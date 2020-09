SVEUČILIŠTE U RIJECI - Semper magis! Uvijek više!

Sveučilište u Rijeci s 47 godina postojanja i oko 17.500 studenata ubraja se u red mlađih europskih sveučilišta, no stalni iskoraci tima koji vodi rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija u razvoju institucijskih politika s vidljivim rezultatima na području unaprjeđivanja kvalitete visokog obrazovanja, istraživanja, internacionalizacije, suradnje s gospodarstvom i doprinosa zajednici prepoznati su i u evaluaciji ukupne kvalitete u svjetskim okvirima.

Naime, Sveučilište u Rijeci uvršteno je na dvije prestižne ljestvice najboljih svjetskih sveučilišta: RUR Clarivate Analytics, ušavši tako u elitnu skupinu četiri posto najboljih svjetskih sveučilišta, i QS World University Rankings, jednu od najcjenjenijih rang-ljestvica svjetskih sveučilišta među top 1000 svjetskih sveučilišta.

Budući da je u Europi trend povezivanje sveučilišta, stvaraju se i formalni okviri u sklopu mreža sveučilišta. Najboljom europskom mrežom ocijenjena je Young Universities for the Future of Europe (YUFE), čijim je punopravnim partnerom 2019. postalo i Sveučilište u Rijeci. S još devet europskih sveučilišta članice YUFE-a uspostavile su virtualni kampus u kojem će svi studenti moći upisivati kolegije svakog od deset sveučilišta i oni će im se priznavati na domicilnom sveučilištu. Od iduće akademske godine riječki studenti moći će birati i kolegije iz YUFE-ove mreže u kojoj će već ove godine biti ponuđeno više od dvjesto online kolegija.

Idući ukorak s potrebama tržišta rada, osluškivanjem interesa studenata i zajednice Sveučilište u Rijeci samo u lanjskoj i idućoj akademskoj godini otvara niz novih studijskih programa, među kojima je i vrlo traženi studij logopedije. Istraživanja tržišta, HZZ-ovi podaci i potrebe granskoga gospodarstva upućuju na nužnost osnivanja još jednog studija farmacije u RH, i to posebno u ovoj regiji u kojoj uspješno posluje JGL, zbog čega je izgledno skorašnje otvaranje tog studija na Sveučilištu u Rijeci.

Novost su i specijalistički poslijediplomski programi Urbani studiji, Sportska i rehabilitacijska medicina (Medicinski fakultet u Rijeci) te Povijest i interpretacija baštine (Filozofski fakultet u Rijeci), a od ove akademske godine samostalno djeluje Fakultet dentalne medicine.