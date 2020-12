Stvoreni su uvjeti za daljnji razvoj poslovno informacijskog sustava Alkaloida

Jedna od vodećih SAP konzalting tvrtki u Hrvatskoj i regiji, zagrebački b4b, može se pohvaliti velikim poslovnim uspjehom. b4b je za Alkaloid Skopje, jednu od najuspješnijih tvrtki iz regije i perjanicu gospodarstva Sjeverne Makedonije, krajem listopada 2020., dovršio projekt konverzije postojećeg SAP ERP 6.0 sustava Alkaloida na SAP S/4HANA verziju, čime su stvoreni uvjeti za daljnji razvoj poslovno informacijskog sustava Alkaloida i primjenu najmodernijih IT tehnologija u tvrtki. To je najveći i najkompleksniji projekt migracije SAP ERP sustava na SAP S/4 HANA koji je do sada realiziran u regiji, a posebnu težinu ovom ostvarenju daju uvjeti provedbe projekta jer je zbog pandemije virusa COVID-19 cjelokupan projekt odrađen udaljenim pristupom i uz pomoć on-line kolaboracijskih alata.

Priča o uspješnoj suradnji Alkaloida i b4b započela je 2007. godine s implementacijom SAP ERP sustava, a u ovoj godini su, unatoč izazovima pandemije, pred sebe postavili još jedan zahtjevan zajednički cilj – migraciju SAP ERP sustava svih tvrtki u Alkaloid grupi na SAP S/4HANA. Projektom je na S/4 HANA konvertiran cjelokupni SAP sustav Alkaloida u šest Alkaloidovih kompanija iz četiri države koji obuhvaća poslovna područja financija i kontrolinga, nabave, prodaje i distribucije, planiranja i upravljanja proizvodnjom, upravljanja kvalitetom te upravljanja ljudskim resursima.

„Ovaj projekt je za nas bio veliki izazov, obveza, ali i zadovoljstvo. Izazov jer smo se suočili s vrlo kompleksnim zadatkom u specifičnim uvjetima, obveza prema našem iznimnom partneru Alkaloidu koji nam je iskazao veliko povjerenje, a zadovoljstvo jer smo projekt radili s partnerom koji je točno znao što i kada želi, koji je bio vrlo dobro organiziran i jako posvećen projektu. Sve je to, uz zajedničke napore, rezultiralo uspjehom. Za Alkaloid je ovaj projekt dodatan vjetar u leđa u njihovim ambicioznim planovima rasta i razvoja, a za nas je ogromno pozitivno iskustvo za projekte migracije na S/4 HANA koji će uslijediti“, - dodao je Sanjin Katinić, predsjednik uprave tvrtke b4b.

Projekt je trajao pet mjeseci, a na njemu je sudjelovalo više od 100 članova projektnog tima iz Alkaloida i b4b. Dodatni izazov u planiranju i realizaciji projekta predstavljala je obveza provođenja validacije procesa sukladno zahtjevima farmaceutske industrije (GMP) unutar poslovnog sustava koji se odvijao kao paralelan projekt korisnika i vanjskog partnera čiji je vremenski okvir bilo nužno uskladiti sa projektom konverzije SAP sustava.

“Prva operacija u sustavu SAP ERP u Alkaloidu započela je još 2007. godine, a sustav je uspješno podržavao naš kontinuirani rast i razvoj pa smo, nakon 13 godina stalnog nadograđivanja i u rekordno kratkom roku, konvertirali AlkaSAP sustav SAP ERP 6.0 u SAP S/4HANA. Izazov je bio i više nego velik! Specifičnost stanja u kojem živimo, dinamičnost procesa u farmaceutskoj industriji koje uvijek moramo pratiti u stopu, kompleksnost geopolitičkog okruženja tijekom naših operacija i krajnje nepredvidljivi uvjeti u kojima svi funkcioniramo tijekom tekuće godine, zahtijevalo je rješenje sljedeće generacije koje omogućuje analitiku u stvarnom vremenu. Čak i u uvjetima virtualnog funkcioniranja u stopu nas je pratio naš dugogodišnji pouzdani hrvatski partner tvrtka b4b, a iznimno su nam značili i bili važni njihova kvaliteta i iskustvo pri tako opsežnom pothvatu i u krajnje specifičnim uvjetima. Podupirala nas je i SAP RIG grupa, a sjajan je posao pri validaciji sustava odradio naš partner iz Brazila tvrtka FIVE Validation. Računamo i na buduću uspješnu suradnju,“ – Živko Mukaetov, Predsjednik Upravnog odbora, Generalni direktor Alkaloida i Predsjednik Upravnog odbora projekta.

Kako se projekt odvijao u razdoblju epidemije virusa Covid-19, u cijelosti je realiziran udaljenim pristupom (remote) korištenjem kolaboracijskih alata za potrebe održavanja „on-line“ sastanaka, radionica i edukacija. Bez obzira na promjene i rizike koje je ovakav način rada uzrokovao, sve projektne aktivnosti dovršene unutar planiranog vremena, opsega i financijskog okvira zahvaljujući iznimnoj predanosti Alkaloida i b4b.