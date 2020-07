Stotine dobivaju otkaz u Croscu, ali nema govora o zatvaranju kompanije

Zbog koronakrize vodeće kompanije diljem svijeta najavljuju otpuštanja i smanjenje broja radnih mjesta, a premda Hrvatska za mnogim trendovima u poslovnom svijetu kaska, ovdje smo ipak iznimka. Koronakriza je značajno pogodila i domaće gospodarstvo, a cijenu će među prvima 'platiti' preko 200 zaposlenih u Croscu, servisnoj kompaniji INA Grupe, koji će uskoro biti proglašeni viškom, što su Lideru i potvrdili u INI te naglasili da to nije konačan broj jer je restrukturiranje još u tijeku.

Svjetska je naftna industrija posebno pogođena krizom, cijene nafte su i dalje niske, potražnja za tim resursom je gotovo ništavna, naspram onoga prije korona pandemije, pa tako i druge kompanije u istoj branši najavljuju brojna rezanja zaposlenih. Samo je British Petroleum najavio preko 10.000 otkaza do kraja godine. INA Grupa se zasad nekako i nosila s krizom, no, kako su odgovorili iz kompanije 'zbog niske cijene nafte i plina ne ugovaraju se novi poslovi, obujam održavanja je sveden na nužni minimum te dolazi do znatnih problema s naplatom potraživanja.'

- Ista situacija zadesila je i servisnu kompaniju INA Grupe Crosco koja je primorana zaduživati se kako bi pokrila troškove poslovanja, dok istovremeno nema prihoda ili je iznimno nizak. Crosco je u travnju, po prvi puta u svom postojanju, zabilježio nekoliko dana s nula radnih sati, prihodi kompanije su višestruko niži od troškova te su nužne ozbiljne mjere za osiguranje financijske stabilizacije kompanije. Pri tome potrebno je istaknuti kako od početka ove globalne krize do danas, zbog značajnog prestanka poslovnih aktivnosti i posljedično prestanka potrebe za radom, gotovo 90 posto radnika Crosca oslobođeno je obveze rada uz pravo na naknadu plaće - odgovaraju u INI te dodaju da je posljedica toga svega ukidanje određenog broja radnih mjesta ili smanjenje izvršitelja na pojedinim radnim mjestima.

Konačna brojka detektiranog viška bit će, poručuju, poznata nakon što se razmotre sve potencijalne mjere otklanjanja potrebe za otkazivanjem, a kada se sve to i realizira, otpremnine će biti veće od onih zakonski propisanih.

- Nema govora o zatvaranju kompanije, Crosco ima budućnost u okviru INA Grupe nakon što svoje poslovanje prilagodi trenutačnoj situaciji na tržištu - poručili su iz Ine.

Ako je slutiti prema trenutno situaciji na hrvatskom tržištu, radnici Crosca sasvim sigurno neće biti jedini koji će izgubiti radna mjesta u krizi čije reperkusije tek očekujemo.