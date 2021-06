Tko je posao pokrenuo 90-ih i preživio ih, otporan je na sve krize

Dok je još mnogo toga potkraj osamdesetih i početkom devedesetih bilo u povojima u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (engl. ICT), u tvrtki Storm Computers prepoznali su što donosi budućnost. Vrlo brzo su se od sastavljača i prodavača računala okrenuli aplikativnom razvoju softverskih rješenja kao i razvoju mrežnih tehnologija, u trenutku kada su računalne mreže tek bile u začetku, prisjeća se suosnivač Tomislav Kraljik, danas član Uprave i izvršni direktor Storm Computersa. Procijenivši točno nadolazeće trendove, od obrta u garaži obiteljske kuće na zagrebačkom Borongaju Storm Computers je u 30 godina izrastao u jednog od vodećih sistemskih integratora u Hrvatskoj i regiji.

Entuzijazam 90-ih

Kraljik kaže da je u začecima njihova poslovanja velika prepreka bio nedostatak početnoga kapitala i financijskog boniteta, bez kojeg je bilo teško ulaziti u bilo koji ozbiljniji posao ili projekt. Poslovni razvoj gradili prirodnim rastom temeljenom na vlastitom priljevu, pri čemu Kraljik ne zaboravlja probleme s likvidnošću i naplatom potraživanja, što je bila svakodnevnica ondašnjeg poslovanja u Hrvatskoj.

– Počeli smo 1988. kao obrtnička radionica za sastavljanje i prodaju računala te prodaju programske podrške i usluga. Naša priča je slična mnogim drugima u Hrvatskoj iz 90-ih kada su tvrtke nastajale na entuzijazmu mladih ljudi s poduzetničkom idejom. U to doba još sam bio student, a moj partner Vladimir Olujić je kao inicijalni osnivač, zajedno sa svojom suprugom Mirelom, pokrenuo Storm Computers vlastitom ušteđevinom i zaradom iz obrtničke radionice. Tada poduzetničke ideje nisu nailazile na dobar odziv u bankama, nije bilo poduzetničkih inkubatora ili drugih načina dobivanja financijske pomoći. Tijekom vremena prepoznavali smo trendove i kretanja u ICT industriji i na tržištu općenito, ali i potrebe i zahtjeve korisnika. Odmah nakon osnivanja shvatili smo nužnost širenja ponude rješenja i usluga kojima smo se bavili. Tako smo danas, u partnerstvu s vodećim svjetskim tvrtkama, u mogućnosti korisnicima ponuditi mrežna, infrastrukturna i sigurnosna rješenja, rješenja za digitalizaciju i transformaciju poslovanja s vertikalom uslužnog računarstva te korisničku podršku – prisjeća se Kraljik.

Širenje na regiju

Na Kosovu i Makedoniji imaju sestrinske tvrtke, tržište Srbije pokrivaju putem partnerske tvrtke u okviru Storm Grupe, a slovensko iz Hrvatske, pri čemu je ulazak u Europsku uniju znatno olakšao komunikaciju i operacije. Kraljik pojašnjava da je Storm Computers dio Storm Grupe, koju su osnovali prije 11 godina kako bi se zaokružila ponuda rješenja i tehnologija iz ICT područja, ali i iz energetike, izgradnje računalnih i komunikacijskih mreža te rješenja i usluga iz podatkovnog centara kao i razvoja usluga u oblaku. Koliko u Grupi vjeruju u kvalitetu rješenja iz svog portfelja, dokazuje i činjenica da se sve članice Grupe međusobno koriste vlastitim rješenjima, pa je, recimo, sva infrastrukturna oprema koju za Grupu osigurava Storm Computers smještena u podatkovnom centru DataBox. Kao članica Grupe, DataBox osigurava pristup internetu i telekomunikacijske usluge, a Supra Net zadužen je za elektroenergetska i EKMI rješenja. Također, sve tvrtke članice upotrebljavaju poslovni sustav Odoo, koji je za Grupu razvila i lokalizirala tvrtka članica Notus IT, opisuje Kraljik.

– Naša prednost je širina portfelja ICT tržišnih rješenja, kao i izdvajanje pojedinih ICT vertikala u diferencirane pravne osobe. Time posredno postižemo kvalitetniju tržišnu agilnost. Tako nastale tvrtke danas tvore Storm Grupu. Za složene tehnologije koje u dostatnom vremenu ne možemo samostalno razviti povezujemo se partnerski i akvizicijom. Naša budućnost su daljnje tehnološke investicije, osobito iz uslužnog računarstva odnosno računalnih usluga u oblaku. Budućnost je i pomlađivanje, s obzirom na to da smo kao osnivači i operativno u upravljanju 30 i više godina, kao i širenje na tržište zapadne Europe – očekuje Kraljik.

Zahtjevni europski projekt

Kao posebno važne projekte vidi upravo one vezane uz računalne usluge u oblaku, odnosno uz razvoj infrastrukturnih, platformskih i aplikativnih usluga iz podatkovnog centra te razvoj vlastitih kompetencija. Kao jedan od zahtjevnijih projekata izdvaja onaj koji su radili za stranoga klijenta u Europskoj uniji i koji su dobili u konkurenciji inozemnih ICT tvrtki.

– Izvodili smo kompletno rješenje konsolidacije ICT sustava, od rekonstrukcije elektroenergetske i komunikacijske infrastrukture, infrastrukture korisnikova podatkovnog centra pa sve do naprednih sistemskih, aplikativnih i sigurnosnih rješenja. Čitav smo projekt uspješno odradili s vlastitim djelatnicima i potrebnim tehničkim resursima. To nam je otvorilo novi pogled na vlastite mogućnosti, pokazujući da se uspješno možemo nositi i s najsloženijim zahtjevima korisnika izvan Hrvatske i okružja. Poslovno okružje u Hrvatskoj prije krize uzrokovane koronom se, nakon dugogodišnje svjetske recesije, počelo razvijati posljednjih nekoliko godina. Velikim dijelom jer je svijest o nužnosti digitalizacije svih segmenata poslovanja proporcionalno sazrijevala. S druge strane tehnološki trend je takav da se nijedan segment u svakodnevnom životu i radu više ne može zamisliti bez prisutnosti ICT-ja. U nekoliko posljednjih godina znatno smo proširili usluge i njihov opseg – ocjenjuje Kraljik.

Sjajna 2019. godina

S prihodom od 128,5 milijuna kuna i dobiti od sedam milijuna kuna, poslovna 2019. bila je najuspješnija u povijesti tvrtke, a slično su poslovale i druge članice Storm Grupe. Cijela Grupa s ukupno 300 zaposlenih, ostvarila je, pak, prihode od 300 milijuna kuna. Rezultat te godine je bio i bolji od poslovnog plana, pa su i planovi za 2020. godinu bili ambiciozni, ali je koronakriza donekle zaustavila trendove. No, kako su okolnosti izgledale lanjskog ožujka, Kraljik je ipak zadovoljan poslovnim rezultatima 2020. jer će prihodi Storm Computersa i Grupe biti niži za oko 10 posto.

– Od početka koronakrize nije se diralo u prihode naših 70 djelatnika. Očekivali smo brz oporavak tržišta već tijekom ove godine, i prvi mjeseci pokazuju dobre rezultate i pozitivan trend. Za sve vrijeme krize nastavili smo zapošljavati te uveli neke dodatne pogodnosti za zaposlenike. No, tržište rada u Hrvatskoj je u deficitu, pogotovo u djelatnosti ICT-ja. Vjerujemo da će se to promijeniti, da će tome pridonijeti neizbježan budući rast i povećanje cijena ICT usluga, što će povećati prihode i kvalitetu života stručnjaka u domovini – nada se Kraljik.

ICT djelatnost je za razliku od većine drugih industrija ostala na određeni način 'povlaštena' u koronakrizi. Kvalitetna korisnička podrška, posvećenost kupcima i korisnicima te brza prilagodba novom načinu poslovanja čitavog tržišta, prije svega udaljenom pristupu i radu od kuće, po Kraljiku su bili dobitni spoj unatoč tome što su prekinute i odgođene izvedbe nekih projekata.

Nove prilike u krizi

Otvorili su se novi zahtjevi i poslovne prilike. U već spomenuti DataBox mnogo su ulagali upravo u vrijeme zaključavanja. Time su udvostručili kapacitete podatkovnog centra s pripadajućom računalnom i sigurnosnom infrastrukturom te znatno unaprijedili građevne blokove postrojenja, energetsku infrastrukturu, sustave hlađenja, vatrodojave i vatrogašenja.

– Oni su nužni za najstrože kriterije stupnja dostupnosti i sigurnosti podatkovnih centara. Ali otvorene su i neke nove prilike poput inovativnih rješenja usluga u oblaku i ICT sigurnosti. To je uza sve prisutniji rad od kuće, udaljeni pristup te razne oblike videokonferencija sve važnije i traženije. No, u novim okolnostima posljednjih godinu dana cijelo tržište, pa i sam ICT, trpe velike pomake u isporuci. U Hrvatskoj je vidljiv sve veći broj uspješnih tvrtki ne samo u ICT-u, već i u novim tehnologijama sve brojnijih inovacijskih centara, razvojnih agencija te razvojnih tvrtki. Koronakriza je to umnogome zaustavila, ali i tomu će doći kraj i život će se nastaviti – misli Kraljik.