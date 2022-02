Nevenka Kovač (Poliklinika Aviva): Svoj model konsolidiranja privatnog zdravstva namjeravamo preslikati i na druga tržišta

Dr. Nevenka Kovač, nedavno imenovana ravnateljica Poliklinike Aviva, koju su od Fortenove u rujnu prošle godine preuzeli Provectus Capital Partners (PCP), na čelu s Igorom Čičkom, premda je liječnica, za sebe će reći da je prije svega menadžerica u zdravstvu. A znamo svi da su takvi kadrovi u Hrvatskoj endemska vrsta.

Malo je nedostajalo da cijela njezina karijera ode u drugom smjeru. Ona se, priča, nakon diplome na Medicinskom fakultetu vidjela jedino i samo u medicini, mislila je da će se baviti ginekologijom, a život je napisao drugačiju priču. Specijalizaciju je čekala, ni više ni manje, nego pet godina radeći na hitnoj i nije ju dočekala. Zato je pomalo i razočarano napustila svijet medicine i okrenula se biznisu. Prvo je radila u Belupu, što i ne čudi s obzirom na to da je iz Koprivnice. U toj je kompaniji u 14 godina prošla sve stepenice, od najnižih do direktorskih, a kada je napokon sama sebi priznala da je biznis ono što je zanima, 'podebljala' je životopis MBA-jem i doktoratom iz menadžmenta. Pozicije i prilike poslije toga otvarale su se gotovo same od sebe. Osim u privatnom sektoru, u kojem je radila na osnivanju privatnih specijalnih bolnica, bila je angažirana i u HUP-u kao predsjednica Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb, a kratko je radila i u Ministarstvu zdravlja kao savjetnica ministra. Surađivala je sa Svjetskom bankom i Europskom investicijskom bankom, radila je i kao konzultantica, a kada je došla ponuda da preuzme vođenje Avive, nije dvojila. Upravljačkog iskustva je već ionako imala.

Svega nekoliko mjeseci je prošlo od PCP-ova preuzimanja Poliklinike Aviva, a i sama Poliklinika je već bila nositelj novih investicija. Nedavno su preuzeti Poliklinika Dijagnostika 2000 i Uro Centar, a prema najavama tu nije kraj. Kakvi su planovi za budućnost?

– Jedan od razloga zašto sam se priključila ovom timu je koncept Provectus Capital Partnersa u konsolidiranju privatnoga zdravstvenog sektora. Dugoročni je poslovni cilj od Avive stvoriti jakoga nacionalnog pružatelja privatnih zdravstvenih usluga, točnije grupaciju privatnih zdravstvenih ustanova, u kojem će biti provedena standardizacija usluga, koji će biti međunarodno akreditiran i koji će privući ne samo domaće već i inozemne klijente te biti sposoban biti jak partner javnom sektoru. Drago mi je da su naši investitori prepoznali da je upravo Aviva dobar temelj za provođenje takve strategije i da je poliklinika s 40 godina iskustva idealna za nositelja toga koncepta.

Provectus je nedavno upravo putem Lidera najavio da je cilj u sljedećem razdoblju u Avivu investirati 12 milijuna eura. Što je u fokusu?

– Dvije investicije koje ste naveli, Dijagnostika 2000 i Uro centar, tek su početak, u planu ih je još. No ne bavimo se samo preuzimanjima. Investirat ćemo oko šest milijuna kuna u novu opremu i tehnologiju. Pritom ćemo nastavljati zapošljavati, ove godine u planu je dovesti desetak novih liječnika i drugoga medicinskog osoblja, a ojačat ćemo i odjel marketinga, koji će biti zadužen za jačanje vidljivosti i prisutnosti, oblikovanje naših novih usluga te korisnički centar. Važno je naglasiti da Aviva više ne planira ostati samo zagrebačka zdravstvena ustanova, plan je prerasti u veliku nacionalnu grupaciju. Intencija je da napravimo holding kako bismo mogli centralizirati određene segmente poslovanja, poput dijela nabave, nekih nemedicinskih funkcija, a da dodatno potaknemo razvoj specijalističkih usluga. Ideja je da u jednoj grupaciji imamo različite segmente zdravstvenih usluga, različite subspecijalističke centre, koje u budućnosti vidimo kao centre izvrsnosti na nacionalnoj razini. Svoju poziciju i uspjeh na tržištu vidimo isključivo u povećanju kvalitete i standardizaciji usluge za korisnike, a takav nam model razvoja to omogućava.

Planirate li u konačnici i širenje na druge zemlje?

– Da, aktivno razmišljamo o širenju na susjedne zemlje. Smatramo da se model koji primjenjujemo u Hrvatskoj može preslikati i na neka druga tržišta u regiji, ali idemo korak po korak.

Dijelite li mišljenje svojih vlasnika, koji tvrde da privatni zdravstveni sektor ima velik potencijal rasta?

– Apsolutno. Kontinuirano pratim brojeve na razini sektora i mogu vam reći da je posljednjih desetak godina prosječan rast privatnog tržišta zdravstvenih usluga, a govorimo o Fininim službenim podacima, bio veći od deset posto na godinu. Nema mnogo industrija koje se mogu pohvaliti takvim stopama rasta. Pritom imamo još mnogo prostora za rast pogledamo li obrasce s EU tržišta.

Dosta se posljednjih dana priča o tome da su u pandemiji skraćene liste čekanja u javnom sustavu jer je dio pacijenata otišao u privatni sektor. Primjećujete li vi u privatnom sektoru takav rast?

– Itekako, u vrijeme pandemije privatni sektor zdravstvenih usluga u Hrvatskoj nastavio je rasti. To vidimo i mi u Avivi. Začuđuje, ali poslovanje u 2020. godini bilo nam je bolje od pretpandemijske 2019. unatoč svim ograničenjima kretanja i lockdownu. Finalne brojke za 2021. godinu za cijelo privatno tržište još nemamo, ali prema onome što sad vidimo u Avivi prošla je godina bila bolja od prethodne. To nas i ne iznenađuje. Javne bolnice postale su u pandemiji velikim dijelom covid-centri ili su mahom ograničile svoje poslovanje jer je niz odjela pretvoreno u covid-odjele. Pacijenti nisu imali izbora, pa su se i okrenuli privatnom sektoru gdje su, pogotovo kad je dijagnostika u pitanju, dobili pravodobnu i kvalitetnu uslugu. I tu se još jednom privatni zdravstveni sektor pokazao na visini zadatka, kao dio ukupnoga domaćeg zdravstvenog sustava koji je komplementaran javnom i koji može kvalitetno dopuniti javni sektor. Naravno, na korist pacijenata koji trebaju dostupne i kvalitetne zdravstvene usluge.

Jesu li baš svi segmenti privatnog zdravstva bolje poslovali od pojave pandemije?

– Pa ne baš svi. Ceh je u najvećem dijelu platio privatni stomatološki sektor, i to onaj koji je svoje poslovanje oslanjao na dentalni turizam. Njegovi su poslovni rezultati 2020. godine lošiji jer je imao pad aktivnosti.

Ostatak intervjua s dr. Kovač o trendovima u privatnom zdravstvenom sektoru, reformi zdravstva i o nedostaku kadrova u medicini, posebice onih sa upravljačkim vještinama, pročitajte u novom broju tjednika Lider, u tiskanom ili digitalnom izdanju. Ili još bolje, pretplatite se i ne razmišljajte o tome kako je intervju stao kad je najzanimljvije.