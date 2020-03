Frano Barbir: Što bi u Hrvatskoj moglo proraditi na vodik? Dva su projekta u igri!

Tko predvodi vodikovu evoluciju u Hrvatskoj

Predsjednik Hrvatske udruge za vodike Frano Barbir bavi se već trideset godina istraživanjem, razvojem i primjenom gorivnih članaka i elektrolizatora. Na Sveučilištu u Miamiju doktorirao je na temu 'Analysis and Modeling of Environmental and Economic Impacts of the Solar Hydrogen Energy System', a u SAD-u je vodio projekte temeljene na vodikovim energetskim tehnologijma milijunskih vrijednosti koje su financirali američko ministarstvo energije, vojska i NASA. Sudjelovao je i u izradi prvog automobila na svijetu na pogon membranskim gorivnim člancima. Radio je kao potpredsjednik UNIDO-vog Međunarodnog centra za vodikove energetske tehnologije sa sjedištem u Istanbulu. Također obnašao je dužnost v.d. direktora Centra kompetencije za katalizu pri Sveučilištu Capetown u okviru programa HySA (Hydrogen South Africa). U Hrvatsku se vratio 2006. godine na javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uz pomoć zajmova iz programa Marie Curie i Hrvatske zaklade za znanost osnovao je i opremio laboratorij za nove energetske tehnologije, praktički za tehnologije vodika - gorivne članke i elektrolizatore.

- Moja istraživačka grupa, koja je u međuvremenu narasla na 10 članova, je sve ovo vrijeme bila izuzetno uspješna u dobivanju projekata čija je ukupna vrijednost veća od milijun eura i financirani su iz EU programa FP6, FP7 i Horizon2020, Hrvatske zaklade za znanost, EU fondova u Hrvatskoj. Trenutno radimo na projektu STIM-REI u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti, također financiranog iz EU fondova u Hrvatskoj. Na projektima iz programa Horizon2020 surađujemo s vodećim tvrtkama i znanstveno-istraživačkim organizacijama kao što su Bosch Engineering, Alstom, Daimler, ElringKlinger, VDL, Institut SINTEF. U Hrvatskoj smo surađivali s Končar Institutom za elektrotehniku – kaže Barbir koji je objavio stotine radova citiranih više od 3500 puta i sedam patenata u SAD-u. Njegova knjiga 'PEM Fuel Cells: Theory and Practice' objavljena na engleskom prevedena je na kineski, korejski i perzijski i koristi se kao udžbenik na mnogim sveučilištima širom svijeta.