TREMAK - Međimurski metalac brzinom rasta stao uz bok softverašima

Među hrvatskim tvrtkama koje je Financial Times (FT) proglasio onima koje najbrže rastu u Europi najmanje je poznat Tremak iz međimurskog Domašinca. Našao se na 896. mjestu FT-ove rang-liste i jedina je domaća tvrtka koja ne dolazi iz tehnološkog sektora, odnosno 'fintecha' (ostali su poznati startupovi Oradian, Q Agency, Microblink i Infinum).

Tremak se, naime, bavi zavarivanjem, izradom metalnih konstrukcija, strojnom obradom metala, završnom obradom te izradom drvenih konstrukcija i njegovi su proizvodni kapaciteti popunjeni do 2025. Djelatnost je proširio i na proizvodnju Trexovih modularnih kuća, a u portfelju ima i brendove Crovipe (e-cigarete), Trep's Mini Diner (ugostiteljstvo) te Femel (ženska moda). Sve to donijelo mu je 2018. prihod od 85 milijuna kuna (2015. iznosio je 29 milijuna kuna). Rast prihoda u tom trogodišnjem razdoblju bio je kriterij prema kojem je Financial Times rangirao najbrže rastuće tvrtke u Europi u svim industrijama.

– To je velika čast za našu tvrtku – izjavio je osnivač i direktor Robert Treska.

​Gradnjom nove proizvodne hale u Međimurju 2018. izravnim je ulaganjem i zapošljavanjem novih ljudi dodatno upotpunio tržište za obradu metala i čeličnu industriju.

– Uz sto posto izvoza prema najvišim europskim standardima kvalitete okosnica su našeg rada proizvodi za autoceste i armature koje se betoniraju na pregradnike – rekao je Treska.

​Ključni su Tremakovi kupci iz Austrije, a i izvoz u sve zemlje Europske unije i šire. Velik interes vlada za tvrtkine modularne kuće brenda Trex.

– Interes za takve inovativne proizvode premašuje sva očekivanja, što dokazuje i prodaja u zemlji i inozemstvu koja se iz godine u godinu udeseterostručuje – istaknuo je Treska.

Tremak se od tvrtke osnovane 2012. s tri radnika razvio u srednje poduzeće koje danas u Hrvatskoj i Srbiji na nekoliko lokacija ima dvjestotinjak zaposlenih u više djelatnosti. Na tržištu se pozicionirao kao jedna od uspješnijih hrvatskih tvrtki u metalskoj industriji, 2019. proglašen je najboljim hrvatskim izvoznikom u kategoriji malih i mikroizvoznika. Osim FT-ova priznanja kandidat je i za 'European Enterprise Awards' EU Business Newsa.