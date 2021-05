Tko se najbrže prilagodio i pružio vrhunsko iskustvo korisnicima u godini koja je promijenila svijet

CX.hr portal šestu godinu za redom dodijelio je Nagradu najboljim djelatnicima i timovima koji sustavno njeguju visoku razinu kvalitete usluge i vrhunskog korisničkog iskustva. U godini koja je promijenila svijet, CX.hr htio je posebno istaknuti one koji su, unatoč sveopćoj neizvjesnosti, svojim korisnicima pružili sigurnost, podršku i vrhunsko iskustvo.

Nagrada se dodijelila na 18. MeetUP-u naziva “Motivacija djelatnika u radu na daljinu” u organizaciji Radilice, specijalizirane tvrtke za brigu o razvoju djelatnika i popularizaciji rada u kontaktnim centrima te pružanju vrhunskog korisničkog iskustva.

MeetUp je otvorila Jelena Janković, trenerica poslovnih vještina iz Radilice koja je povezala teorijske pristupe motivaciji djelatnika s istraživanjem zadovoljstva radom od kuće među zaposlenicima jednog kontaktnog centra. Praktičnim primjerima temu je nastavio Hrvoje Grubišić, direktor kontaktnog centra Addiko banke koji je sudionicima približio izazove i potencijalna rješenja za održavanje kvalitete usluge na daljinu.

CX.hr nagradu u 6 kategorija dodijelila je Damirka Pongračić, inicijatorica Nagrade i savjetnica za kontaktne centre. Naglasila je specifičnost selekcijskog procesa i odličnu suradnju sa stručnom Komisijom (Aco Momčilović, osnivač FutureHR-a i konzultant, Alen Gojčeta, osnivač Predikt.HR-a i konzultant, Branka Šagovac, voditeljica poslova kontaktnog centra u HT Produkciji d.o.o., Katarina Pranjić, direktorica tvrtke Radilica d.o.o. i konzultantica za korisničko iskustvo i Damirka Pongračić, savjetnica za kontaktne centre i predsjednica komisije).

Za 2020. godinu Nagradu u čak 2 kategorije osvojili su LAQO (najbolji kontaktni centar do 30 djelatnika i najbolje korisničko iskustvo) i A1 – najbolji timski duh i najbolji voditelj tima, čiju titulu ponosno nosi Morana Šugić. Nagrada za najboljeg djelatnika pripala je Mileni Jaković iz Erste banke, a najboljim kontaktnim centrom u kategoriji s više od 30 djelatnika proglašena je ORXY Asistencija.

Ogledalo odličnosti branda su njegovi korisnici. Svi u timu veselimo se pozitivnom komentaru te svaki izazov težimo čim prije riješiti. Drago nam je da je to sad prepoznala i struka, pogotovo zbog činjenice da postojimo svega par mjeseci. Mladi smo i učimo, ali naš cilj se ne mijenja – da budemo osiguranje s najboljim korisničkim iskustvom u Hrvatskoj. To naravno ne bi bilo moguće bez podrške svih uključenih u projekt, od managementa do našeg odličnog tima u kontakt centru koji je i dobio jednu od nagrada. – istaknula je Marija Brkić iz LAQO osiguranja.