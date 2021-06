Studenac preuzeo biogradski trgovački lanac Bure Trgovina

Studenac, glavni maloprodajni lanac na Jadranu, sklopio je ugovor o kupoprodaji 100 posto udjela u društvu Bure Trgovina d.o.o., biogradskom trgovačkom lancu koji posluje u 29 maloprodajnih objekata na području Zadarske županije te zapošljava 120 zaposlenika.

Nastavak je to kontinuiranog rasta i unapređenja poslovanja koji Studenac ostvaruje posljednjih godina, a time i jačanja svoje liderske pozicije na Jadranu, ali i pozicije jednog od vodećih maloprodajnih lanaca u državi. Potvrdilo je to i nedavno otvorenje prvog Studenac marketa u Zagrebu, uz najavu otvorenja sljedećih prodavaonica do kraja godine.

„U razdoblju pandemije, koje se odrazilo na cjelokupno tržište, izrazito mi je zadovoljstvo što Studenac, unatoč izazovima s kojima smo svi suočeni, ostvaruje svoje poslovne ciljeve i nastavlja širiti i razvijati svoje poslovanje. Pridruživanjem trgovačkog lanca Bure Trgovina d.o.o. mreži Studenca, kao i u našim prethodnim akvizicijama, cilj nam je sačuvati vrijednost koju ta kompanija predstavlja za svoje kupce, ali i unijeti posebne pogodnosti koje svojim kupcima donosi Studenac te postepeno obogaćivati cjelokupnu ponudu“, izjavio je Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca.

Istodobno, naglašava Senczuk, žele novim, kao i postojećim zaposlenicima, pružiti priliku za učenje i poslovni razvoj utemeljen na sinergiji i zajedničkom radu. Kompanijske vrijednosti Studenca, temelj su rasta Studenca, i postupno će se ugrađivati i u proširenu mrežu prodavaonica.

U razdoblju koje slijedi, bit će izvršena integracija preuzetih prodavaonica koja podrazumijeva njihovo preuređenje, obogaćenje asortimana i uvođenje mnogobrojnih drugih pogodnosti za kupce.

„Bure Trgovina d.o.o. je na području Zadarske županije prepoznatljiv trgovački lanac koji je svojom kvalitetom, dostupnošću, profesionalnošću i asortimanom prepoznat od strane lokalnih i turističkih potrošača, a vjerujem kako će nova poslovna sinergija i budućnost sa Studencem donijeti unaprjeđenje cjelokupnog poslovanja na zadovoljstvo svih kupaca, ali i zaposlenika“, izjavio je Darko Eškinja, direktor društva Bure Trgovina d.o.o.

Upravo zahvaljujući predanosti i kvaliteti u odnosima s kupcima, bogatom asortimanu i ponudi usluga, Studenac je i dobitnik dvaju međunarodnih priznanja – zlatne medalje „Customer’s Friend“ i certifikata „Posvećeni izvrsnosti“, a cilj je kompanije na istim temeljima nastaviti svoj daljnji poslovni rast.