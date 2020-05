Timi i Dubravka Kovačević: Nakon pandemije mnoge će tvrtke reorganizirati radni prostor

Jedna je od posljedica pandemije koronavirusa rad od kuće, i to u svim poslovima u kojima je to bilo moguće provesti, a kad mjere za sprečavanje širenja virusa popuste, neke će kompanije, sasvim sigurno, početi reorganizirati radni prostor. Razlozi za to mogu biti razni. Jedan od njih jest smanjenje troškova poslovanja, bilo da je ono uvjetovano padom prihoda izazvanim koronavirusom bilo reorganizacijom poslovanja kao posljedicom smanjenja ili povećanja opsega posla.

Rješenjima koja nude efikasno upravljanje poslovnim nekretninama i učinkovitošću radnih mjesta bavi se DCT upravljanje poslovnim procesima, tvrtka koju je 2016. osnovao vlasnik i direktor Timi Kovačević. Pod brendom DC&T nude se usluge profesionalnog savjetodavanja specijaliziranoga za rješenja integriranog upravljanja poslovnim prostorima i radnim mjestima, stoga je fokus njegova rada ponuditi kvalitetno upravljanje radnim mjestima i objektima, odnosno radnim i uredskim prostorima.

– Svakom klijentu pristupamo individualno i nakon provedenog istraživanja i analize nudimo rješenja tvrtkama za postizanje bolje iskoristivosti radnih prostora, odnosno njihovih nekretnina i imovine. To osim dizajnerskih rješenja za radni prostor uključuje upravljanje radnim mjestima kako bi se on učinkovito iskoristio. Tako pomažemo tvrtkama da transformiraju svoje poslovanje primjenom nove strategije radnih mjesta koja će osigurati snažnu i održivu poslovnu kulturu – ističe Timi Kovačević.

Izračun za klijenta

U posljednjih nekoliko godina Timiju se priključila supruga Dubravka Kovačević, koja je angažirana na poziciji marketinške menadžerice i bavi se uspostavljanjem i održavanjem poslovnih kontakata s postojećim klijentima i pronalaskom novih. Ona je na prvoj crti komunikacije s tvrtkama koje traže usluge konzaltinga u području korporativnih nekretnina i poslovnih interijera. Inače, do pristupanja DC&T-ovu timu radila je u jednoj našoj velikoj banci na poslovima interne revizorice, stoga joj korporativni svijet nije nepoznanica i prilično se dobro snašla u novoj ulozi.

– Temeljno pitanje koje si svaka kompanija treba postaviti jest pitanje troškova koje zahtijevaju uredski prostori i mogućnosti njihova smanjenja. Stoga treba analizirati koliko četvornih metara tvrtka ima u zakupu, a koliko joj zapravo radnog prostora treba, odnosno može li se trošak najma uredskih prostora smanjiti. Naime, unatoč sve većem trendu rada od kuće, posebno odnedavno zbog pandemije, cijena najma nekretnina ili vlasništva nad njima jedna je od najvažnijih stavki. A mnogim organizacijama teško je uskladiti svoj portfelj nekretnina s poslovnim strategijama i novim načinom rada. Upravo to mi radimo: pomažemo poduzećima u reorganizaciji radnih mjesta i smanjenju troškova poslovanja menadžeranjem korporativnih nekretnina tako da poslovni prostori budu što funkcionalniji i odgovaraju temeljnim potrebama organizacije – ističe Dubravka.

Da bi se odredilo što nekoj organizaciji treba, potrebno je prikupiti razne podatke, od praćenja popunjenosti sala za sastanke, uvida u broj radnih mjesta do tvrtkina rasta i planiranog broja zaposlenih, što uključuje i prostor za nova radna mjesta koja se tek trebaju otvoriti i ovise o strategiji upravljanja ljudskim resursima. U obzir se može uzeti i mogućnost dijeljenja radnog stola i rada od kuće te definirati koliko prostora po zaposlenome treba imati da bi se posao neometano obavljao.

U biznis s iskustvom

Ideja za pokretanje privatnog posla Timiju je došla spontano, kao slijed svega onoga na čemu je prije radio.

– Moj poslovni put od početka je bio povezan s konzultantskom prodajom i projektnim menadžmentom u ICT industriji i tehnološkom sektoru, nakon čega je došao na poziciju u globalnoj kompaniji Steelcase, specijaliziranoj za opremanje poslovnih interijera. Kao projektni menadžer za opremanje poslovnih interijera surađivao sam s arhitektima i dizajnerima na projektima uređenja poslovnih prostora, od definiranja i izrade dizajnerskog rješenja, brendiranja do osmišljavanja funkcionalnosti upotrebe prostora –​ prisjeća se Timi.

Znanja stečena na prošlim radnim mjestima pomogla su mu da osmisli svoj poslovni tim u kojem su uza suprugu Dubravku angažirani stručnjaci iz raznih podurčja, od agenata za koji se bave iznajmljivanjem nekretnina, arhitekata, dizajnera do IT stručnjaka, ali i osoba koje se bave upravljanjem ljudskim resursima, što je iznimno važno u dizajniranju radnih mjesta, u kojem treba uzeti u obzir sve potrebe klijenta, među ostalim, i strategiju zapošljavanja ili smanjivanja broja zaposlenih.

Vjetar u leđa

Potraga za novim poslovnim i radnim prostorom nije nimalo jednostavna. Nakon što se donese odluka o zakupu prostora, DC&T-ov tim od početka intenzivno radi na komunikaciji s klijentom, što efikasno integrira resurse.

– Nakon analize radnih mjesta i troškova poslovnih nekretnina menadžment koji nas je angažirao može donijeti mnogo racionalnije odluke koje se odnose na najam i organizaciju poslovnog i uredskog prostora jer su utemeljene na provedenim istraživanjima koja će otkriti tvrtkine stvarne potrebe – ističe Dubravaka.

Njihov rad prepoznale su razne domaće i strane tvrtke. ​Klijenti su im uglavnom globalne kompanije, no u posljednje vrijeme uspješno surađuju i s domaćim high-tech tvrtkama.

– Jedan od prvih projekata na početku poslovanja bio je ostvaren s našim vodećim sistemskim integratorom Combisom, što nam je dalo vjetar u leđa za daljnji rad. Nakon toga uspješno smo realizirali projekte s velikim svjetskim kompanijama poput Hewlett-Packard Enterprisea, teleoperatorima Tele 2 i Oracleom Hrvatska, farmaceutskim poduzećima Sanofi Aventisom i Salvusom, gdje smo uspješno proveli strategiju upravljanja promjenama radnim mjestima nakon njihove selidbe u nove poslovne prostore – kaže Kovačević.

Zastoj zbog pandemije

DC&T konzalting pomaže kompanijama da osim donošenja odluka o relokaciji na osnovi analize troškova istraže tržište poslovnih prostora i preuzima dogovaranje svih aktivnosti vezanih uz ugovor o zakupu. Njegov je glavni partner u području nekretnina agencija za nekretnine Eurovilla. Nakon što se pronađe odgovarajuća nekretnina, nastupa savjetodavni i analitički dio posla: analiziraju se radna mjesta i zatim cijeli tim sudjeluje u razvoju projekta interijera; u to je osim već navedenih profesija uključen i psiholog specijaliziran za analizu radnih mjesta i provedbu različitih radionica.

Budući da DC&T konzalting posluje u segmentu tržišta korporativnih nekretnina i građevinske industrije, neki su projekti odgođeni za idući kvartal. Zbog trenutačnog pada opsega posla korisnik je Vladinih mjera za očuvanje radnih mjesta, ali u tvrtki se nadaju da je kriza privremena i da će ubrzo nastaviti raditi punom parom kao i do sada jer su od osnutka svake godine rasli više od tristo posto. Ugovoreni su i neki izvozni poslovi – osim u regiji ostvarena je poslovna suradnja s klijentima iz Singapura i Dubaija za koju Timi i Dubravka Kovačević vjeruju da će biti realizirana čim se situacija s pandemijom malo smiri.