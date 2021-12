Što gledati tijekom zimskih praznika: savršeni filmovi za cijelu obitelj

Opuštajuće druženje s obitelji ispred malih ekrana nakon svih blagdanskih uzbuđenja dio je božićne tradicije. Traže se tople, neopterećujuće priče o obiteljskim vrijednostima, zajedništvu, ljubavi, nesebičnu davanju i pobjedi dobra prožete humorom. Budući da je u svijetu streaming-televizije gotovo svaki film na dlanu, donosimo pet božićnih filmova idealnih za ušuškavanje s obitelji čije replike vjerojatno još ne znate napamet.

Upoznajte obitelj Božićnjak

(Meet the Santas)

Naslijediti Djeda Božićnjaka nije lak zadatak, a kad se ta uloga preuzme tik pred veliko vjenčanje, situacija postaje još zamršenija. U simpatičnoj komediji prati se Nicka Clausa koji će s novom suprugom pronaći način da učinkovito zamijeni najpoznatijega Djedicu.

12 pasjih dana do Božića

(12 Dog Days Till Christmas)

Ima li što dražesnije od psa za Božić? Ima – dvanaest pasa! U središtu ovoga obiteljskog filma šarmantni je delinkvent Jack Whitley koji za kaznu za svoje nepodopštine dobije zadatak koji će ga zauvijek promijeniti – održavanje lokalnoga skloništa za nezbrinute životinje kojem prijeti zatvaranje.

Božićna priča

(A Christmas Carol)

Ova pomalo mračna, ali bezvremenska božićna priča snimljena prema književnom klasiku Charlesa Dickensa primjerenija je za malo stariju djecu. Ebenezer Scrooge suočava se s duhovima prošlosti, sadašnjosti i budućnosti koji pokušavaju omekšati njegovo hladno srce.

Legenda o Božićnoj vještici

(La Befana vien di notte)

Legendarni djelitelj božićnih darova u ovom je filmu zamijenjen naizgled posve običnom učiteljicom. No Paola je mnogo više od toga: noću se pretvara u Božićnu vješticu, čarobno stvorenje koja dobroj djeci donosi darove.

Božićna predstava

(Nativity)

U ovoj britanskoj božićnoj komediji učitelj koji ne voli Božić zbog sitne se laži našao pred najvećim izazovom u životu – uprizoriti Isusovo rođenje kao školski mjuzikl. Da bi ispao 'faca', obećaje da će njegova bivša djevojka, holivudska producentica, doći na predstavu i snimiti film. Tada počinju komplikacije...

