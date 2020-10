Tomislav Car: Moj je glavni motiv stvaranje nečega novog, svejedno je li to proizvod ili tvrtka

Kao 19-godišnji student Tomislav Car prije petnaest je godina s kolegom Matejom Špolerom osnovao Infinum, tvrtku koja danas posluje globalno kao grupa od nekoliko tvrtki, a najnovija je nedavno osnovani Porsche Digital Croatia. Infinumova suvlasnika i glavnoga izvršnog direktora pokreće stvaranje nove vrijednosti, koja mu je važnija od novca, i zbog toga je uvijek spreman na rizik.

Kako su počeli surađivati Infinum i Porsche te osnovali zajedničku tvrtku Porsche Digital Croatia?

– Porsche, odnosno njegova digitalna okosnica Porsche Digital, ima urede po cijelom svijetu. Uz onaj u Stuttgartu, gdje se proizvode automobili, ima lokacije u Berlinu, Tel Avivu, Palo Altu, Kini i drugdje. Dok je tražio lokaciju na kojoj će otvoriti novi razvojni centar, doznao je za nas preko Mate Rimca, koji nas je spojio. Zapravo smo vrlo brzo 'kliknuli' i shvatili da slično razmišljamo o tehnologiji i poslu te da smo usredotočeni na isto – kvalitetu i dizajn finalnih proizvoda. Porsche Digital prepoznao je da imamo ono što je tražio od partnera, odnosno da već petnaest godina razvijamo softver koji mu je potreban, a u Hrvatskoj smo izgradili brend i prepoznatljivi smo potencijalnim zaposlenicima. Brzo smo se dogovorili da ćemo u projekt ući zajedno, partnerski, i otvoriti tvrtku u Zagrebu te tu zapošljavati nove ljude.

Što su Infinum, Zagreb i Hrvatska dobili osnutkom tog poduzeća?

– Ta ideja da u Hrvatsku dovedemo Porsche bila mi je zanimljiva čim se pojavila. Gledam to kao poslovni izazov, a i šlag je na torti to što sam velik ljubitelj sportskih automobila. Porsche je jedan od najboljih proizvođača sportskih automobila na svijetu. Ima veliko nasljeđe, znanje i iskustvo i jako nam je drago što su u njemu prepoznali da im Infinum može biti partner. Također su prepoznali da u Hrvatskoj postoje kvalitetni ljudi koji odlično rade svoj posao, dobri fakulteti na kojima se obrazuju generacije stručnjaka i snažna tehnološka zajednica. Nadam se da će naša suradnja donijeti to znanje iz Njemačke koje možda još nemamo i da ćemo zajedno nastaviti razvijati takav ekosustav u Hrvatskoj.

Je li Infinum osnutkom te tvrtke na neki način sâm sebi stvorio konkurenciju?

– Možda, ali ne gledam to tako. Mislim da je čak suprotno, da će zahvaljujući tome Infinum samo još dodatno ojačati kao grupa jer će se stvoriti neka sinergija znanja i iskustava. Kad je riječ o potencijalnim zaposlenicima, Porscheovim ​dovođenjem u Hrvatsku pružit ćemo izvrsnu priliku stručnjacima iz različitih područja da rade na proizvodima kakve dosad u Hrvatskoj nisu imali prilike razvijati.

Koje će proizvode razvijati Porsche Digital Croatia i koliko će se oni razlikovati od Infinumovih?

– Razvijat ćemo proizvode u dva glavna smjera: jedan dio odnosi se na digitalne proizvode kojima će se koristiti kupci i potencijalni kupci automobila, a drugi dio bit će vezan uz proizvodne i druge unutarnjih procese. Infinum pak nastavlja razvijati digitalne proizvode za klijente. U tome ima podudaranja jer su to često aplikacije koje vi kao korisnik možda ne vidite, a klijentima omogućavaju da bolje komuniciraju s kupcima ili bolje rade svoj posao. Vrsta posla prilično je slična, razlika je samo u industriji. Porsche Digital Croatia fokusirat će se na mobilnost, a Infinum nastavlja razvijati digitalne proizvode za različite industrije.

Plan je uložiti deset milijuna eura u tvrtkino poslovanje u iduće tri godine. Ima li Infinum novca za to?

– U ovaj posao s Porscheom ušli smo partnerski, što podrazumijeva da ulažemo i novac, ali manje nego Porsche.

Koliko od planiranih stotinu inženjera već radi u Porsche Digitalu Croatia i hoćete li uspjeti naći toliko stručnjaka na hrvatskom tržištu?

– Dosad smo angažirali petnaestak ljudi na projektima​ Porsche Digitala Croatia. Plan je da ih do kraja ove godine bude trideset, a da za tri godine to bude tvrtka od stotinu ljudi. Razumijemo da nam to neće biti jednostavno jer, s jedne strane, imamo prilično visoke kriterije, a, s druge strane, svjesni smo manjka radne snage i tražimo stručnjake za područja poput strojnog učenja i podatkovne znanosti, kojih u Hrvatskoj nema mnogo. Svejedno mislim da ćemo uspjeti jer otvaramo prilike za rad na vrlo uzbudljivim projektima kakvih dosad nije bilo kod nas. Spremni smo i zaposliti i educirati ljude koji možda još nisu potpuno stručni na području strojnog učenja, ali htjeli bi se time baviti. Tako je bilo i na Infinumovu početku: nismo mogli naći ljude koji znaju programirati za iPhone pa smo zaposlili pametne ljude koje je Špoler naučio programirati za iOS. Važno nam je da su ljudi voljni učiti i dijeliti znanje, da su samostalni, jer takve kolege tražimo i u Infinumu i to se pokazalo kao dobar smjer.

Na kojim tržištima Infinum posluje i hoće li suradnja s Porscheom otvoriti nova?

– Naše je tržište globalno i zato volimo reći da je Infinum globalna tvrtka. Primarno su nam klijenti s nekih zapadnih tržišta: SAD-a, Njemačke, Nizozemske i sličnih. Vezano uz Porsche Digital Croatia, razvijat ćemo globalna rješenja za Porsche i potencijalno za cijelu VW grupu.

Za koje industrije radite, s kojim kompanijama imate ugovore i kolika je najveća vrijednost pojedinačnog ugovora?

– Radimo u različitim industrijama. Mislim da nema industrije za koju nismo razvijali softver jer on je svima potreban, bez obzira na to bavite li se proizvodnjom hrane ili bankarstvom. Nažalost, što više rastemo, to je i više projekata koji podrazumijevaju tajnovite NDA ugovore, zato sve manje smijemo govoriti o projektima na kojima radimo.

Infinum je na Financial Timesovoj rang-listi tisuću kompanija u Europi koje najbrže rastu. Kakav rezultat očekujete ove godine?

– Prošle smo godine na razini Grupe konsolidirano imali 82 milijuna kuna prihoda, a ove godine očekujemo da ćemo imati 100-tinjak milijuna kuna prihoda i oko 300 zaposlenika i vanjskih suradnika. Prosječni je godišnji rast posljednjih pet godina bio 40-ak posto na godinu.

Kakav rizik nosi brz rast i je li bilo kriza u Infinumu?

– Brz rast bilo koje tvrtke nosi rizik da se ona ne stigne dovoljno brzo i efikasno reorganizirati. Rezultat toga često bude kaos i pritisak toga spusti se na zaposlenike. Takav rast primarno je problem tvrtkina menadžmenta koji mora dovoljno brzo i kvalitetno reagirati na nove okolnosti. Cilj nam je rasti, ali ne želimo da to bude prebrzo ili eksponencijalno, nego održivo. Sigurno nije dobro da tvrtka stoji ili pada, ali ne smatramo ni da moramo rasti golemim stopama u idućim godinama da bismo bili uspješni. Kao i za sve druge, i za nas je 2008. bila teška godina. Špoler i ja tada smo završavali fakultet i iako smo već nekoliko godina imali tvrtku, nismo znali hoće li biti što od nje. Nismo imali dugova, no nama su ostali dužni. Ali nekako smo se izvukli. U to vrijeme pridružili su nam se Nikola i Josip i onda je krenulo nabolje. I pandemiju smo osjetili: na samom početku smanjio se broj novih suradnji i angažmana na nekima od postojećih projekata. Prilagodili smo se i cijela je tvrtka dala maksimum od sebe u tim trenucima da prođemo to na najbolji način. Nismo nikoga otpustili ili smanjili plaće zbog toga i trudili smo se cijelo vrijeme otvoreno komunicirati sa zaposlenicima da znaju što mogu očekivati.

Koji je postotak Infinuma u vašem vlasništvu i imate li još koju tvrtku?

– Suvlasnici Infinum grupe smo Matej Špoler, Nikola Kapraljević Nixa, Josip Bišćan i ja. Svi smo karakterno prilično različiti, ali dobro se razumijemo i brzo odlčujemo, čak i onda kad se ne slažemo. Osim Infinuma pokrenuli smo Productive, koji je nastao kao interni alat za praćenje svih naših potreba i vođenja agencije: od prodaje, izrade ponuda, organizacije i vođenja projekata, komunikacije s klijentima, planiranja posla i naplate do upravljanja profitabilnošću. Kad smo shvatili da imamo dobar SaaS proizvod koji prolazi na tržištu, izdvojili smo ga u posebnu tvrtku. U njoj imamo i nove partnere, Jana Varljena i Ivana Lučina, koji su nekad radili u Infinumu. Porsche Digital već upotrebljava Productive za vlastito planiranje i organizaciju timova, njime će se koristiti i nova zajednička tvrtka u Hrvatskoj. Od drugih tvrtki u kojima sam vlasnik istaknuo bih CircuitMess koji sam pokrenuo s Albertom Gajšakom. Ta tvrtka proizvodi i prodaje edukativne elektroničke uređaje koje djeca slažu sama i na temelju njih uče vještine budućnosti povezane sa STEM-om​. Taj potez već se sada pokazuje kao vrlo dobra odluka.

Zbog čega osnivate nove tvrtke unutar Infinum grupe, nije li jednostavnije i jeftinije razvijati jednu?

– Moj je glavni motiv u životu želja za stvaranjem nečega novog i svejedno mi je li to proizvod ili pokretanje tvrtke. Zato mi je ovo vrlo zanimljiv projekt i zato pokrećemo novu tvrtku koja će, nadam se, za tri godine zapošljavati stotinu ljudi i stvarati novu vrijednost i za zaposlenike i za društvo. Također, sve naše tvrtke imaju različite poslovne modele i različit menadžment, zato ima smisla da budu odvojene kako bi se mogle odvojeno i razvijati.

U Infinumu ste CEO. Koja je vaša funkcija u Porsche Digitalu Croatia i jeste li zbog upravljanja tvrtkom zapostavili svoje primarno zanimanje?

–​ Infinumov menadžerski tim, u kojem smo Špoler, Nixa, Bišćan i ja, obavljat će upravljačke funkcije, a ostala tijela bit će sastavljena od članova Infinuma i Porsche Digitala. U početku ćemo nas četvorica biti uključena u vođenje tvrtke, no plan nam je da s vremenom, kako tvrtka bude rasla, proširimo menadžerski tim. Prisutan sam u svim tvrtkama jer to volim, to me pokreće. Imamo sjajne ljude kojima vjerujemo i onda ništa nije teško. Razina na kojoj sam prisutan u pojedinom biznisu jako ovisi o tvrtkinu stadiju i tome kako mogu pridonijeti u tom trenutku. Za ovaj posao, posebno u trenutku kad upravljate s dvjesto – tristo ljudi, veoma važno oformiti tim kojem vjerujete. Ne mogu se brinuti za svaki projekt pojedinačno i nadzirati razvoj softvera kojem treba npr. dvije godine za razvoj. Ali zato smo se okružili ljudima koji su stručnjaci u svom poslu, kojima dajemo odriješene ruke da samostalno odlučuju i vode one koji su im u timu. Ljudima treba dati samostalnost, autonomiju, a to znači da trebate biti spremni na to da katkad donesu i pogrešne odluke. Ja sam okej s tim.

Kako ste uspjeli bez kredita i investicija u samo petnaest godina stvoriti srednje veliku tvrtku?

– Infinumovo poslovanje i sva ulaganja u koja smo ulazili financirali smo isključivo iz reinvestirane dobiti. Mnogo smo ulagali i u ljude, u njihovo znanje i intelektualni razvoj. Tu ne mislim samo na novac nego i na naše vrijeme. U našim tvrtkama mnogo se vremena ulaže upravo u razvoj drugih ljudi – da postanu bolji. Važno im je omogućiti da rade posao koji ih intelektualno potiče, ali jednako im tako treba osigurati ugodno radno okružje i primjerenu plaću.

Zbog čega izbjegavate investitore?

– Trenutačno nam ne treba dodatan kapital, zato ne razmatramo previše ulazak drugih investitora u Infinum. Ako bismo pronašli priliku koja bi nam omogućila da ga podignemo na sljedeću razinu, možda bismo bili spremni razmotriti takvo što. Suradnja s Porscheom ​primjer je kako možete doći do dodatnoga kapitala i zajedno s nekim graditi priču, a ostati samostalan. Svi mi suvlasnici volimo tu samostalnost i brzo odlučivanje, stoga je naš dugoročni cilj nastaviti rasti održivim tempom, a kratkoročno uspostaviti što bolju suradnju s Porscheom.

Gdje u svijetu Infinum ima urede i na kojem tržištu najbolje posluje?

–​ Infinum ima više od 250 zaposlenika i suradnika u desetak zemalja. Budući da je danas mnogo rada distribuirano, često od kuće, uredi su sve manje važni. Većinom radimo za zapadna tržišta i naši su klijenti globalne tvrtke iz cijelog svijeta.

Kad ste prije petnaest godina osnovali tvrtku, jeste li uopće razmišljali o riziku u koji se upuštate?

– Iako ni tada nisam baš bio siguran u pokretanje tvrtke, bili smo klinci i nismo imali što izgubiti. Imali smo neki dobar predosjećaj o tehnologiji, voljeli smo to i bacili se na glavu. Možda je bilo teže iz perspektive da nije bilo mnogo primjera ljudi koji su to napravili, uzora na koje smo se mogli ugledati ili koji su nas mogli inspirirati, ali i lakše jer nismo znali što možemo očekivati pa uopće nismo bili svjesni rizika. Takvo što danas bi bilo mnogo teže jer je tržište zasićenije, a i sve je poskupjelo. Bez prethodnog iskustva danas bi bilo teže, ali pravom poduzetniku ništa nije nemoguće.

Da ste danas 19-godišnjak kao što ste bili u vrijeme osnivanja Infinuma, što biste promijenili u modelu poslovanja i biste li umjesto u Hrvatskoj tvrtku razvijali u inozemstvu?

– Teško je govoriti što bi bilo kad bi bilo jer su se vremena i uvjeti, a i mi, stvarno promijenili, no volim misliti da je sve onako kako je trebalo biti. Mi i sad imamo priliku razvijati tvrtku i u inozemstvu, a pritom ostati živjeti i raditi ovdje gdje su nam obitelj i prijatelji.

Ima li potencijalnih kupaca Infinuma, koje su to kompanije i u kojem biste slučaju sa suvlasnicima prodali tvrtku?

– Tijekom godina dobivali smo mnogo upita – neki su bili zanimljivi, neki malo manje zanimljivi. Ali ne razmišljamo o tome jer rastemo i dobro nam ide. No imamo na umu da se takve stvari čine i iz strateških razloga, kad procijenite da to ima smisla za tvrtku, kao što su to, recimo, napravili kolege iz Nanobita. Novac nije najvažniji, važno je i ono što se nakon toga događa s tvrtkom i s nama.

Što ćete učiniti ako netko od suvlasnika odluči prodati svoj dio tvrtke, hoće li ga ostali otkupiti?

–​ Baš zanimljivo pitanje. Nismo o tome razmišljali, ali vjerujem da bismo se i o tome uspjeli zajedno dogovoriti tako da svi budu zadovoljni i da nijedan od nas nema osjećaj da nešto gubi. Zapravo, kad pogledam, ne motivira nas novac i to je možda još jedan od razloga zašto i dalje surađujemo, a u isto vrijeme možemo biti prijatelji.