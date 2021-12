Sve je manje onih kojima kupnja božićnih poklona predstavlja zadovoljstvo

S obzirom na to da je u blagdanska sezona u tijeku te se ona još jednom obilježena pandemijom, 'Ja trgovac' i agencije Hendal tokom studenog su proveli anketu (na nacionalno reprezentativnom uzorku građana starijih od 16 godina) o blagdanskoj potrošnji. U priopćenju su naveli da prema rezultatima te ankete, u odnosu na 2020. godinu, bilježimo primjetan porast onih koji će na kupnju božićnih poklona potrošiti iznos do 1.000 kuna i to s lanjskih 13,3 posto na sadašnjih 18,1 posto, dok je broj onih najizdašnijih - koji će izdvojiti i više od 1.000 kuna - ostao stabilan i iznosi 6 posto (lani 6,1 posto).

Ipak, najveći broj hrvatskih građana ne može si priuštiti tako visok izdatak pa najveći broj njih (ukupno 31,6 posto) planira na kupnju božićnih poklona izdvojiti do 500 kuna (lani je takvih bilo 31 posto), dok je istodobno broj onih koji će potrošiti do 200 kuna osjetno pao - s lanjskih 27,8 posto na 23,6 posto u 2021. godini.

S druge strane, da ne planira kupovati božićne poklone istaknula je petina hrvatskih građana: ove godine je to 20,7 posto ispitanih, a lani je to bilo tek nešto većih 21,9 posto.

Ovogodišnje istraživanje otkrilo je kako je porastao broj građana koji će na kupnju božićnih poklona trošiti manje nego lani. Naime, da će za tu svrhu trošiti manje novca ističe 36,6 posto ispitanika, dok je u 2020. to navelo njih 33,5 posto.

Rastao je i broj onih koji će trošiti više, s 3,9 posto lani na 6,2 posto u ovoj godini, ali je smanjen udio one najveće skupine - koji ističu da će trošiti jednako kao i prethodne godine - sa 62,6 posto u 2020. na 57,1 posto u 2021. godini.

Odgovori na sljedeća tri pitanja usporedivi su s istraživanjem iz pretpandemijske 2019. godine. Prvo od njih odnosi se na planiranu kupnju božićnih poklona putem interneta koja je ostvarila rast s ranijih 54,8 posto na 59,2 posto u 2021. godini. To je sasvim očekivano s obzirom na opći rast online kupovine u vrijeme pandemije.

Je li tome uzrok pandemija ili ne, teško je reći, ali sve je manje onih kojima kupnja božićnih poklona predstavlja zadovoljstvo. Naime, da u tome uživaju u 2019. je istakunaulo 48,2 posto ispitanih građana, a ove je godine njihov broj pao za 7,5 posto, na 40,7 posto.

Slijedom toga povećao se broj onih kojima kupnja poklona predstavlja stres i to za 6,4 posto pa to sada navodi ukupno 22,2 posto hrvatskih građana, a blago je rastao (+1,1 posto) i broj onih kojima kupnja poklona predstavlja i jedno i drugo, i stres i zadovoljstvo, na ukupno 37,1 posto.

Promjena praktički nije bilo kada je riječ o zadnjem pitanju: hoćete li ove godine ići na skijanje odnosno zimovanje? Može se reći da jedan od deset Hrvata to planira i ove godine (9,9 posto) dok je u 2019. takvih odgovora bilo 10,1 posto.