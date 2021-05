Startup NUOTWO otkriva kako napreduju njihovi paneli koji ‘usisavaju‘ stakleničke plinove

Osnivači startupa NUOTWO Iva Soža i Marko Brkljačić prije dvije godine pobijedili su konkurenciju u finalu Startup Factoryja sa svojom idejom o ugradbenom panelu koji 'usisava' CO2 i metan te stvara svježi zrak i biomasu koja se može koristiti na desetke različitih načina. Navratili smo nedavno do njihovog prostora u ZICER-u da vidimo kako napreduju.

Specifičan proizvod na kojem rade izniknuo je na prilično fenomenalan način, posve jednostavno iz gledanja dokumentarca koji ih je nagnao na razmišljanje. Konkretnije, kao nadahnuće im je poslužio dokumentarac o Velikom koraljnom grebenu i učinku koji prevelika koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi ima na njega. Krenuli su 'mozgati' kako uklanjati ugljikov dioksid i metan iz urbanih i ruralnih sredina u kojima nastaje i domislili se panelu.

Za zelenim idejama kao što je ova njihova trenutno vlada pomama na tržištu, ali junaci ove priče, mehanički inženjer i morska biologinja nisu odmah dočekani s oduševljenjem. Ipak, ustrajali su i naišli na ljude koji su prepoznali i svesrdno prihvatili njihov projekt te ih čak pogurali da još žešće prionu na posao. Startup Factory je bio prijelomna točka, a financijsku potporu potražili su i kroz ZICER-ov EIT Climate - KIC Croatia akcelerator te Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta (PoC8).

Iako je još na putu prema tome, jednom kada zakorači u proizvodnu fazu, NUOTWO bi mogao bi iskusiti veliku potražnju za svojim panelima-filterima zraka. Tim više što je uslijed pandemije koronavirusa kvaliteta zraka postala pitanje zdravstvene sigurnosti i važna stavka u svakom zatvorenom prostoru, a objavom Europskog zelenog plana kojim se potiče naš kontinent da zakorači u klimatsku neutralnost do 2050., takva su rješenja postala hit roba. Podsjetimo, njihovi paneli mogu za trećinu smanjiti potrošnju energije za grijanje i hlađenje, a godišnje mogu 'upiti' do 25,5 kilograma CO2 po četvornom metru panela. Osim što uklanjaju patogene, uklanjanjem viška ugljikova dioksida i metana iz atmosfere doprinose i ublažavanju negativnih učinaka klimatskih promjena kao što su podizanje globalne temperature te acidifikacije mora.

Što sami kažu kakav im je bio dosadašnji put i na čemu trenutno rade, pročitajte u kratkom razgovoru s Markom i Ivom.

Što ste radili prije osnivanja ovog startupa?

- Uh, treba se tog prisjetiti... Iva je taman dovršila svoju drugu diplomu i počinjala karijeru vezanu uz zaštitu okoliša i održivi razvoj. Kao pravi konstruktor i freelancer, ja sam razvijao proizvode prema željama raznih klijenata - humanoidni robot, razni strojevi za automobilsku i naftnu industriju, uređaji za pametne kuće itd.

Kako to da ste odlučili to sve staviti na kocku radi jedne ideje?

- Krčkala se ideja o NUOTWO već neko vrijeme, no glavni krivac je Plavi Ured i edukacija o pitchanju, na kraju koje su Barbara Blečić (Plavi Ured) i Vanja Andrić (OmoLab, predavač) baš navalili da prijavim ideju na Startup Factory. Tog trenutka sam odlučio sve zaustaviti i fokusirati se isključivo na NUOTWO, pa dok ne potrošim ušteđevinu. Isplatilo se riskirati! :D

Jeste li na tom putu promišljali o odustajanju? Što vam se pokazalo kao najbolji motivator da nastavite?

- Mislim da nema tog startupdžije koji ne promišlja o odustajanju, pogotovo na početku.

Najbolji motivator za nastavak? Definitivno krevet. Nakon 'duuugog' dana legneš sav potišten i spreman na odustajanje. E, onda se drugo jutro ustaneš i shvatiš da, iako su sve lađe potonule... 'hej, pa ja sam podmorničar! Veći je problem ako ne tonu!'

Sad ste u fazi testiranja prototipa i ugovarate pilot projekte. Možete li nam malo konkretnije dati informacije što sada točno radite? Koji su sljedeći koraci?

- Tako je, trenutno prolazimo kroz takozvanu "design for manufacturing" fazu razvoja. Ukratko, prema svemu što smo naučili kroz devet mjeseci testiranja prototipa, napraviti ćemo MVP (minimum viable product) u maloj seriji od stotinjak jedinica. Njih ćemo instalirati kod naših partnera - ZICER, Casablanca hostel, Intellegens, Domino Dizajn, OmoLab - kako bismo mogli vidjeti djelovanje našeg proizvoda na većoj skali.

Kakva će biti primjena Vašeg panela? Tko će ga koristiti i gdje? Što ste zamislili?

- Naš panel smanjuje ugljični otisak te energetsku potrošnju za grijanje i hlađenje za čak trećinu. Tako da njegovu najveću primjenu očekujemo u građevinama gdje ima puno ljudi kao što su uredske zgrade, bolnice, banke, trgovački centri, hoteli... To nije sve, imamo još nekoliko rješenja i primjena koje želimo razviti i testirati, ali o tom po tom.

Što vam je najteže, a što najbolje u poduzetništvu?

- Najteže nam je uvjeriti ljude koji 'drže' financijska sredstva da će im se dugoročno isplatiti uložiti u NUOTWO. Najbolje nam je kad uspijemo uvjeriti ljude da će im se dugoročno isplatiti ulaganje u razvoj NUOTWO panela.

Planirate li iskoristiti 'zelenost' svog projekta i prijaviti se za EU sredstva?

- NUOTWO je zelen od početka, tako da nam je mrvicu lakše doći do EU sredstava.

To zelenilo su do sada prepoznali HAMAG-BICRO, ZICER, odnosno Startup Factory, EIT Climate-KIC koji su nam dali financijsku potporu - a ona je (izravno ili neizravno) proizišla iz EU fondova.

Što biste htjeli postići u idućih pet godina?

- S obzirom na 2019. i 2020. teško je reći. Svakako, voljeli bismo kroz idućih pet godina dovesti NUOTWO od razine startupa na nivo uspješne tvrtke, čiji će NUOTWO paneli popločiti zidove većine zgrada u EU i svijetu. Tako će urbane sredine postati zdravije za život i značajno pomagati u oporavku planete. Primjer, zgrada poput ZICERa popločena NUOTWO panelima bi imala jednaki potencijal pročišćavanja zraka kao i 3 hektara šume!