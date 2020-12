Stigao priručnik koji razotkriva najčešće probleme iz dječje otorinolaringologije

Djeca do treće godine života svog pedijatra ili hitnu službu posjete i do desetak puta godišnje i to najčešće zbog bolesti gornjih dišnih puteva. Upale uha, grla, krvarenje iz nosa ili laringitisi kao po pravilu započinju naglo, nenajavljeno, obično vikendom, na ljetovanju ili zimovanju i predstavljaju izvor frustracija i za roditelja i za dijete. A mladi roditelji nerijetko budu iznenađeni kada ih liječnici vrate iz ordinacije samo s uputom za čišćenjem nosića, snižavanjem temperature, unosom veće količine tekućine i praćenjem stanja djeteta.



U priručniku za roditelje pod nazivom Zajedno kroz dječju otorinolaringologiju, izv. prof. prim. dr. sc. Željka Roje odlučila je mladim roditeljima pomoći da prepoznaju kada je vrijeme za odlazak liječniku, a kada problem mogu riješiti sami ili ga čak i spriječiti.

- Oduvijek mi je bilo jasno da je edukacija najvažnija u prevenciji i liječenju bolesti. Ali edukacija se ne odnosi samo na medicinske profesionalce, već i na laike. I zato nije dovoljno biti samo profesor na Medicinskom fakultetu i poučavati studente i medicinske sestre, već treba poučiti “običnog čovjeka” kako se brinuti o vlastitom zdravlju i zdravlju svojih najmilijih. Valja poučiti i farmaceuta, koji je često prva crta “bojišnice” i osoba kojoj se obraćaju zabrinuti roditelji u želji da izbjegnu dugotrajno čekanje u ordinaciji - pojašnjava dr. Željka Roje.

Iza Roje je više od 20 godina usavršavanja na području otorinolaringologije u Hrvatskoj i inozemstvu kao i nebrojeni sati provedeni s djecom i roditeljima u ambulanti. Inspiracija za pisanje Priručnika su joj mali pacijenti i zbunjeni roditelji, te želja da im pomogne brzo i stručno.

- U svijetu je napisano puno ambicioznih priručnika, na internetu možete pronaći sve što treba i ne treba. Ali ciljani savjeti o jednom malom segmentu, prilagođeni lokalnim uvjetima i okolnostima, temperamentu i karakteru stanovnika, uvijek nađu svoje čitače i slušače. I ranije sam pisala knjižice s uputama roditeljima i tek kada su naišle na veliko odobravanje od strane roditelja odlučila sam napisati Priručnik za roditelje: Zajedno kroz dječju otorinolaringologiju. Svoje znanje želim podijeliti s roditeljima i svima onima koji žele doznati više o dječjem zdravlju - kaže Roje.

Neumoran rad u dječjoj otorinolaringologiji podržavaju i njeni kolege liječnici. Među njima je jedan od najuglednijih zagrebačkih pedijatara dr. Milivoj Jovančević koji je napisao recenziju Priručnika.

- Do sada se nisam susreo s tekstom ovako visoke stručne razine koji s takvom lakoćom i na primjeren način olakšava roditeljsko razumijevanje problematike i sudjelovanje u liječenju. Ovakav cjeloviti pristup predstavlja najviši standard brige za zdravlje djeteta. Znanje, vještina komuniciranja i entuzijazam su i do sada obilježavali prof. Željke Roje, čime je postavila visoke standarde u sustavu zdravstva, ali i uloge liječnika u društvenoj zajednici. Riječ je o djelu koje bi trebao imati svaki roditelj - ističe Jovančević.

Detaljne i praktične informacije u Priručniku odgovaraju na brojna pitanja koja se pred roditeljima pojave barem jednom tijekom prvih godina djetetova života. Suradnja s roditeljima i njihovo zdravstveno prosvjećivanje su najznačajniji segment javnozdravstvenog djelovanja kojemu je dr. Roje posvetila cijelu liječničku i znanstvenu karijeru.

Priručnik za roditelje: Zajedno kroz dječju otorinolaringologiju je dostupan putem web stranice.