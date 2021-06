Stjepan Talan, Solvis: Prije nego što prodam tvrtku, želim potvrditi dobre rezultate nakon godina muke

Stjepan Talan vlasnik je i predsjednik Uprave varaždinskog Solvisa. Proizvodnju solarnih panela pokrenuo je kada je to bio svojevrsni pionirski pothvat i to 2008., u vrijeme svjetske recesije. Nakon 25 godina rada u struci, zasitio se farmacije i prodao svoju tvrtku Medifarm Nijemcima. Sljedećih je pet godina ostao raditi kao glavni menadžer u kompaniji koju je prodao i razmišljao u što da uloži. Odabrao je sunce i milijune eura koje je dobio od prodaje tvrtke godinama ulagao u Solvis bez povrata, ali s vjerom da će se vratiti. Trebalo je malo više čekati, ali sada se vraća. U intervjuu Lideru govori o poslovanju i planovima Solvisa, tržištu i budućnosti solara te otkriva gdje je, osim u Include Ivana Mrvoša, još uložio.

Poznato je da kad ste krenuli tržište nije bilo razvijeno, što je bila prekretnica, kada su se stvari pokrenule?

– Da, Solvis postoji 13 godina, a tržište je stvoreno prije pet, šest godina. Nakon brojnih sajmova i B2B kontakata stvorilo se tržište koje u startu jednostavno nismo imali. Danas za specijalne proizvode imamo nekoliko partnera iz Europe koji redovito naručuju naše proizvode. Za serijske proizvode tradicionalno su nam glavna tržišta, od početka do danas, Njemačka, Francuska, Italija i Nizozemska. Tek sada pojavilo se domaće tržište. Izvoz nam je u nekim godinama bio 98 posto prihoda, pa se smanjio na oko 95 posto, da bi prošle godine pao na 60 posto, što očekujemo i ove godine.

Što se dogodilo na domaćem tržištu da je toliko naraslo?

– Razvijaju se projekti, tržište se budi. Povećanu potražnju zadovoljavamo rastom proizvodnih kapaciteta i još uvijek uspijevamo zadovoljiti i strana tržišta, koja isto rastu, ali nešto manje od domaćeg. Dakle, nismo počeli manje izvoziti, nego cijelo tržište raste. Nedavno smo otvorili novi pogon, u koji smo uložili četiri milijuna eura. To je pogon sestrinske tvrtke Farmex, ali kapaciteti su namijenjeni Solvisu. Proizvodnja je počela ovog proljeća, a sada već ubacujemo drugu proizvodnu liniju. Kada se to dovrši, imat ćemo udvostručene kapacitete, sa 150 MW na 300 MW.

Tko najviše kupuje i ugrađuje standardizirane solarne panele?

– Generalno, male instalacije su za obiteljske kuće, srednje za pogone, hale i skladišta, a velike za solarna polja. Sada imamo sve tri vrste u Hrvatskoj. Najveća potražnja je na krovovima industrijskih i skladišnih objekata jer je tu najracionalnije uložiti u solare. Ta se proizvodnja troši direktno na mjestu proizvodnje. Male instalacije na kućama nisu zaživjele u Hrvatskoj. Država je trebala omogućiti regulatorno i poticajno okružje da to bude atraktivno. Poticaji postoje, ali nisu dovoljno atraktivni za kuće, a ni procedura nije jednostavna. Još uvijek se svodi samo na entuzijaste, imamo stotine kuće sa solarima, a trebalo ih je biti barem deset tisuća.

Gdje vidite tržišne prilike za Solvis u budućnosti?

– Tržište raste, posebno sada kada se Europa odmiče od uvoza kineskih proizvoda. Jedno vrijeme su bile i antidampinške carine, ali to nije uspjelo. Izgleda da će tržište sada uspjeti tamo gdje nije regulativa. Kod velikih solarnih instalacija riječ je o dugoročnim projektima koji se razvijaju tri do pet godina i naši distributeri imaju zacrtanu prodaju sljedećih godina, tako da se ne bojimo što se tiče kontinuiteta proizvodnje. Imamo prodane sve kapacitete najmanje godinu dana unaprijed. Kad tome dodamo ubrzani razvoj domaćeg tržišta, trebali bismo biti veliki optimisti.

Lani je Solvis imao prihod 330 milijuna kuna, što očekujete ove godine?

– Ove je godine plan 450 milijuna kuna. Planirali smo rast u pet godina s 50 na 100 milijuna eura i to planiramo doseći 2025. ili 2026. godine. Taj rast mogao bi biti i mnogo veći, ali govorimo o stabilnom i kontroliranom rastu. Danas postoje moderne, automatske linije koje stoje nekoliko milijuna eura i opslužuje ih 50-ak zaposlenih. Mi imamo 350 zaposlenih jer nam takva strategija daje fleksibilnost za proizvodnju specijalnih proizvoda. Za ilustraciju, radimo 30-ak različitih modela, a automatska linija dva do tri.

Lani vam je jako porasla dobit u odnosu na prethodne godine. Što je razlog tome?

– To je rezultat rasta obujma i diverzifikacije u više niša. Uza standardne i specijalne proizvode, povećanje je i u segmentu projekata 'ključ u ruke', što je povećalo profitabilnost. Petogodišnji plan podrazumijeva rast prihoda uza zadržavanje profitabilnosti i visoke razine bruto marže. Prije smo imali problema s nepopunjenošću kapaciteta pa bi fiksni troškovi pojeli dobit. Sada je došlo vrijeme za ubiranje plodova.

Spominjali ste i IPO, je li to i dalje opcija za Solvis?

– Moguće je, ali mislim da je realnija suradnja s investicijskim fondovima. U datom trenutku moguća je realizacija takvog ulaganja, ali nema još ništa konkretno u tom kontekstu. Kao poduzetnik želim potvrditi rezultate nakon prijašnjih godina muke i to ne tijekom dvije nego tri do pet godina. Stabilan rast treba pokazati i stabilnu profitabilnost da bi to onda bilo atraktivno i za buduće investitore.

Kažete da se volite baviti novim stvarima i neistraženim područjima, što bi iduće moglo biti na redu?

– Što se tiče operativnog angažmana ne baš mnogo, ali što se tiče ulaganja zanima me sve što je vezano uz medicinu, kvalitetu života, privatne bolnice, staračke domove, fizijatrijske centru, zdravu hranu itd. Drugim riječima, održavanje kvalitete života.

