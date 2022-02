Startup 57hours Viktora Marohnića osigurao dva milijuna dolara od Sabola, Mura i suosnivača Outfit7

Startup 57hours, kojega su pokrenuli Viktor Marohnić (također i osnivač digitalne agencije Five) te Perica Levatić (bivši product menadžer Fivea te COO u 57hours), a koji je započeo kao interni startup u Fiveu, osigurao je investiciju od dva milijuna dolara od fondova Feelsgood i dansko-švicarskog Nordic Eye, inače investitora i u hrvatsku tvrtku Bellabeat, prenosi Netokracija.

U 57hours uložili su i hrvatski te slovenski poslovni anđeli, među kojima su: Damir Sabol, osnivač Photomatha, Microblinka i Iskona; Sandro Mur, osnivač Bellabeata; Maja Cooper i Jonathan Cooper, osnivači KlasikTV-a; Rok Zorko, suosnivač i VP of Product tvrtke Outfit7; Silicon Gardens, fond koji okuplja najuspješnije slovenske tehnološke osnivače tvrtki poput Zemante, Studio Moderne i Outfit 7.

Inače, početak 2022. godine za Viktora Marohnića označio je i odmak od biznisa u agenciji Five, koju je zajedno s Lukom Abrusom osnovao 2005. godine. Marohnić se, naime, nakon uspješne 2021. godine, u kojoj je Five preuzela britanska tvrtka Endava za 250 milijuna kuna, odlučio u potpunosti posvetiti razvoju svog startupa 57hours osnovanog još 2019., koji vodi iz New Yorka.

Riječ je o platformi za pronalazak i rezerviranje sportsko-avanturističkih aktivnosti poput planinarenja i skijanja uz pratnju profesionalnih vodiča, i to po cijelom svijetu. Ovaj put naglasak njegova poduzetničkog pothvata nije na tehnologiji, već na promicanju aktivnog načina života. Od siječnja 2021. 57hours ostvario je rast od 1500 posto, no kako je Marohnić objasnio u svojoj objavi na LinkedInu, mjerilo uspjeha su im dani koje ljudi uz njihovu pomoć provedu na otvorenom.