Što smo naučili od situacije s koronavirusom – kako tvrtku pripremiti za nepredviđene situacije?

Gledajući iz perspektive menadžera i poduzetnika, nepredviđene situacije poput potresa i globalne pandemije koronavirusa naučile su ih, među ostalim, koliko je važno imati u takvim kriznim situacijama kvalitetnu IT infrastrukturu i sigurnosna rješenja za neometan nastavak poslovanja. Zamislite samo štetu da primjerice jednoj tvrtki u potresu nestanu podaci te da njezini vlasnici kroz tri ili šest mjeseci ili pak par godina pokušavaju ponovno osposobiti rad svog sustava. Cijeli proces dovodi do usporavanja poslovanja, a i podaci i vrijeme su izgubljeni. No postoji rješenje i za takve situacije, a jedno od njih je – Cloud (oblak). Prelazak na cloud uslugu ima brojne prednosti u odnosu na postojeće modele upravljanja IT funkcijom. Neke od njih su smanjenje troškova, fleksibilnost, skalabilnost, poslovni kontinuitet, sigurnost podataka i veći izbor u razvoju IT strategije.

---

Oblak se odnosi na cjelovito rješenje za isporuku različitih usluga poput računalne snage, aplikacija, pohrane podataka, kibernetičke sigurnosti iz podatkovnih centara baziranih na tehnologijama vodećih svjetskih proizvođača. Kada govorimo o cloudu najčešće govorimo o privatnom cloudu, poput Setcor clouda koji je u potpunosti izolirani samoupravljivi produžetak mreže korisnika u kojemu korisnik ima potpunu kontrolu i izbor alata kibernetičke sigurnosti koji želi koristiti na visoko efikasnoj infrastrukturi.

- U takvoj okolini razina sigurnosti je za red veličine veća jer implementacija dolazi s minimalnom preporučenom razinom sigurnosnih politika i procedura, uhodanom implementacijom i vrhunskim certificiranim stručnjacima koji svakodnevno rade s istom. Postoji još jedan aspekt clouda kojega je potrebno promatrati kao zasebnu cjelinu, a on spada u kategoriju javnih clouda poput Gmaila, Officea 365, DropBoxa i sličnih koji pružaju pristup od bilo kuda do kvalitetnih i danas nezamjenjivih aplikacija kroz javni Internet. Ovog aspekta javnog clouda, odnosno aplikacija i usluga koje pruža u svojoj prirodi se ne treba bojati, ali treba imati na umu ključne stavke koje on predstavlja i odgovarajuće se postaviti prema sigurnosti istoga - istaknuo je Senad Kulenović, konzultant za digitalnu transformaciju.

Gledajući iz segmenta smanjenja troškova, prelaskom na Setcor Cloud usluge, tvrtke nemaju više kapitalnih ulaganja u IT infrastrukturu i potrebe za zapošljavanjem specijalista, već plaćaju korištenje najnovijih tehnologija na mjesečnoj razini, sukladno potrebama tvrtke. Do sada su tvrtke morale voditi računa da kupuju IT infrastrukturu koja bi trebala podržati sve moguće promjene u poslovanju u sljedećih tri do pet godina, uz mogućnost pogreške pri odabiru. Danas mogu koristiti najmoderniju IT infrastrukturu sukladno potrebama razvoja kompanije, u opsegu koji je najprikladniji za trenutni razvojni stadij tvrtke te optimalan u smislu troškova.

Fleksibilnost u svakodnevnom radu je jedna od najvećih prednosti Cloud usluga. Cloud usluge osiguravaju mobilnost u radu i pristup resursima kompanije sa udaljenih lokacija, putem primjerice mobilnog pristupa IT servisima. Nadalje, tvrtke koje koriste Cloud usluge mogu omogućiti svojim djelatnicima udaljeni rad što za posljedicu može imati smanjenje troška uredskog prostora. Naravno, moguće je izgraditi i tradicionalnu infrastrukturu koja omogućuje udaljeni rad svim zaposlenicima, no često to nije moguće zbog tvrtkinih sigurnosnih politika koje su posljedica zastarjele IT infrastrukture i nedovoljne razine potrebnih znanja iz područja sigurnosti.

Tradicionalni način upravljanja IT funkcijom je planiranje podržavanja rasta opterećenosti IT sustava kupovinom dodatnih servera, licenci i podatkovnog prostora. Čest slučaj je da se kapacitet kupljene rezervne infrastrukture ne iskoristi godinama, što predstavlja nepotreban trošak. Korištenjem Cloud usluga tvrtke imaju na raspolaganju mogućnost da koriste baš ono što im je sada potrebno te da njihovi IT stručnjaci ne posvećuju svoje radno vrijeme održavanju IT infrastrukture u tvrtki već ga posvećuju strateškom planiranju razvoja IT, u skladu s razvojnim planovima tvrtke u cjelini.

Što se tiče poslovnog kontinuiteta, nažalost, još uvijek je čest slučaj da mnoge tvrtke nemaju plan poslovnog kontinuiteta u slučaju nepredviđenih situacija i kvara nekih od ključnih komponenti IT sustava poput servera na kojem se nalaze podaci.

- Situacije u kojima dođe do kvara na serverima gdje su pohranjeni podaci može dovesti do ozbiljnog zastoja u poslovanju tvrtke te značajno naškoditi ne samo trenutnim prihodovnim rezultatima tvrtke već i reputacijskim posljedicama što može imati negativne posljedice i na dugoročne poslovne rezultate tvrtke. Ukoliko tvrtka ima tradicionalno rješenje, Cloud usluge mogu omogućiti kontinuitet poslovanja kroz Backup podataka ili kroz usluge poput Disaster recovery as a Service - objasnio je Kulenović.

Jedna od prednosti Setcor Cloud modela je i sigurnost. Svaka tvrtka koja koristi neku IT infrastrukturu i u kojoj neki od djelatnika imaju pristup IT alatima s udaljenih lokacija, izložena je riziku neželjenog pristupa od strane ne više samo profesionalnih hakera, već to može biti i posljedica izgubljenih laptopa ili mobitela.

- Ako se podaci nalaze na Cloudu, a ne lokalno na primjerice izgubljenom laptopu, može se onemogućiti pristup s ukradenog laptopa ili se podaci mogu premjestiti na neki drugi server. Cloud poslovanje je neusporedivo sigurnije u odnosu na tradicionalni model upravljanja IT infrastrukturom - rekao je Kulenović.

Kada se vlasnici tvrtki odluče prijeći na Setcor Cloud model poslovanja, mogu prestati razmišljati o tome koja im je tehnologija potrebna i koja ograničenja trenutno tehnološki imaju da implementiraju svoje poslovne ideje i planove. Cloud model poslovanja omogućuje tvrtkama da se fokusiraju na tržište, konkurenciju i korisnike, a ne na razmišljanja što mu postojeća infrastruktura u tvrtki omogućuje. Cloud model poslovanja čini baš to – tehnologija i sigurnost podataka prepušta se profesionalcima s najmodernijom tehnologijom, a fokus menadžmenta i djelatnika tvrtke je na izvrsnosti poslovanja.