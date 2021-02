Sve su manji izgledi da će ova godina biti osjetno bolja od prošle

Svatko tko je gledao barem malo američke serije o liječnicima čuo je u nekom trenutku izraz 'dead on arrival' što znači da je pacijent stigao mrtav u bolnicu. Jurila je tako 2021. mahnito kroz godinu opasnog življenja prema bolnici nadajući se spektakularnom oporavku zahvaljujući čudotvornim lijekovima, no sve se više čini kako od toga neće biti ništa.

Kako sada stvari stoje, 2021. preminula je ubrzo nakon poroda. Predviđanje mnogih da će laktarenje za cjepivo obilježiti ovu godinu nažalost se pokazalo potpuno točnim (doduše, malo tko je mislio da će baš EU izvući najdeblji kraj), a postaje jasno i da virus ne misli olako odustati zbog čega se u mnogim europskim zemljama ostvaruje onaj najgori scenarij neprekidnog popuštanja i zatezanja koje polako izluđuje građane, poduzetnike i političare. Sve to imat će opipljive posljedice na ekonomska kretanja, pa recesije s dvostrukim dnom, takozvana W krivulja, postaje realnost, uslijed čega se sva ona optimistična očekivanja za ovu godinu polako pomiču iz dana u dan.

O proljeću kao prijelomnom trenutku malo tko više razmišlja i po novom se čeka ljeto ili jesen, no nakon iskustva prošle godine oni oprezniji već počinju svoja nadanja u bolje sutra premještati prema sljedećoj godini, dok je povratak ekonomija, čak i onih uspješnih poput njemačke, na pretkrizne razine teško zamisliti prije 2023.

Imajući u vidu situaciju sa spasonosnim cjepivima na koja je svijet bacio sve karte i brojkama zaraženih i umrlih, sve je izazovnije ponuditi odgovor na pitanje kada točno i kako završava ovaj 'život to go'. U kojem trenutku i po kojim kriterijima prestaje imitiranje života i počinje stvarni život, bez restriktivnih mjera i grozničavog brojanja oboljelih iz dana u dan? Kada počinje održiv ekonomski oporavak? Koja je, kako se to stručno kaže, izlazna strategija? Na ovo pitanje sveprisutni Stožer nije poslao odgovor Lideru usprkos vrlo liberalnom roku, no i izostanak odgovora je odgovor. Zapravo sasvim logično. Kako bi Stožer znao kakva je izlazna strategija za ovu priču kad ne zna što će sutra misliti? Neovisno o činjenici da vrhovno tijelo zaduženo za sve stvari vezane uz Covid nema baš nikakvu ideju završetka epidemije, pitanje je legitimno, ali i retoričko. Konvencionalna mudrost dosada se oslanjala na postizanje 'imuniteta krda' cijepljenjem kao rješenja pandemije, no to se ne čini više tako jednostavnim iz nekoliko razloga.

