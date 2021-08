Tomaševićo o obnovi, javnim natječajima i štednji u gradu

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na današnjoj je konferenciji za medije objasnio da obnova grada nije krenula kako je trebala i da zato potiču promjenu i dopunu zakona koji bi omogućio njezinu adekvatnu provedbu, ali je najavio i da će u obnovu krenuti škole.

– Davno je bilo vrijeme da se nađu prava rješenja za obnovu. Što se nas tiče, mi smo od početka u komunikaciji i s ministarstvom i fondom i želimo pomoći – objasnio je Tomašević.

Također, objasnio je da odustaje od projekta u Svetoj Klari kojeg je planirao bivši gradonačelnik Milan Bandić za građane koji su u potresu ostali bez domova, već će se ti građani seliti u gradske stanove.

– Umjesto da čekamo izgradnju projekta u Svetoj Klari gdje bi se građani smjestili privremeno, mi smo se odlučili za gradske stanove jer je to brže rješenje. Za sada gradski stanovi ispunjavaju svrhu tog projekta – dodao je Tomašević.

Vezano za obnovu, još je dodao kako smatra da bi ona trebala biti blokovska, a njegov zamjenik Luka Korlaet dodao je da je obnova kolektivni, a ne pojedinačni problem.

Potrebno je razumno trošiti

Osim toga, Tomašević je najavio da će idući tjedan raspisati prvi javni natječaj za gradske pročelnike i to za tri gradska ureda te je raspisan i natječaj za ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak.

– Tražimo tri gradska pročelnika ili pročelnice. Gradski ured za upravljanje imovinom, Gradski ured gradonačelnika i Gradski kontrolni ured. To su tri ureda koji imaju pravni kontinuitet i htjeli smo najaviti da će krenuti natječaji – objasnio je Tomašević.

Također, objasnio je i da u nekim slučajevima čeka da isteknu ugovori o suranji za koje bi kasnije tražili razumnije ponude kao što je slučaj sa zastavama koje su postavljene u gradu. Smatra da ih ne treba u potpunosti maknuti, ali da su ovoj količini preveliki trošak. K tome je dodao i da je potpisao zahtjev za raskidom ugovora za dekorativnu rasvjetu mosta Mladosti.

– To je još jedan primjer. Na to se trošilo oko 17,5 milijuna kuna, a u ovakvim okolnostima smatram da to nije potrebno – dodao je Tomašević.

Na pitanje novinara o tome što je s održavanjem manifestacija u centru grada, objasnio je da parkovi trebaju služiti kao zelene površine, ali da to ne znači da nikad neće biti nikakvih događanja u gradu.

– Idemo prema novoj politici gdje će biti jasni kriteriji za dobivanje zakupa i neće se baš moći dobivati lokacije preko veza. Mora se znati razlika između različitih manifestacija, ali i da one ne traju nekoliko mjeseci – objasnio je Tomašević.

Općenito, istaknuo je da je generalna ideja bolje upravljanje gradom te se u tom smislu osvrnuo i na odštete koje su tražili.

– Mi smo tražili odštetu tamo gdje je to moguće. Da nismo predali odštetni zahtjev, teže bismo naplatili štetu ako optuženik kasnije u postupku ispadne kriv – objasnio je Tomašević.

Uvođenje građanskog odgoja

Vezano za početak školske godine, Tomašević je objasnio kako se ništa ne mjenja vezano za stečena prava vezana za udžbenike te da su zadovoljni jer su uspjeli povući novce za financiranje pomoćnika u nastavi.

– Imamo tri puta više pomoćnika u nastavi koji su financirani iz europskih sredstava, projekt je vrijedan 20 milijuna kuna. Ukupno je angažirano 925 pomoćnika u nastavi, što je najviše do sada – rekao je Tomašević.

Objasnio je i da povećavaju kapacitete za vrtiće te pokušavaju dići pedagoški standard koji je već neko vrijeme nizak. Također, dodao je i da se radi na uvođenju građanskog odgoja u škole te da javni poziv za školke odbore trenutno dobro funkcionira.