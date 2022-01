Što će se dogoditi s popularnim ‘Milijunašem‘ kad uđemo u eurozonu?

S obzirom na to da Hrvatska 1. siječnja 2023. godine ulazi u eurozonu te službena valuta u Hrvatskoj postaje euro, s pravom se pitamo što će se dogoditi s poznatim HRT-ovim kvizom 'Tko želi biti milijunaš?'. Javnost, naravno, najviše zanima hoće li najveći nagradni iznos od milijuna kuna od iduće godine iznositi – milijun eura?

No, hoće li se 'Milijunaš' uopće nastaviti emitirati u 2023. godini? U tom slučaju, hoće li nagradni iznosi ostati isti, ali izraženi u eurima, a ne više u kunama? Ili će pak nagradni iznosi biti izraženi u eurima, ali će biti jednaki vrijednostima u kunama (milijun kuna – 132.890,88 eura)? Sve su to pitanja koja se nameću o ovoj temi, ali konkretnih odgovora još uvijek nema. Naime, s Hrvatske radiotelevizije najavljuju da će se 'Milijunaš' vjerojatno nastaviti emitirati i u 2023. godini, no više od toga ne znaju.

– U ovom trenutku nagradni iznosi kviza još nisu definirani s obzirom na očekivano uvođenje eura koje je najavljeno za 1. siječnja 2023. godine. Naime, za sada još ne možemo odgovoriti na pitanje hoće li se naši igrači imati priliku natjecati za milijun eura – kratko su komentirali s HRT-a, no bez obzira na to, na osnovu iskustava drugih europskih zemalja ipak se da naslutiti koji nas scenarij čeka u Hrvatskoj.

Primjer Slovenije

Promjena valute u kvizu nije prvi takav slučaj. Sa sličnim se izazovima prilikom pristupanja eurozoni susrela i Slovenija. U slovenskoj verziji 'Milijunaša' najveći je nagradni iznos do ulaska Slovenije u Europsku uniju, a time i u eurozonu 2007. godine iznosio 10, a kasnije i 15 milijuna slovenskih tolara (oko 62.593 eura). Od 2007. iznosi 100,000 eura što je čak više nego prije ulaska Slovenije u eurozonu. S druge strane, Slovačka, Estonija, Latvija i Litva prestale su emitirati svoje verzije 'Milijunaša' prije ulaska u eurozonu.

Premda se još uvijek ne može sa sigurnošću reći za koju će se opciju na kraju odlučiti HRT, prema iskustvima drugih europskih zemalja, nije izgledno da će u Hrvatskoj najveći nagradni iznos u 'Milijunašu' prelaskom na euro skočiti s milijun kuna na sedam i pol puta veći iznos od milijun eura. Hoće li Hrvatska radio televizija slijediti slovenski primjer za sada nije poznato, no usporede li se vrijednosti eura i hrvatske kune, izglednije je da će hrvatski najveći nagradni iznos u 'Milijunašu' iznositi 750.000 kuna (100.000 eura) nego 7,5 milijuna kuna (milijun eura).

Za one koji pak žele okušati svoje znanje i potencijalno osvojiti milijunski iznos u eurima, trenutno to mogu pokušati u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Nizozemskoj i Španjolskoj. Australija za najveću nagradu daje milijun australskih dolara, Ujedinjeno Kraljevstvo odakle i dolazi kviz nudi milijun britanskih funti te SAD milijun američkih dolara. Ostale države prilagodile su svoje nagradne iznose u 'Milijunašu' vlastitim valutama.

Samo jedan milijunaš

Kviz 'Tko želi biti milijunaš?', kao jedna od najpopularnijih televizijskih franšiza na svijetu, nastala je 1998. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu prema licenci tvrtke Celador, dok je trenutni vlasnik licence Sony Pictures Television. Do sada je napravljeno preko 100 različitih međunarodnih inačica 'Milijunaša' uključujući i hrvatsku koja se emitirala od 2002. do 2010. godine te se ponovno počela emitirati 2019. godine sve do danas. Do sada je samo jedna natjecateljica kući odnijela milijun kuna. Bila je to Mira Bićanić iz Virovitice koja je točno odgovorila na svih 15 pitanja i 2003. godine osvojila milijun kuna. Milijunsko pitanje u Hrvatskoj je otvoreno 19 puta, a iznos od pola milijuna kuna osvojilo je do sada jedanaest hrvatskih natjecatelja.