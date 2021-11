Studenac u iduće tri godine planira imati 1000 trgovina

U iduće tri godine u Hrvatskoj bi umjesto dosadašnjih 700 trebalo biti 1000 trgovina pod brendom Studenac, najavio je danas Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca, na eventu u povodu 30 obljetnice poslovanja u Hrvatskoj. Otkad je u tvrtku ušao poljski equity fond Enterprise Investors, Studenac je napravio snažan zaokret na hrvatskom tržištu i od lokalnog supermarketa pretvorio se u kompaniju koja je među 50 najboljih u Hrvatskoj, koja ima preko 3700 zaposlenih i koja je, naglasio je Senczuk, u protekle tri godine u poslovanje uložila više od 500 milijuna kuna u razvoj poslovanja.

– Poslovna transformacija cijelog Studenca, od IT-ja i tehnoloških procesa, preko redizajna u konceptima naših prodavaonica do vrhunske kvalitete proizvoda, dovela je Studenac u društvo vodećih domaćih kompanija. Rasli smo organski i akvizicijama te smo danas lider na Jadranu. Ove godine napravili smo zaokret i proširili smo se u Zagreb te pokazali da ne želimo posustati, bez obzira na okolnosti koje nitko u svijetu nije mogao planirati. Studenac je danas kompanija vjerna malom formatu, možemo imati trgovinu u najprometnijoj pješačkoj ulici, u poslovnom prostoru neke zgrade ili kuće, pa čak i u kontejneru na plaži, ako ćemo se tako približiti našim kupcima – rekao je Senczuk.

Mreža Studenca u posljednje tri godine je narasla, dodao je, za oko 70 posto, a za to su zaslužne i akvizicije. Studenac je, naime, 2019. u svoj brend uklopio Istarske supermarkete i zadarski Sonic, a od ove godine dio Studenca je i biogradski lanac Bure Trgovina. Iz Studenca najavljuju da nastavljaju s poslovnom strategijom rasta kroz akvizicije, usporedno s organskim rastom.

– Studenac intenzivno obogaćuje ponudu uvođenjem globalnih trendova iz sektora maloprodaje i robe široke potrošnje (FMCG) te praćenjem potreba i navika naših kupaca. Uspješno smo implementirali novi koncept 'proximity trgovine'. To znači da smo kupcima nadohvat ruke, bilo da je riječ o lokacijama prodavaonica, praktičnom konceptu dizajna za brzu kupnju ili ponudi s, primjerice, svježim i modernim izborom TO GO. Suvremeni smo, ali smo i dalje trgovina-susjed s ponudom od svakodnevnih sitnih potrepština do onih bitnih, za posebne ili iznenadne prilike – istaknuo ječlan Uprave za operativne poslove u Studencu, koji je naglasio da 75 posto ponude u njihove prodavaonice stiže od domaćih proizvođača, i to u kategorijama svježih proizvoda kao što su meso, mlijeko, voće i povrće.

Također, ove su godine nakon izlaska iz sustava NTL predstavili vlastitu robnu marku 'Samo u Studencu', a i tu dominiraju domaći proizvođači. Dodatno, već godinama uspješno surađuju s istarskim proizvođačima lokalnih delicija te pod oznakom 'Biraj istarsko' domaćim i stranim kupcima nude izvrsnu kvalitetu autohtonih proizvoda.