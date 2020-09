Suosnivač Orqe: Ovaj kriterij u EU natječajima treba što prije popraviti

Novi financijski okvir Europske unije, prilika je za novi početak i neka nova pravila igre. Njima se nada i suosnivač osječkog startupa Orqa, koji razvija specijalizirane naočale za upravljanje dronovima, Ivan Jelušić. Budući da je nedavno i sam prošao kroz proces prijave na natječaj za istraživanja, razvoj i inovacije, poznat i kao IRI2, iznosi ozbiljne zamjerke na kojima bi svakako trebalo poraditi u natječajima koji slijede.

Uoči dolaska korone na naše područje, udruženim snagama Orqa i zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva prijavili su na IRI2 natječaj projekt industrijskog istraživanja i razvoja elektroničkog uređaja za digitalni prijenos videosignala visoke kvalitete s ultraniskom latencijom. Za taj projekt koji je i službeno pokrenut u kolovozu odobreno im je ukupno 6,98 milijuna kuna nepovratnih sredstava.

Budući da je projektni prijedlog predan sredinom veljače, nije bilo zastoja zbog korone i ugovaranje nije bilo usporeno, ali trenutačna situacija jako je utjecala na postupak ugovaranja u smislu mogućnosti dokazivanja financijskih kapaciteta prema postavljenim natječajnim uvjetima.

Evo što nam je ispričao operativni direktor Orqe Jelušić.

"Sam proces prijave je bio prilično zahtjevan iz aspekta kompleksnosti teme projekta te pojedinih financijskih dijelova vezanih uz financijske analize, procjene potencijalnih prihoda s duljim vremenskim odmakom od trenutka predaje projektnog prijedloga.

U području istraživanja i razvoja novih tehnologija vrijeme može biti presudan faktor, pri čemu period evaluacije od šest i više mjeseci ne ide u prilog prijaviteljima jer u tom periodu konkurencija neće spavati. Također, kada govorimo o novim zapošljavanjima, pogotovo visoko stručnog IT kadra, ne možete očekivati da će vrhunski stručnjaci koje planirate zaposliti čekati šest i više mjeseci da vide je li vam projekt odobren. Veće tvrtke koje imaju sredstva za realizaciju projekta bez obzira na sufinanciranje taj problem nemaju; no za one manje tvrtke koje bez sufinanciranja ne mogu ići u realizaciju projekata, prevelik vremenski odmak od predaje projektnog prijedloga do samog ugovaranja može imati veliki utjecaj na uspješnost realizacije.

Ovaj konkretan projektni prijedlog bio je relativno brzo procesiran, pogotovo ako uzmemo u obzir složenost ovakvih projekata. Ali imali smo slučajeva u kojima je projekt odobren nakon više od godinu dana. Za brzorastuće tvrtke na konkurentnim i dinamičnim tržištima to nema smisla.

Ono što bismo izdvojili kao poseban nedostatak ovog konkretnog poziva je suviše strog i konzervativan način dokazivanja financijske sposobnosti. Naime, od prijavitelja se traži da prije potpisivanja ugovora dokažu da raspolažu sredstvima dostatnim za financiranje cjelokupnog vlastitog udjela u projektu na početku njegove provedbe. Takav način dokazivanja financijske sposobnosti je primjeren ako idete u nabavu neke kapitalne opreme ili neku izgradnju, a ne u slučaju kada iz projekta financirate plaće istraživača i razvojnih inženjera. Osiguravanje ukupnog iznosa budućih obveza na početku provedbe projekta, koje će dospijevati postupno (mjesečno) kroz sve tri godine njegove provedbe, čini nepotrebno financijsko opterećenje.

Ako uzmemo za primjer neku tvrtku koja bez problema iz svojeg tekućeg poslovanja može pokrivati obveze za plaće koje će joj mjesečno dospijevati kroz tri godine projekta, ali na računu nema unaprijed osiguran ukupan iznos svih tih obveza za sve tri godine, prema trenutnom kriteriju ta tvrtka će ispasti financijski nesposobna osim ako se ne zaduži. A kad se zaduži, te iste obveze će prema kreditoru pokrivati istom dinamikom kojom bi joj ionako pristizale, ali s tom razlikom što će sada dodatno morati pokrivati i kamate. Na taj način, zbog suviše strogog kriterija, tvrtku prijavitelja se dodatno opterećuje kamatnim troškom koji je realno nepotreban, i na taj način joj se zapravo umanjuje financijska sposobnost. Dakle imamo paradoks da je kriterij za dokazivanje financijske sposobnosti definiran na način koji zapravo umanjuje tu istu financijsku sposobnost.

To je nešto što bi trebalo promijeniti. Ono što nas ohrabruje jest da su ljudi unutar sustava koji vode ovakve programe svjesni toga i drugih nedostataka, te vjerujemo da će se s vremenom velik dio nedostataka ukloniti. Svi skupa učimo kroz ovakve projekte i vjerujemo da će već sljedeći poziv biti unaprijeđen."