Stigla pomoć manjim tvrtkama u obveznom nefinancijskom izvještavanju

Kreće nova era nefinancijskog izvještavanja za tvrtke koje posluju u Europskoj uniji, a samim time i Hrvatskoj. Novom Direktivom za nefinancijsko izvještavanje (NFRD) Europska unija odlučna je u svojoj namjeri transformacije gospodarstva u moderno, resursno učinkovito, konkurentno i klimatski neutralno do 2050. godine. Nefinancijskom izvještavanju svake se godine pridruži poneka velika kompanija u Hrvatskoj, međutim prema europskim direktivama to će do 2027. godine postati obveza za sva mala i srednja poduzeća.

Kako bi pomogla poduzećima da se pravovremeno prilagode novim europskim direktivama i zadrže konkurentnost na tržištu održivog financiranja, Zadruga za etično financiranje (ZEF) u Hrvatskoj uvodi sustav mjerenja i praćenja okolišnog i društvenog utjecaja poduzeća prema međunarodnoj metodologiji Economy for the Common Good (ECG), koja pruža sveobuhvatnu sliku o tome koliko su poslovanje, ulaganja i djelatnosti neke organizacije doista održivi te donosi strateške prijedloge za integriranje kriterija i transformiranje poslovanja. Kako objašnjavaju u ZEF-u, ova se metodologija naslanja na istoimeni ekonomski model i teži etičnoj tržišnoj ekonomiji osmišljenoj da poveća kvalitetu života svima te promicanju vrijednosti ljudskog dostojanstva, ljudskih prava i ekološke odgovornosti u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Namijenjena je poduzećima, jedinicama lokalne samouprave, udrugama, zadrugama i drugim organizacijama koje se žele razvijati u održivom smjeru i postati otpornije na izazove i krize.

ECG metodologija uvodi se na hrvatsko tržište u okviru projekta eECONOMIJA, koji ZEF provodi u suradnji sa Zelenom mrežom aktivističkih grupa (ZMAG) i uz podršku Europskog socijalnog fonda. Kako ističu u ZEF-u, projekt predviđa i niz edukativnih aktivnosti te stvaranje mreže ECG stručnjaka, a dosad su već održane edukativne radionice diljem Hrvatske, na kojima su se poduzetnici, menadžeri i predstavnici jedinica lokalne samouprave imali prilike upoznati s važnostima mjerenja utjecaja poduzeća na društvo i pripadajućim koristima ECG metodologije. Održan je i prvi u nizu ciklus treninga za osposobljavanje budućih ECG stručnjaka u Hrvatskoj, koji će za mjerenje i praćenje utjecaja poduzeća na društvo koristiti postojeću Matricu općeg dobra (Common Good Matrix), kao indikator transparentnosti i održivosti poslovanja koji pokazuje u kojoj se mjeri ECG vrijednosti primjenjuju u praksi u poduzeću, odnosno koliki je doprinos poduzeća općem dobru.

Ovim projektom ZEF priključuje Hrvatsku dobrom društvu od tridesetak zemalja diljem svijeta koje već koriste ECG metodologiju, uključujući Austriju, Njemačku, Španjolsku, Italiju, Portugal, Englesku, Švedsku, Švicarsku i nekolicinu zemalja izvan Europe.

Projekt je financiran kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda, a provode ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz poziv Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I. Organizacija treninga sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog socijalnog fonda.