Suvremeni dezinficijensi imaju dodatnu vrijednost

Jedan od rezultata pandemije Covida-19 neobično je vrijeme u kojem su uobičajene gospodarske vijesti i statistike zasjenili izvještaji o broju oboljelih i umrlih, polemike političara zamijenile žustre prepirke znanstvenika, a javnost je počela pažljivo pratiti kada će biti odobreno novo cjepivo. Tako se pojavila i živa tržišna aktivnost i masovna potražnja za sasvim novim kategorijama proizvoda. Jedan od primjera je plasman zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava, koji se pokazao unosnom granom ekonomije. Na tu smo temu razgovarali s Marinom Marušić Fojs, magistrom farmacije i Emom Madunom, poduzetnicom.

„U početku pandemije vidjeli smo znatno povećanu potražnju za zaštitnim sredstvima; maskama, rukavicama, a naročito dezinficijensima i antisepticima. Došlo je do ozbiljnog poremećaja opskrbe tržišta, a Svjetska zdravstvena organizacija je, kako bi osigurala da se širom svijeta ljudima omogući pristup dezificijensima, objavila recepture alkoholnih pripravaka za dezinfekciju koje smo u ljekarnama i sami izrađivali. Međutim u vrlo kratkom vremenu na tržištu se našao velik broj novih proizvoda koji su lako nalazili put do kupaca. Nažalost, takva situacija pogodovala je i tome da su se počeli koristiti proizvodi vrlo upitne kvalitete, a neki čak i opasni. Sada, kad se situacija s opskrbom kroz provjerene i regulirane kanale opskrbe stabilizirala, uvijek bih preporučila suvremenija sredstva koja uz sve ostale prednosti ne dovode do razvoja rezistencije mikroorganizama na biocide, što je opasnost kod tradicionalnih dezinficijenasa.“, kaže nam naša sugovornica Marina Marušić Fojs, magistra farmacije.

„To ne znači da tradicionalni alkoholni dezinficijensi nemaju svoje mjesto na tržištu i doista, oni su predstavljali brz i pristupačan odgovor na novu prijetnju. Ali, dugoročno gledano, osim što zaštita traje kratko, postoji par poželjnih svojstava idealnog antiseptika koje oni jednostavno ne zadovoljavaju. Potrebno ih je nanositi više desetaka puta na dan, odnosno svaki put nakon što dotaknemo neku površinu na kojoj se možda nalazi patogen. Svojim djelovanjem otapaju lipide na koži koji nas zapravo štite, pa koža postaje suha, porozna, iritirana i potencijalno sklonija infekcijama. Zato preporučujem suvremenija sredstva koja omogućuju učinkovitu i trajniju zaštitu, uz mnogo manji rizik od neželjenih učinaka. O učinkovitosti antiseptika i dezinficijenasa rađena su brojna istraživanja i o njima zaista znamo mnogo“, rekla nam je Marina Marušić Fojs.

Za kraj, poručila je: „Danas postoje inovativna sredstva čije antimikrobno djelovanje traje do 30 dana na površinama, odnosno do 24 sata na koži i to uz samo jedno nanošenje. Riječ je o nanotehnološkim proizvodima vrlo visoke učinkovitosti protiv širokog spektra patogena. Zahvaljujući nanotehnologiji Zoono proizvodi omogućuju dugotrajnu zaštitu od rekontaminacije i značajno pojednostavljuju svakodnevno funkcioniranje. Takva zaštitna sredstva vežu se na bilo koju površinu u obliku jednog molekularnog sloja antimikrobnog polimera na bazi silana i poput mikroskopskih igala uništavaju patogene.“

O plasmanu ovakvih inovativnih proizvoda na hrvatsko tržište upitali smo i vlasnicu tvrtke ZOONO PHARM d.o.o. Emu Madunu: „Proizvodi koje nudimo podržani su nezavisnim testovima i odobreni od strane brojnih regulatornih agencija u svijetu, uključujući i američku Agenciju za hranu i lijekove (FDA), te provjereni u ispitivanjima u stotinjak laboratorija širom svijeta. Riječ je o novoj generaciji proizvoda s kombinacijom suvremene nanotehnologije i kvaterne amonijeve soli koja pruža zaštitu od mikroba. Uz samo jednu primjenu Zoono sredstava na koži, zajamčena je antimikrobna zaštita do čak 24 sata, neovisno o njezi i pranju ruku. Na površinama tretiranim Zoono sredstvima takva zaštita traje do 30 dana. Zanimljivo je da patentirana molekula potječe još iz 30-ih godina prošlog stoljeća kada su njemački vojni znanstvenici radili na kreiranju premaza za podmornicu koji je sprječavao hvatanje algi i školjki za trup. Ova je tehnologija dugo bila u tajnoj vojnoj uporabi, a tek posljednjih 15 godina ima širu primjenu. Drago nam je što smo i u Hrvatskoj omogućili dostupnost proizvoda koji pojednostavljuju život i rad u ovim izazovnim uvjetima.“