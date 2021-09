Transferi na djelu - Kompanije željne svježe menadžerske krvi

Nakon što je u svibnju došao na čelo Mlinara, vodeće pekarske tvrtke u Hrvatskoj, iz intervjua koji je nakon toga dao Lideru Mladen Veber moglo se osjetiti da se sprema jedan novi zamah kojim će tvrtku nastojati zadržati na njezinoj tržišnoj poziciji. Takve promjene u menadžmentu inače potvrđuju da je kompanijama s vremena na vrijeme, bez obzira na razloge, potrebna svježa krv. Potkraj srpnja na čelo Pan peka, jednog od najvećih Mlinarovih konkurenata, došao je član Uprave Ivan Gospodnetić. Ne treba biti previše inteligentan pa napisati da vlasnik Pan peka očekuje još bolje poslovanje nakon te promjene, kao što i Mlinarov vlasnik očekuje neke promjene. 'Prioritet je da konsolidiramo tvrtku i da iz tvrtke Hleb & Kifle koja je nedavno ušla u grupaciju izvučemo maksimalnu sinergiju. Moj je fokus da postavimo tvrtku na novu dimenziju', rekao je tada Veber, koji je dosta otvoreno govorio i o tome da franšizni dio poslovanja postave na višu razinu i da poboljšaju maloprodaju.

Privatnici u prednosti

Kad god pitamo poduzetnike, gotovo pa uvijek će reći da će, pruži li im se prilika, primiti dobrog menadžera, i čak mu, da tako kažemo, izmisliti radno mjesto kako bi ga imali u svom timu. Privatni su poduzetnici tu u prednosti jer mogu zapošljavati koga hoće i koliko hoće, za razliku od onih u državnim tvrtkama, koji bi takvo zapošljavanje uvijek morali pravdati, u strahu da ih se ne prozove da zapošljavaju uhljebe. Teško će privatni poduzetnik zaposliti, pogotovo na menadžerskoj poziciji, uhljeba, osim ako nema neki viši interes – primjerice da zaposli sina nekog dužnosnika koji mu može osigurati poslove preko državnih struktura. Ipak, kako kažu privatni poduzetnici, dobri menadžeri uvijek su dobrodošli jer mogu preuzeti jedan segment poslovanja i time rasteretiti ostale menadžere, pa iako angažman takvog menadžera (bez kojeg se može) tvrtku mnogo stoji, na kraju ona ipak ima koristi od njegovog angažmana.

I dok ovo pišemo, u nekoj tvrtki nešto mijenjaju, ili člana nadzornog odbora, ili člana uprave, ili dovode nekog menadžera srednje razine.

Nedavno je, početkom rujna, za člana Uprave Gastrobit Grc Grupe imenovan Hrvoje Habjanec. Taj je menadžer od 2012. djelovao kao generalni direktor i član Uprave tvrtke Remaris, koja je u Hrvatskoj, kako kaže, 'lider u pružanju cjelovitih softverskih rješenja za upravljanje poslovanjem i blagajnama u području ugostiteljstva'. Zanimljivo je da je završio studij kriminalistike, no ipak se nije bavio istragama kriminala u našem društvu (iako ne sumnjamo da bi i na tom području bio itekako angažiran), nego se odlučio za poduzetničke vode pridruživši se bratu Ljudevitu Habjancu u tvrtki Remaris, koja radi na razvijanju inovativnih aplikacija za ugostitelje još od 2004. godine.

– Gastrobit Grc Grupa jedna je od vodećih hrvatskih tvrtki u području platnih rješenja, koja prateći razvoj tehnologije i potrebe tržišta uspješno posluje već više od 20 godina razvijajući programe, aplikacije i ERP sustave za ugostiteljstvo, maloprodaju, veleprodaju, proizvodnju te računovodstvo i financije – objašnjava Habjanec.

Nakon spajanja

Promjene u menadžmentu dogodile su se nakon spajanja Gastrobit Grc Grupe i Remarisa. Naime, spajanje je provedeno nakon što je vodeća tvrtka za upravljanje bankomatima i POS uređajima u Hrvatskoj Payten kupila udjele u tvrtkama Remaris i Gastrobit Grc Grupa, a kako najavljuju naši sugovornici, u idućem razdoblju fokus će im biti na daljnjem povećanju tržišnog udjela već postojećih brendova te uvođenje novih inovativnih proizvoda radi pokrivanja potreba svih poduzetnika koji trebaju blagajnu. Osim Habijanca, timu se pridružio i Luka Copić, koji i inače posljednjih 27 godina radi u Gastrobit Grc Grupi i zadužen je za organizaciju i upravljanje poslovnim i prodajnim procesima. I kod tog je menadžera zanimljivo da nije ostao u struci nakon završenog fakulteta – diplomirani je kineziolog, ali putevi su ga odveli na drugu stranu, kao i mnoge druge. Ipak, 27 godina staža u jednoj kompaniji, mnogi će reći, vrijedi više od fakulteta, jer kroz radne procese i angažman tvrtke na tržištu mnogo se toga može naučiti, ako se hoće. I Habjanec i Copić kao novi članovi Uprave poručuju da im je cilj 'što kvalitetnije iskoristiti sinergijske efekte ta dva uspješna tima te ih povezati u jednu cjelinu'. Novi će tim, kažu, pokrivati još veći raspon proizvoda i usluga i poručuju da će biti još kvalitetniji te da će poseban naglasak biti na HoReCa i retail segmentu.

– Vezano uz dovođenje novih menadžera, početkom rujna pridružio nam se novi kolega Aleksandar Mešić, koji je došao iz jedne od vodećih dostavljačkih kompanija. Aleksandar će raditi na dodatnoj sinergiji naših kompanija te jačanju prodajnih aktivnosti na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Budući da nam poslovanje iz godine u godinu raste, sigurni smo da ćemo i dalje zapošljavati kvalitetne menadžere, posebno na poslovima prodaje i implementacije rješenja – ističe Copić.

Stalna potraga

I u Renaultu Nissanu Hrvatska doveli su novog člana Uprave. Riječ je o Draganu Gašiću, po struci ekonomistu s diplomom iz područja financija i investicija. Diplomirao je, priča, na City University of New York, Zicklin School of Business, Finance and Investments, a karijeru u Renaultu započeo je kao kontrolor poslovanja u predstavništvu te tvrtke u Srbiji. Sljedeća mu je stepenica bila Pariz, gdje je sjedište Renaulta. Tamo je tri godine bio zadužen za globalnu efikasnost marketinških troškova, da bi se poslije tog iskustva vratio u Renault Nissan Adriatic, u čijem je sastavu i Renault Nissan Hrvatska. Sada je financijski direktor zadužen za tržište zemalja bivše Jugoslavije. Gašić nam priča kako je tekao razgovor za njegov angažman.

– Renault kao tvrtka prilično je 'druželjubiv' i srdačan, ako se to za jednu tvrtku može reći, a takvi su i razgovori prilikom zapošljavanja. U tim se razgovorima uvijek nastoji steći uvid ne samo u kompetencije osobe koju zapošljavamo, nego i u njezina stajališta prema radu, komunikacijske vještine, a u mojem slučaju je priličan fokus bio i na etičkoj ispravnosti s obzirom na delikatnost posla za koji sam se prijavio. Očigledno sam zadovoljio sve te kriterije – naglašava uz smiješak Gašić.

I on će reći, ili bolje reći ponoviti riječi većine poslovnih ljudi, da je Renault 'uvijek u potrazi za kvalitetnim menadžerima koji jednako energije ulažu u ostvarivanje zacrtanih ciljeva, ali i upravljanje ljudima u svojem timu, i pri tome uvijek imaju pozitivan pristup, poduzetni su i spremni na suradnju'.

Kontaktirali smo još neke menadžere koji su nedavno imenovani na odgovorne dužnosti u svojim kompanijama, no iz nekog razloga nisu htjeli sudjelovati u ovoj priči. Ipak, u neslužbenim razgovorima s nekima moglo se saznati da su kadrovske promjene u tvrtkama, kojih je oduvijek bilo iz ovih ili onih razloga, sada još potrebnije zbog pandemije koja je pogodila cijeli svijet. Baš kao i prilikom svake krize, poput one posljednje financijske, sve ozbiljne tvrtke koje su osjetile potrebu, krenule su i u kadrovsko restrukturiranje. I u ovoj su se krizi tržišne navike potrošača promijenile, pa se na njih mora odgovoriti i na taj način. U svakom slučaju, našim sugovornicima treba poželjeti mnogo uspjeha u radu. Nađu li pritom nove kvalitetne menadžere za suradnike, posao će im biti lakši nego što je možda sada.