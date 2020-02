Tele 2 i PBZ Card predstavili su Fiskalku. Riječ je jedinstvenom proizvodu s kojim obveznici fiskalizacije dobivaju praktično i mobilno blagajničko rješenje s integriranim gotovinskim i kartičnim plaćanjem. Uređaj također podržava najnovije načine plaćanja mobitelom kao što su NFC, Apple Pay i Google Pay.

Digitalizacija poslovnih procesa malih i srednjih poduzetnika osnova je uspješnog poslovanja, a iz Tele 2 i PBZ Carda kažu kako je Fiskalka upravo odgovor na digitalne trendove i potrebe korisnika. Također, udio kartičnog plaćanja iz godine u godinu raste a 2108. godine iznosio je 41,7 posto ukupnog obujma fiskaliziranih računa.

- Nastavljamo s predstavljanjem rješenja koja su u skladu s trendovima. Našim novim i inovativnim proizvodom malim i srednjim poduzetnicima jednostavno i transparentno olakšavamo rutinu s fiskalizacijom. Zahvaljujući suradnji između Tele2, PBZ Carda , Monri Paymentom i BIOS –ICT-om uveli smo fintech u B2B sektor. Važno je naglasiti da uređaj omogućava nadogradnju za mobilna plaćanja – rekao je Viktor Pavlinić, predsjednik Uprave Tele2 Hrvatska.



S Fiskalkom moguće je prihvatiti kartice na različitim lokacijama, što će koristiti kako u turizmu, tako i onima kojima se rad sastoji od terenskog rada, a mobilni POS uređaj tako može povećati konverziju i olakšati posao.



- Ovaj proizvod je rezultata suradnje svih partnera i nastojanja da našim korisnicama osiguramo vrhunsku uslugu i proizvod. Imajući u vidu sve značajke i kvalitete Fiskalke, smatram da je ona idealno rješenje za male i srednje poduzetnike – rekao je Mario Jurišić, član uprave PBZ Carda.



Robert Penezić, direktor Moni Paymentsa naglasio je kako je ovo 'plug i play' i 'all in one' proizvod.



- S Fiskalkom u jednom uređaju imate fiskalnu blagajnu za kartično i gotovinsko plaćanje, povezivanje na mobilnu mrežu, pisač i aplikaciju koja omogućava sve procese za poštivanje zakonske regulative i poboljšanje učinkovitosti. Zadovoljstvo nam je pokazati da domaće tvrtke mogu pokazati dosege u osmišljavanju 'all in one' proizvoda za digitalnu transformaciju sektora kao što su mali i srednji poduzetnici koji čine okosnicu gospodarstva – rekao je Penezić.



Uređaj, aplikacija i internetska veza dostupni su za 199 kuna mjesečno plus PDV uz ugovorenu obavezu od 24 mjeseca, što uključuje 1GB prometa .