživanju poduzetnica samohranih majki - istaknula je Klara Rajnović, menadžerica poslovnog razvoja.

Uloženo 3 milijuna eura

Inače, projekt je pokrenut na temelju globalnog iskustva Rent24 zajednice, jednog od vodećih svjetskih coworking operatera. Vlasništvo je Roberta Bukvića, a investicija je veća od tri milijuna eura.

Osim klasičnog najma ureda ili stola, u prostoru će se redovito održavati konferencije i predavanja, subvencionirati start-upovi i studentski projekti, a svaki četvrtak organizirani su after work eventi, od panel rasprava o poslovanju do popularnih pub kvizova. Kako bi se prostor predstavio i široj zajednici, u četvrtak, 11. studenog od 10 h održat će se 'Dan otvorenih vrata' za sve koji žele razgledati prostor. Od 17 sati održava se i after work party, sa živom svirkom i simboličnim znakovima pažnje za posjetitelje.