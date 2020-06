Tko je tko u udruzi Glas poduzetnika   

U trenutku kad je sredinom ožujka ove godine proglašena svjetska pandemija koronavirusa, koja je gotovo paralizirala gospodarstvo prijeteći potpunim uništenjem nekih industrija, a hrvatska vlada objavila prvi paket gospodarskih mjera ni približno primjerenih stanju, zamrlom javnom scenom prolomio se – Glas poduzetnika.

S obzirom na to da nijedno udruženje gospodarstvenika nije reagiralo na Vladine mjere, nekoliko poduzetnika predvođenih Hrvojem Bujasom (suvlasnikom tvrtke Pravi klik i brendova Crno jaje i GoHome te tvrtke Siguran klik i brenda Osiguraj. me; članom i suosnivačem udruge CISEx, kojoj je bio i jedan od prvih predsjednika) i Draženom Oreščaninom (suosnivačem i partnerom u tvrtki Poslovna inteligencija) pokrenulo je inicijativu koju je odmah podržalo više od pet tisuća tvrtki i obrta, a u njihovoj grupi na Facebooku ubrzo se okupilo više od dvadeset pet tisuća poduzetnika.

Samo dan poslije pokretanja inicijative uputili su hrvatskoj vladi deset zahtjeva za mjere, od kojih je najvažnija bila #OtpisNeOdgoda za poreze i doprinose na plaće za sve poslovne subjekte koji su zbog pandemije Vladinom odlukom zatvoreni ili imaju veliki pad prihoda. Većina njihovih zahtjeva prihvaćena je u drugom paketu travanjskih mjera, a udruga Glas poduzetnika formalno je osnovana dva tjedna nakon toga, točnije 3. travnja. Osnivačima je poslužio model sličnih i utjecajnih udruga malih i srednjih poslodavaca kakve postoje u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, SAD-e i ostalim vodećim svjetskim ekonomijama.

Glas poduzetnika danas okuplja oko dvanaest tisuća članova iz različitih djelatnosti od medija i građevine, preko zdravstva i IT industrije do transporta i obrazovanja. No najviše njegovih članova je iz sektora ugostiteljstva, trgovine, osobnih usluga i turizma, koji su i najpogođeniji koronakrizom.

A tko su vi što su do sada radili Hrvoje Bujas, Dražen Oreščanin, Vuk Vuković, kao medijski istaknutiji članovi Udruge Glas poduzetnika, a na čelu Udruge su brojni uspješni poduzetnici kao što su Bruno Samardžić, Vedran Jakominić, Berislav Marszalek, Ivana Matić, Bojan Bajgorić Šantić, Viktorija Knežević, Gordana Fabijanić, Aco Momčilović, Maruša Stamać te Katarina Leko, možete pročitati u novom digitalnom i tiskanom izdanju LIdera.