Tanya Šplajt-Brainović (Addiko Grupa): Moderne organizacije više nisu linearne, inertne i krute

Jednostavna komunikacija, efikasnost i timski duh temelj su korporativne kulture Addiko banke, čiji zaposlenici prema riječima Tanye Šplajt-Brainović, izvršne direktorice Ljudskih potencijala Addiko Grupe, u visokom postotku sudjeluju o anketama i daju visoke ocjene uvjetima u kojima rade.

Koliko Addiko banka ima zaposlenika i što znači upravljati ljudskim potencijalima?

–​ Addiko banka u Hrvatskoj zapošljava 987 ljudi. Upravljati potencijalima tolikog broja zaposlenika nije izazovno jer smo uz naše zaposlenike stvorili pozitivno poslovno okružje. Naši zaposlenici klimu na radnom mjestu opisuju kao profesionalnu i etičnu, ali i dinamičnu, inovativnu i prijateljsku. To znači da ljudima koji vole promjene, izazove i inovacije te koji stvaraju dobre odnose s drugima i ujedno pružaju drugima podršku u ispunjenju zajedničkih zadataka, rad u Addiko banci u potpunosti odgovara.

Kakva je korporativna kultura Addiko banke, kako se stvara i funkcionira tim, koje se vrijednosti njeguju i kako se postiže željena učinkovitost?

–​ U našoj su banci vrijednosti i ponašanja jasno definirane. To su fokus na bitno, efikasnost, jednostavna komunikacija i timski duh. Redovito provodimo interna istraživanja o zadovoljstvu zaposlenika kako bismo pratili koliko smo uspješni u primjeni ovih vrijednosti i ponašamo li se zaista u skladu s njima. Prema zadnjim istraživanjima klima i kultura koje se temelje na ovim vrijednostima omogućuju, ne samo motivirajuće radno okružje našim zaposlenicima, već i veću učinkovitost. A upravo je timski duh ono što nas čini učinkovitima.

Je li pandemija koronavirusa uzrokovala velike promjene u načinu poslovanja?

–​​ Pandemija je, naravno, uzrokovala promjene. Interno, poduzeli smo niz inicijativa kako bismo zadržali fokus na održavanju kontinuiteta poslovanja. Najvažnija je pritom bila i ostala briga za zdravlje i sigurnost zaposlenika. Kao i mnogi drugi, u svrhu smanjivanja izloženosti riziku zaraze omogućili smo rad od kuće i prilagođeni rad, uz poseban fokus na rizične skupine – podijelili smo zaposlenike u A i B timove, a tako radimo i dalje. Našim zaposlenicima osigurali smo nužne alate, zdravstvene uvjete i potrebnu zaštitnu opremu. Omogućili smo im psihološku pomoć, niz edukacija o radu od kuće i radu u novonastalim okolnostima te svima pravodobno predstavili strateški bitne odluke. Iznimno nam je važna transparentna komunikacija unutar timova i na razini banke te smo redovito tražili povratne informacije svih zaposlenika putem anketa i razgovora, a prioritete za neometani nastavak poslovanja u izvanrednim okolnostima planirali zajednički, između odjela.

Što je u novonastalim uvjetima značila digitalna transformacija banke?

–​​ Digitalizacija i digitalna transformacija nisu čarobni štapić i u tom smislu uvođenje i primjena digitalne tehnologije neće ni od jedne organizacije učiniti digitalnu i naprednu kompaniju. Addiko banka je fokusirana na digitalnu transformaciju, ali mi smo itekako svjesni da su temelj svega ljudi, a ne IT procesi. Digitalna transformacija ovisi o ljudima, temelji se na njima pa zbog njih uspijeva ili propada. Prvo ljudi koje vode promjene trebaju proći kroz osobnu transformaciju, živjeti tu promjenu i zaista se angažirati. Zatim se mijenjaju struktura, sustavi i procesi. Plastično rečeno, u utrci ne pobjeđuje momčad s najmodernijim autom, nego ona koja ima dobar auto, strastvene vozače (i vozačice!) i pit stop tim koji ih podržava. Tehnologija je tu da poveća produktivnost, omogući razvoj (poslovni i osobni), unaprjeđuje suradnju i poslovanje te da klijentima olakša i omogući lakši pristup našim uslugama i proizvodima.

Koje ste inicijative poduzeli; je li bilo otpuštanja, smanjivanja plaća…?

–​ U svemu što radimo zrcalimo i potičemo življenje naše organizacijske kulture – jednostavnost, učinkovitost, fokus na bitno i timski duh na svim razinama. Nije bilo otpuštanja zbog pandemije, a ni plaće ili beneficije zaposlenika nisu se smanjivale. Osigurali smo dodatne benefite i fleksibilno radno vrijeme. Sve one koji su zbog prirode posla i dalje bili u izravnom kontaktu s klijentima nagradili smo dodatno. Nažalost, neki su naši zaposlenici teško pogođeni potresom u Zagrebu te smo im osigurali financijsku podršku. I dalje ćemo nastaviti osluškivati i primjećivati potrebe naših zaposlenika te osiguravati različite oblike podrške.

Otežava li rad od kuće upravljanje ljudskim potencijalima, koje su mane, a koje prednosti takvog modela?

–​ Kontinuiranom internom komunikacijom banka je svim zaposlenicima omogućila podršku kako bi se lakše prilagodili radu od kuće. Rukovoditeljima su dane posebne upute o poticanju i organizaciji čestih timskih sastanaka, uživo, virtualno ili na otvorenom. Posebnu pozornost usmjerili smo i na poslovnice, na organizaciju rada kako bi se u njima što bolje interno posložili. Organizirano je interno istraživanje, koje je pokazalo najveće zadovoljstvo zaposlenika u posljednje četiri godine, koliko Addiko banka postoji. Interna istraživanja, koja sam ranije spomenula, pokazala su da više od 90 posto naših djelatnika u poslovnicama smatra da je banka poduzela dovoljno mjera u cilju zaštite zdravlja djelatnika i klijenata. Istodobno, zaposlenici koji rade od kuće pohvalili su taj način rada te istaknuli timski duh i povjerenje koje je ojačano unutar banke tijekom zaista stresnog razdoblja fizičke razdvojenosti. A sve to nam znači više od svega.

Za što je Addiko banka dobila priznanje Poslodavac partner za 2020. godinu?

–​ Certifikatom Poslodavac partner nagrađeni su uspjesi Addiko banke na području poticanja raznolikosti i inkluzivnosti, ravnoteže poslovnog i privatnog života, dostupnosti razvojnih programa i edukacija te promicanja zdravlja i sigurnosti. Upravo je kvalitetna i pravodobna briga za zaposlenike bila iznimno važna u vrijeme pandemije. Ima još mnogo posla, ali ponosni smo kad netko izvana prepozna trud i uspjehe koje ostvarujemo, no ipak nam najviše znače pozitivne reakcije dobivene od klijenata i naših zaposlenika.

Često provodite ankete zadovoljstva zaposlenika. Koliko ih se odaziva i kakav je rezultat anketa?

–​ Anketu zadovoljstva provodimo kako bismo čuli glas zaposlenika i izmjerili 'puls' organizacije. Nedavno provedenu anketu o zadovoljstvu zaposlenika Addiko banke ispunilo je čak 72 posto zaposlenika. Zadovoljni smo tim odazivom. Rezultati pokazuju da nam je eNPS (Employee Net Promoter Score) najviši dosad te da je preskočio cilj, što znači da imamo pozitivan WOM (Word of Mouth) te da za svakog ‘kritičara’ postoje dva ‘promotora’. Anketa je sadržavala pet kategorija, od čega je kategorija korporativne kulture koju postavlja rukovodstvo, nazvana 'Walk the Talk' dobila najvišu ocjenu zaposlenika 4,19, od maksimalnih pet. Tražili smo i ocjenu razine etičnosti na radnom mjestu, odnosno razinu poštovanja, integriteta i povjerenja. Tu ulažemo veliki trud. Ocjena zaposlenika također je bila vrlo visoka: 4,22. Uveden je novi indikator mjerenja zadovoljstva zaposlenika, pri čemu je indeks ESI (Employee Satisfaction Index) u Addiko banci na ohrabrujućoj visini od 73 bodova. Zadovoljni smo rezultatima i već smo si sad podigli ljestvicu malo više. Naš se fokus vidi u rezultatima ove ankete. Ima prostora za poboljšanje i vrlo vrijednih smjernica na koje su nam zaposlenici ukazali. To je zapravo odlika modernih organizacija koje više nisu linearne, inertne i krute. Iz tradicionalnih hijerarhija prelazi se u kooperativnije, matrične, one u kojima su zaposlenici svjesni svoje uloge i osjećaju se uključenima. To je put do uspjeha.