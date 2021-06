Teslin izum star 100 godina zainteresirao znanstvenike i dobiva novu primjenu

Čovjek koji je bio miljama ispred svog vremena, izumitelj Nikola Tesla, za života je osmislio brojne poznate izume, a jedan manje poznati mogao bi uskoro naći primjenu u modernim motorima. Radi se o Teslinom ventilu, kojega je on nazvao 'ventilni vod' koji služi regulaciji protoka fluida.

Ovaj izum patentiran je u američkom Patentnom uredu 1920. godine, a Tesla ga je ovako opisao: 'Unutrašnjost cijevi je osigurana proširenjima, udubljenjima, izbočinama, pregradama ili kanticama koje, iako ne pružaju gotovo nikakav otpor prolazu tekućine u jednom smjeru, osim površine trenja, predstavljaju gotovo neprohodnu prepreku njegovom protoku u suprotnom smjeru.'

Opisana struktura je dizajnirana bez pomičnih dijelova, a Tesla je svojedobno tvrdio da se omjer tlaka prilikom prolaska fluida u jednom i drugom smjeru može razlikovati do 200 puta, no istraživanja koja su rađena nakon Tesline smrti pokazala su da je Teslin ventil ipak manje učinkovit nego li je Tesla mislio.

A sada, 100 godina nakon što je patentiran, ovaj je izum zainteresirao i znanstvenike sa sveučilišta New York koji su napravili svoju verziju istog ventila, slijedeći Teslin izvorni plan te su mjerili protok fluida u oba smjera. Iako je Tesla tvrdio da njegov ventil može do 200 puta usporiti protok vode u jednom smjeru za razliku od drugog, replika koju su izradili znanstvenici činila je to dva puta sporije. No, iako mu efikasnost nije na nivou kakav je Tesla očekivao, ovaj izum i dalje može biti izuzetno koristan u današnje vrijeme.

Znanstvenici smatraju da je Tesla preslikao električni pretvarač izmjenične struje kojega je također on patentirao te da je napravio ventilni vod kako bi učinio zapravo istu stvar samo za fluide. U izmjeničnoj struji elektroni neprestano mijenjaju svoj smjer, ali kada se pretvore u istosmjernu struju onda učinkovito teku u jednome smjeru, što je upravo i ventil trebao raditi.

Upravo zbog toga znanstvenici smatraju kako bi izmjenični pulsni protok tekućine mogli pretvoriti u stabilan protok u jednom smjeru – pretvarajući tako vibracije i nepravilna gibanja u pumpu. Kažu da bi se Teslini ventili na ovaj način mogli ugraditi na razne vibrirajuće motore ili strojeve, čije bi se vibracije pretvorila u rad vodene pumpe.