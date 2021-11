Startup Factory 2021 – Pobijedili timovi znanstvenika čija će rješenja promijeniti svijet, osvojili 800.000 kuna

U ZICER-u, Zagrebačkom inovacijskom centru održano je osmo izdanje startup konferencije Zagreb Connect i šesto finale Startup Factory akceleracijskog programa. Program se odvijao uživo, a gledatelji su ga pratili virtualno. Uz inspirativne priče uspješnih domaćih startupovaca, na najvećoj hrvatskoj startup konferenciji dodijeljene su nagrade najboljim startupima, ukupne vrijednosti 800.000 kuna. Od 12 Startup Factory timova, najbolji pitch finalnog natjecanja imali su startupovi PsyFlux, Digicyte, Go Green Ozonator i Polipharm Solutions.

– Čestitam svim sudionicima šeste Startup Factory generacije. Kvaliteta naših timova iz godine u raste. To smo mogli vidjeti i danas na Zagreb Connectu. Sve su to redom ili znanstvenici ili eksperti u svojim područjima. Dostignuća koja razvijaju imaju potencijal mijenjati kvalitetu života. Ove godine pobjedu su odnijela medicinska rješenja i rješenja za zelenu ekonomiju. To su nišna područja koja treba poticati i zato je ovaj smjer dobar. Svim sudionicima poručujem da ne odustaju od realizacije svojih rješenja. Kroz program su pokazali upornost i izdržljivost, a s tim karakteristikama mogu doći i do tržišne održivosti – rekao je Frane Šesnić, direktor ZICER-a čestitajući sudionicima i pobjednicima.

Zagreb Connect je svečano otvorio Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

– Neke od ovih malih tvrtki će jednog dana postati veliki igrači na hrvatskom i globalnom tržištu, a s te pozicije će biti u mogućnosti pomoći novim startup tvrtkama svojim savjetima, iskustvom i ulaganjem. Osim što se startup tvrtke razvijaju uz pomoć mentora ZICER-a i potpora Grada, one međusobno i surađuju te dijele iskustva, jer su suočeni sa sličnim izazovima. Kvalitetna suradnja stvara plodno tlo za razvoj novih ideja i inovacija, a često je bitnija za nove tvrtke od same financijske podrške. Vjerujem da će startup tvrtke i dalje funkcionirati kao zajednica jer od takve suradnje svi imamo koristi – rekao je Tomašević.

PsyFlux

PsyFlux je interdisciplinarni tim koji se bavi razvijanjem uređaja za mjerenje intrakranijskog tlaka. Vizija tima je učiniti mjerenje intrakranijskog tlaka usporedivim mjerenjima drugih fizioloških funkcija, u smislu dostupnosti i jednostavnosti. Nadaju se budućnosti bez skupog i složenog praćenja intrakranijskog tlaka.

– Na ideju je inicijalno došao Hrvoje Barić, specijalizant neurokirurgije i doktor znanosti, razmišljajući o problemu s kojim se susreće u svakodnevnom radu. Svoja razmišljanja podijelio je s ostalim članovima tima, među kojima sam i ja. Zajednički smo našli rješenje - uređaj za praćenje vitalnih funkcija u ljudskom tijelu – priča Marsela Polić, članica tima i inženjerka elektrotehnike.

Hrvoje je jedini doktor medicine u timu, Marko Car je inženjer robotike, a Tomica Car je elektroničar.

Digicyte

Analiza tkiva i stanica u medicini se još uvijek bazira na sporom i manualnom te često subjektivnom pregledu uzoraka pod mikroskopom. Razvojem povoljnijeg skenera uzoraka tkiva i korištenjem brzih neuronskih mreža, Startup Factory tim Digicyte razvija tehnologije koje će omogućiti široku upotrebu digitalizacije i umjetne inteligencije u analizi tkiva.

– Sve je počelo radom na primjeni umjetne inteligencije u analizi uzoraka tkiva. No, ubrzo smo shvatili da 'štampanjem' radova nećemo ništa postići, već da ako zaista želimo ostaviti neki veći 'impact' moramo sagledati cijelu problematiku. Naime, digitalizacija u analizi tkiva i stanica još uvijek nije zaživjela. Bez digitalnih slika nema računalne obrade slika, pa tako ni umjetne inteligencije. Iz tog razloga krenuli smo s razvojem svojeg skenera Marvina – priča Krunoslav Vinicki, voditelj tima Digicyte.

Krunoslav je u timu s Dorom Machaček, a oboje dolaze s Veterinarskog fakulteta. Krunoslav je zadužen za razvoj softvera, dok se Dora primarno bavi razvojem AI aplikacija. U timu je i Dominik Sremić kao glavna i odgovorna osoba za razvoj hardvera. Dominik u Digicyte donosi bogato iskustvo iz industrije koje je stekao radeći kao inženjer robotike.

Go Green Ozonator

GGO3 - Gogreenozonator ekološki je prihvatljiva zamjena za pesticide u proizvodnji i skladištenju hrane. Razvija ju Startup Factory tim GGO3. Riječ je o timu znanstvenika s Agronomskog fakulteta koji je prošle godine krenuo s razvojem tehnologije precizne i pravovremene primjene ozona otopljenog u vodi ili kao biofumiganta za zaštitu bilja od štetnih organizama u plastenicima i skladišnim sustavima.

– Projekt GGO3 nastao je kao nastavak istraživanja utjecaja ozona na kukce koje smo 2019. godine započeli na Agronomskom fakultetu. Obzirom na dobre rezultate vidjeli smo širu primjenu u poljoprivredi. Ideja se nametnula kao odgovor na Green Deal uveden prošle godine. Radi se o strategiji 'Od polja do stola' kojom se EU obavezala smanjiti utrošak pesticida 50 posto pesticida do 2030. godine i povećati proizvodne površine u ekološkoj proizvodnji za tri puta – priča voditeljica tima Helena Virić Gašparić, znanstvenica i asistentica s Agronomskog fakulteta, Odsjeka za fitomedicinu, Zavoda za poljoprivrednu zoologiju, koja upravo završava doktorat.

– Bitno je naglasiti kako bez primjene pesticida gubitak u proizvodnji može dosegnuti i do 70 posto pa je nužno raditi na razvoju novih tehnologija i novih djelatnih tvari za zaštitu bilja kako bi se osigurala dovoljna količina zdravstveno ispravne hrane – dodaje Virić Gašparić.

Najbolji 'vjetar u leđa' Heleni daje prijateljica i kolegica doc. dr. sc. Darija Lemić s istog Zavoda. Darija je suosnivačica i članica tima primarno zadužena za upravljanje znanstvenim aktivnostima. Kao vrhunska znanstvenica nagrađena je državnom nagradom za znanost i brojnim referencama u svome radu. Bavi se populacijskom genetikom, integriranom zaštitom bilja, entomologijom i fitofarmacijom.

Treći član GGO3 tima je Pave Ninčević, odličan student posljednje godine diplomskog studija fitomedicina. Pave ima sve kompetencije postati fantastičan stručnjak. Vrlo je predan timu i otvoren za nova znanja. Za svoj tim radi na poslovima marketinga i vidljivosti na društvenim mrežama, a ni pitchanje mu nije strano.

Polypharm Solutions

Polypharm Solutions je algoritam za prepoznavanje interakcija između lijekova koji će biti dostupan kao profesionalni i potrošački proizvod u obliku web aplikacije. Računanje metaboličkog tereta uz pomoć umjetne inteligencije prepoznaje preopterećene metaboličke puteve te preporučuje alternativne terapijske režime. Sprečavanjem interakcija između lijekova u trenutku njihova propisivanja umanjuje vjerojatnost nastanka nuspojava te štiti zdravlje pacijenata.

– Na ideju za naš proizvod došli smo istražujući trenutne farmakokinetičke modele gdje nismo mogli pronaći onaj koji bi smatrali adekvatnim za rješavanje problemom interakcija medu lijekovima. Naš je stav da se može napraviti proizvod koji je puno precizniji i jednostavniji. Zato smo ga krenuli sami izrađivat – kaže Marko Bošković, voditelj tima Polypharm Solutions te doktor medicine i istraživač kliničke farmakologije.

S njim su u timu još trojica vrhunskih stručnjaka - Dionizije Fa, kemijski inženjer i stručnjak za strojno učenje, Šimun Matešić, full-stack developer i data security ekspert te Filip Relković, informacijski znanstvenik i student medicine.

‘Startup postane uspješan onda kada prestane biti startup’

U sklopu konferencije održana je i panel rasprava s uspješnim hrvatskim startupovcima naziva 'Zicer imamo uspješne startupove' pod moderatorskom palicom novinarke i suosnivačice DiVana Matine Tenžere.

Petar Reić, osnivač i direktor startupa OmoLab (Omoguru), na panelu je istaknuo da je za njih ključan trenutak bio kada su se 2017. godine na Startup Factoryju predstavili široj javnosti i investitorima.

– Nakon toga se se stvari ‘zarolale’ – rekao je Reić zaključujući da ‘startup postane uspješan onda kada prestane biti startup’.

Reić je podijelio i nekoliko najboljih poslovnih savjeta, uključujući važnost strpljenja i upornosti.

– ‘Uspjeh preko noći’ traje sedam, deset, petnaest godina. Možemo imati briljantnu ideju, ali realizacija te ideje i stavljanje na tržište te upoznavanje javnosti s vašom idejom je težak posao – rekao je Reić i dodao još jedan savjet vezan za strah od javnog nastupa, a to je da ‘nikoga nije briga’.

Startup Sportreact iza kojega stoji tim studenata prošle je godine osvojio Startup Factory, a kako je na panel raspravi spomenuo Anto Širić, uskoro idu u Las Vegas nakon čega očekuju da će ostvariti eksponencijalni rast.

Edo Mujkić, suosnivač i direktor B!TE ME Nutritiona, istaknuo je da im je ključan trenutak koji ih je pogurao dalje i usmjerio bilo sudjelovanje na Zagreb Connectu 2018. godine. Tijekom panela je naglasio da mu je na prvom mjestu uvijek tim, odnosno ljudi, a s njime se složio i Marin Mrša, osnivač i direktor Peekatora, koji se u panel raspravu uključio online iz Londona.

Mrša je dodao da je za njih ključan trenutak došao u vrijeme kada su najmanje radili na proizvodu, a on je klijentu dao najveću vrijednost.

– To je značilo da napokon imamo skalabilan proizvod te da postoji veliki potencijal za rast – rekao je Mrša.

Svi ovi danas uspješni startupovi bili su dio Startup Factory programa, kroz koji se do sada razvijalo 88 inovativnih tehnoloških timova.