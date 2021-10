Tomašević kaže da je Grad po zakonu izabrao Ce-za-r za zbrinjavanje biootpada, oglasili se i iz C.I.O.S.-a

Gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u utorak da je Grad Zagreb, zbog nepostojanja biokompostane za zbrinjavanje biootpada, u ovom trenutku prinuđen sklapati poslove s privatnim tvrtkama, ističući da je kod izbora tvrtke Ce-za-r postupano po zakonu.

Zato je, rekao je na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi, nakon javnog natječaja na godinu dana sklopljen ugovor s tvrtkom Ce-za-r, koja je dio C.I.O.S. grupe Petra Pripuza, kao najpovoljnijim ponuđačem.

– Više puta sam rekao da ćemo postupiti sukladno zakonu ukoliko se pokaže da je njihova dokumentacija čista i postupit ćemo po zakonu. To smo i napravili. To je odluka koju je Grad donio na temelju zakona, to je okvirni sporazum na godinu dana, ovo je rješenje dok Grad ne dobije svoju kompostanu – istaknuo je Tomašević.

Nakon gradnje biokompostane, bez suradnje s privatnim poduzećima

Najavio je da u Gradu planiraju izgradnju kompostane te u ovom trenutku razmataju povoljnije financijske opcije za Grad, kao i mogućnost da se kompostana financira iz EU sredstava, a kad se ona izgradi, ustvrdio je, više neće biti potrebe za suradnjom s privatnim poduzećima.

Naglasio je da Grad u 20 godina, a posebice u zadnjih pet godina, nije izgradio svoju kompostanu, odnosno bioplinsko postrojenje, pa zato mora obradu biootpada raditi u suradnji s privatnim poduzećima. Upitao je gradski HDZ zašto se u pet godina 'projektne suradnje s pokojnim gradonačelnikom nije napravila nijedna kompostana'.

S druge strane, dodao je Tomašević, Grad je u mogućnosti zbrinjavati glomazni otpad te je, dok se čekaju dvije kupljene drobilice za taj otpad, u tijeku izdavanje dozvola za rad dviju unajmljenih. Uskoro ćemo pokazati da gradska poduzeća u potpunosti mogu raditi sama taj posao kako smo i najavili, rekao je.

C.I.O.S.: Gradonačelnik nije dovoljno upućen

No, iz C.I.O.S. grupe su poslali priopćenje u kojemu ističu da je Tomašević na današnjoj konferenciji 'iznio niz netočnosti koje se odnose na postupke zbrinjavanja i obrade glomaznog otpada'.

Priopćenje C.I.O.S.-a prenosimo u cijelosti: