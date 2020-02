Novi predsjednikov savjetnik za ekonomiju ne želi da nam turizam bude temeljna gospodarska grana

Velibor Mačkić, 36-ogodišnji docent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, prema svemu sudeći, bit će posebni savjetnik predsjednika Republike Zorana Milanovića za ekonomiju. Time su prekinuta nagađanja o tome hoće li novi predsjednik imati savjetnika za to područje.

Mačkić nije želio o tome govoriti kada smo ga kontaktirali dok i službeno ne bude potvrđen za savjetnika u Uredu predsjednika Republike, no ako se potvrdi da će i on na Pantovčak (a naši izvori tvrde da je to gotova stvar), njegove kolege, s kojima smo razgovarali, smatraju da je to odličan Milanovićev izbor.

Zapravo, o Mačkiću struka misli sve najbolje. Riječ je o znanstveniku koji se zalaže za socijalno-tržišno gospodarstvo, odbacujući ujedno neoliberalne teorije. Njegovi su istraživački interesi analiza konkurentnosti, nova politička ekonomija (globalizacija i rast) i politički ciklusi.

– Fenomenalan izbor, to je veliki iskorak, tim prije što je riječ o mladom i kvalitetnom stručnjaku. Gospodarstvo je neodvojivo od socijalnog tkiva, a upravo je kolega Mačkić taj koji može dati vrlo kvalitetne odgovore u vezi s time novom predsjedniku – smatra Darko Tipurić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

I njegov kolega Ljubo Jurčić o Mačkiću misli sve najbolje kao o znanstveniku koji se bavi političkom ekonomijom te da može mnogo pomoći predsjedniku Milanoviću. Napominje da je vrlo važno da Predsjednik ima savjetnika za gospodarstvo s obzirom na to da su ekonomija i društvo nerazdvojivi, odnosno ekonomska struktura utječe na društvenu, kao i obrnuto, pogotovo u današnje vrijeme kada su promjene sve brže, a to u krajnjoj liniji utječe i na politiku.

– Pritom ne mislim da se Predsjednik treba miješati u rad Vlade, ali mora znati prepoznati procese u ekonomiji, a za to mu je potreban netko sa znanstvenim pedigreom. Ono što je do sada bio problem kod dobrog dijela savjetnika je taj što su ekonomske procese procjenjivali po vidljivim efektima, a za to Predsjedniku treba netko tko zna čitati znakove. Vjerujem da je kolega Mačkić taj – ističe Jurčić.

Zanimljivo je da se Mačkić protivi tome da nam turizam bude temeljna gospodarska grana, ne samo zbog toga što već sada rast gospodarstva dosta ovisi o turizmu, već i zbog drugih efekata jer nas, da tako kažemo, uspavljuje. Naime, zato što imamo velika očekivanja od turizma, ne provodimo reforme, ljudi nisu zainteresirani za ulaganje u znanje...

Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić nije želio komentirati to stajalište Predsjednikova savjetnika rekavši da ne poznaje ni njega ni njegova razmišljanja. Jedino što je htio reći je to da 'predsjednik ima pravo birati svoje savjetnike prema svojim kriterijima'.

