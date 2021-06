Tomi Antoljak: Blizak sam s Billom Ackmanom, nagovaram ga da na ljeto dođe u Hrvatsku

Od perspektivnog mladog tenisača, preko studija u Americi, prakse u jednoj od najvećih banaka na Wall Streetu, pa sve do privatnog i poslovnog odnosa s Bill Ackmanom, jednim od najboljih i najpoznatijih svjetskih investitora u povijesti – to je životni put 24-godišnjeg Tomija Antoljaka, mladog hrvatskog poduzetnika koji će uskoro lansirati svoju aplikaciju za upoznavanje ljudi putem glasovnih poruka s kojom želi mijenjati svijet društvenih mreža.

Za sebe kaže da je od malena bio svojeglav te da je uvijek radio na stvarima koje si je zacrtao. S 18 godina bio je treći teniski junior Hrvatske i 565. junior svijeta, zahvaljujući čemu je, uz dobar uspjeh u školi, dobio punu stipendiju u vrijednosti od 250 tisuća dolara na University of Nebraska.

Dolazak u Ameriku za Tomija Antoljaka je bila prekretnica. U potrazi za boljim studijskim programom, na drugoj godini fakulteta prebacio se na New Jersey Institute of Technology u New Yorku, gdje je vodio školski investicijski fond te osnovao svoj prvi startup, ali i nastavio igrati tenis kao prvi igrač svog fakulteta. Uz svoje akademske uspjehe, odradio je i praksu u jednoj od najvećih banaka na Wall Streetu, Royal Bank of Canada.

Dolaskom u New York, Tomi je bio uporan u namjeri da upozna ljude kojima se divi. Jedan od tih ljudi bio je i Bill Ackman, jedan od najboljih i najpoznatijih svjetskih investitora, Tomijev osobni heroj. Stupili su u kontakt putem maila, a nedugo nakon toga i osobno - zaigrali su teniski meč. Oduševljen Tomijevim predstavljanjem i analizama koje mu je uručio, Bill je odlučio financirati Tomijevo školovanje na Columbia University. No, zbog pravila da MBA studenti moraju imati minimalno četiri godine radnog iskustva, Tomi nije bio primljen, pa se vratio u Hrvatsku.

'Bila bi mi čast investirati u tebe', bile su zadnje Billove riječi upućene Tomiju, a uskoro bi to mogla postati i stvarnost. Naime, Tomija su dolaskom u Hrvatsku u vrijeme pandemije zaintrigirale društvene mreže na koje se život sveo. Tako je nastala ideja za Hangoo, aplikaciju za upoznavanje ljudi, ali s dozom stvarne ljudske interakcije u obliku glasovnih poruka.

Kontaktirali smo Tomija da nam i sam ispriča o svojim motivima za pokretanjem aplikacije u Hrvatskoj, ali i o svom životu u Americi te odnosu s Billom Ackmanom.

Kako ste došli na ideju stvaranja aplikacije za upoznavanje ljudi s naglaskom na zvuk i glasovne poruke?

Važno je napomenuti da je to aplikacija za upoznavanje ljudi istih interesa, što osim datinga, uključuje i prijateljstva i platoničke veze. Zamislite si tipičan izlazak u petak navečer. Istina je da ne znaš što te čeka tu večer. Možda ugodan razgovor sa strancem, možda dobar provod s prijateljem, možda kratka noć s nekim tko ti se sviđa, a možda i netko s kime provedeš ostatak svog života. Lijepota tog petka je da ti ne znaš što će se dogoditi. Ta spontanost je najljepša stvar ljudskih odnosa i naš cilj sa Hangoo-om je replicirati takvu interakciju koliko god možemo.

---Glasovne poruke su danas veliki trend u svijetu. Jednostavno ti daju puno više informacija o tome kako se druga osoba osjeća - njezin ton, brzinu govora, visinu, dubinu, riječi, itd. Isto tako, glasovne poruke su puno spontanije od tekstualnih poruka te su korak bliže pravom razgovoru koji imaš kada odeš na kavu s nekim. Kako sam pratio taj trend kod svih svojih prijatelja, upitao sam se zašto ne postoji aplikacija koja tako spaja ljude. Tako se rodila vizija Hangoo-a.

Hangoo je svojevrsna kombinacija Clubbhousea i Tindera gdje se sva komunikacija odvija putem glasa. Kako bismo se odmaknuli od suđenja na temelju slika i zbog dodatne sigurnosti, korisnici kreiraju vlastite 3D avatare te uz njih odgovaraju na duboka životna pitanja poput 'što je to što želiš da drugi znaju o tebi bez da im moraš reći' i slično. Tek nakon što se dvije osobe povežu, mogu jedno drugome vidjeti fotografije te dalje nastavljaju komunicirati isključivo glasovnim porukama koje se, zbog maksimalne spontanosti i privatnosti, brišu odmah nakon slušanja.

Ono što želim postići svojim radom jest eliminirati površnost društvenih aplikacija gdje ljudi sude o drugima na temelju fotografija. Virtualni svijet gdje kakav si ti kao osoba - tvoji glas, tvoji interesi, tvoje 'ja' - ima vrijednost.

Kada će Hangoo biti dostupan za korištenje te što od njega očekujete?

Aplikaciju planiramo lansirati za četiri tjedna. Na početku ćemo imati limitiran pristup samo za prijatelje i poznanike. Nakon toga, početkom rujna kada se ljudi vrate s mora, napravit ćemo veliki launch party u Zagrebu gdje ćemo dati pristup puno većem broju ljudi. Svatko tko je zainteresiran za korištenje Hangoo-a može se prijaviti na našu listu čekanja na joinhangoo.com. Nakon toga krećemo u New York te radimo novu investicijsku rundu gdje ćemo dovesti više investitora i partnera u priču.

Hangoo nije Vaš prvi poduzetnički potez. Svoj prvi startup osnovali ste i prodali još dok ste bili na studiju u Americi. Kakav je to bio startup i kako ste to postigli uz studij?

Svoj prvi startup sam otvorio kada sam imao 21 godinu. Kako sam radio puno praksi, shvatio sam koliko je teško dobiti feedback od svojih šefova i kolega, te ga pohraniti negdje tako da mogu pratiti svoj napredak kroz vrijeme. Tako se, slijedom okolnosti, rodio moj prvi startup apprais.ly.

A kako sam stvarno stigao to uz školu i tenis? Pa, recimo da nisam baš bio uzoran student po pitanju dolaska na satove. Iako sam imao jedne od najboljih ocjena u svojoj generaciji, kada bih se pojavio na ispitima, profesori bi se često pitali tko je ovaj dečko. Srećom, imao sam fenomenalne prijatelje koji su mi uvijek bili spremni pomoći, tako da to nije bio problem. Time sam dobio puno vremena da se fokusiram na nešto što je, barem meni, imalo više smisla u tom trenutku, nego da sam ga izgubio sjedeći na predavanjima. Koliko mi se čini po pričama prijatelja, da sam to radio u Zagrebu, nikada ne bih završio fakultet.

Zahvaljujući vlastitoj upornosti, uspjeli ste doći do vašeg idola, Billa Ackmana, te s njim postati vrlo bliski. On Vam je pomogao da se prijavite na Columbia University, gdje na kraju niste upali. U kakvom ste danas kontaktu s Ackmanom?

Jako bliskom, rekao bih. Bill je za mene prvo prijatelj, onda mentor, heroj i investitor. On je jako zauzet čovjek pa se ne čujemo svakodnevno. No, kada god ga trebam, uvijek je dostupan za mene što je, kao što si možete zamisliti, jako rijetko za ljude poput njega. To je privilegija koju cijenim i čuvam. Eto, baš ga planiram sada nagovoriti da dođe u Hrvatsku ovo ljeto. Sjećam se da mi je rekao da bi volio doći.

Što je najvažnija lekcija koju ste naučili odlaskom u Ameriku?

Huh! Ima ih previše. Najbitnija lekcija koju sam naučio jest koliko je moćno imati vjeru u sebe. Da kada vam ljudi govore kako nešto ne možete, kako ‘niste onaj pravi’, kako ‘nemate dovoljno iskustva’, da vi nastavite gurati dalje. Ako pogledate Forbesovu listu najbogatijih ljudi u Americi, primjetit ćete da je otprilike 80 posto bogatstva ‘self-made’. U 1982. godini, 60 od 100 najbogatijih Amerikanaca je naslijedilo bogastvo. Danas je taj broj 27.

Dakle, to bogatstvo nije naslijeđeno, nego su ga stvorili ljudi poput mene. Ljudi koji su došli iz malih sredina (obično imigranti) i koji su gladni dokazivanja. Oni koji su spremni bilo što napraviti kako bi dostigli neke svoje ciljeve i koji neće odustatiti kada stvari krenu po zlu. To je za mene bila najveća lekcija dolaska u Ameriku.

Planirate li se ponovno vratiti u Ameriku ili svoja znanja planirate nastaviti primjenjivati u Hrvatskoj?

Što se tiče Hrvatske, u budućnosti ovdje planiramo zapošljavati ljude na inženjerske pozicije. Hrvati su jako, jako inteligentna nacija. Dovoljno mi je odem na kavu sa svojim prijatejima i shvatim koliko ‘kuže’ stvari. Tu postoji talent kakav rijetko možeš dobiti u svijetu i to je jedan od razloga zašto sam počeo cijelu priču ovdje.

Što se tiče Amerike, ubrzo planiramo otići u New York. Amerika je tržište za koje je priča poput Hangoo-a kao stvorena – veliki broj korisnika, velika potrošačka moć, brže društvene dinamike. Za bilo kakvu socijalnu mrežu koja želi postati globalna priča, Amerika je neizbježna.

S obzirom na iskustvo, što biste savjetovali mladima koji bi htjeli krenuti istim ili sličnim stopama i pokrenuti nešto svoje?

Živi život bez sažaljenja. Nemoj misliti da samo zato što si mlad imaš vremena za stvari. Ta djevojka koju si se uvijek sramio pitati da odete van ili ta osoba koju ti je neugodno pitati za pomoć – napravi to sada! Nemoj čekati ni za što. Jedne od najopasnijih riječi koje možeš reći su ‘napravit ću to sutra ili sljedeći put’. Ne, moraš sada, jer ako ne napraviš to sada, ovo vrijeme će proći i više se nikada neće vratiti.

Ljudi koji danas mjenjaju svijet su sve mlađi zato što ta mladost daje tu ‘istrazivačku dušu’, što znači da propituješ konvencije i da se ne bojiš probati nešto novo i ne uspijeti. Taj te put kratkoročno ‘košta’ jer ispadneš glup ili čudan, ali to je jedini put gdje ćeš pronaći svoje ‘ja’, odnosno ono nešto što te čini posebnim i zanimljivim. A onda kada to uspiješ pronaći, dobiješ šansu biti autentičan i mijenjati stvari samo na temelju toga što ti jesi. Postoji samo jedan ti, a na tebi je da ga pronađeš.