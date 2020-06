The Coca-Cola Company podržala inicijativu za brži prelazak na rješenja kružnog gospodarstva

James Quincey, predsjednik i glavni izvršni direktor The Coca-Cola Company, potpisao je zajedničku izjavu Fondacije Ellen MacArthur kojom su se 54 predstavnika poslovnog, javnog i znanstvenog sektora obvezala na izgradnju bolje i održivije budućnosti kroz unaprjeđenje i korištenje rješenja kružnog gospodarstva.

Novi izazovi koje je donijela COVID-19 kriza traže zajednički odgovor poslovne zajednice i javnog sektora, osobito nacionalnih vlada, dok istovremeno drugi globalni problemi, kao što su klimatske promjene i zagađenje okoliša, ne gube na važnosti. U zajedničkoj izjavi Fondacije Ellen MacArthur ključni dionici su se suglasili o viziji kružnog gospodarstva kao rješenja koje osigurava ekonomski rast i pritom čuva okoliš, stvara radna mjesta i doprinosi cjelokupnom društvu. Potpisnici među kojima su uz Coca-Colu i predstavnici Europskog parlamenta, UN-a, WWF-a, Burberry-a, H&M Grupe, Ikea Fondacije, Renault Grupe, Danone-a, Nestlé-a i mnogi drugi, pozvali su sve vlade i tvrtke da im se pridruže u postavljanju novih i ubrzanju ostvarenja postojećih ciljeva, uz slijeđenje ključnih principa kružnog gospodarstva: osmišljavanja rješenja bez otpada i zagađenja, zadržavanja proizvoda i materijala u upotrebi i obnavljanja prirodnih sustava.

Ova vizija u skladu je s Coca-Colinim korporativnim vrijednostima te održivim i društveno odgovornim pristupom poslovanju. Coca-Cola je već podržala ambiciozne ciljeve Fondacije Ellen MacArthur u smanjenju zagađenja plastikom do 2025. godine i ulaže napore da se do tada 100 posto primarne ambalaže koju globalno plasira može reciklirati. Izravni doprinos rješavanju problema zagađenja plastičnom ambalažom ključni je dio i Coca-Colinog sveobuhvatnog višegodišnjeg plana Svijet bez otpada. Kroz ovaj plan Coca-Cola se obvezala do 2030. godine za svaku bocu ili limenku koju proda, pomoći prikupiti i reciklirati istu količinu prazne ambalaže s tržišta te imati barem 50 posto ambalaže napravljene od recikliranog materijala. Tako je prošle godine mineralna voda Römerquelle postala prva voda u Hrvatskoj s cjelokupnim asortimanom u potpunosti napravljenim od recikliranih plastičnih boca.

Uz inovacije i smanjenje utjecaja svog poslovanja na okoliš, Coca-Cola je u Hrvatskoj posljednje dvije godine provodila društveno odgovorni projekt Od izvora do mora kroz koji je prikupljala otpad uz obale hrvatskih rijeka, jezera i Jadranskog mora te podizala svijest o važnosti primjerenog odlaganja ambalažnog otpada. U ovoj godini, uz podršku The Coca-Cola Foundation-a, u Šibeniku je u suradnji s lokalnom zajednicom pokrenuta inicijativa Šibenik Zero Waste City usmjerena povećanju svijesti građana o recikliranju, poticanju razvoja navika usmjerenih na smanjivanje otpada i osiguranju infrastrukture za odvajanje otpada na plažama i ulicama grada.