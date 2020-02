Na Svjetski dan radija održan je 3. Hrvatski radijski forum na temu 'Komercijalni radio u suvremenoj Europi'. Na Forumu u atriju palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspravljalo se o zakonodavnom okviru, a objavljeno je i da je udruga Hrvatski radijski forum postala 17. članica Udruženja europskih radio postaja (AER).

Otkrio je to u svom govoru Matt Payton, glavni tajnik Udruženja europskih radija i direktor vanjskih poslova britanskog Radiocentra koji okuplja 300 radijskih postaja u Ujedinjenom Kraljevstvu.

„Radio je ostao snažan. U prosjeku 85% stanovništva u Europi sluša radio svaki tjedan oko dva i pol sata. Na nekim tržištima i više, primjerice u Ujedinjenom Kraljevstvu. U vrijeme kada publika ima sve više mogućnosti, ove brojke su uistinu impresivne."

Zanimljivo je i da je prema istraživanju Eurobarometra radio medij kojem se najviše vjeruje. Dopredsjednik udruge Hrvatski radijski forum Luka Đurić istaknuo je da je to velika odgovornost. Zadovoljan je što komercijalne radio postaje u Hrvatskoj ne zaostaju za europskim kolegama. Istaknuo je kako komercijalni mediji od zakonodavca očekuju suvremeni pravni okvir.

"Prereguliranost nikada u povijesti nije dovela do novih iskoraka niti do ozbiljnijeg razvoja i nadam se da će upravo to biti misao vodilja prilikom donošenja novog zakona koji bi, vjerujem, trebao ići u tom smjeru.“

Govoreći o novom Zakonu o elektroničkim medijima, državni tajnik u Ministarstvu kulturu Krešimir Partl rekao je da je Ministarstvo vodilo računa o kreativnom sektoru.

"Vjerujem da smo zajednički došli do rješenja koja će pridonijeti razvoju društva u cjelini i da će na kraju dionici ovog zakona moći bolje poslovati u Hrvatskoj, ali isto tako da će se i kreativni dio sektora moći bolje razvijati."

Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, Irena Petrijevčanin Vuksanović rekla je kako će se vrlo brzo vidjeti hoće li nova regulacija odgovarati radijskim nakladnicima.

"Je li vam to odijelo po mjeri, vi ćete sami reći. Ako vas negdje žulja i stišće to nije dobro, a isto tako nije dobro ni ako je, metaforički rečeno, preširoko odijelo. Kakvu regulaciju želimo? Želimo zdravu regulaciju koja ne stišće, ali isto tako koja nije ni preširoka."

Predsjednica HUP-a Gordana Deranja naglasila je da bi zakonodavni okvir trebao uvažiti specifičnost pojedinih vrsta radija, a ravnatelj Agencije za elektroničke medije Josip Popovac poručio je da će novi Zakon o elektroničkim medijima olakšati život radijskoj industriji.

Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola Damir Jugo istaknuo je važnost povezivanja obrazovanja i tržišta rada, a predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Velimir Neidhardt osvrnuo se na važnost radija kroz povijest.

Video porukom iz Madrida javila se i potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica. „Radio ima važno mjesto u današnjoj modernoj medijskoj kulturi, ima značajnu ulogu u oblikovanju društvene i političke svijesti“, poručila je Šuica.

Na kraju 3. Hrvatskog radijskog foruma Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti dodijeljeno je priznanje i medaljon "Nikola Tesla" za poseban doprinos radijskoj industriji u 2019. godini. Mattu Paytonu dodijeljen je medaljon „Nikola Tesla“ kao zahvala za članstvo u Udruženju europskih radija (AER). Također, dodijeljeno je i počasno članstvo akademiku Jakši Barbiću, prof. dr. Mladenu Verdišu i prof. dr. Damiru Jugi, koji su također prepoznali i podržali rad Hrvatskog radijskog foruma i time dali svoj doprinos razvoju radijske industrije.

HRF je održan pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, u organizaciji udruge Hrvatski radijski forum i HUP - Koordinacije komercijalnih radio postaja, a uz partnerstvo Vijeća za elektroničke medije, Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske i medijskog partnera Media servis Globala.