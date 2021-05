Trend Micro Deep Security - Zaštitite svoja fizička, virtualna, ‘cloud‘ i kontejnerska okružja samo jednim rješenjem

Trend Micro Deep Security sveobuhvatna je zaštita u jedinstvenom rješenju (single smart agent) za fizička, virtualna, cloud i kontejnerska okružja, a posjeduje i niz mogućnosti automatizacije putem međusklopa za namjensko programiranje (eng. application programming interface – API)

Virtualizacija i sigurnost podatkovnih centara

Deep Security donosi naprednu zaštitu fizičkim i virtualnim poslužiteljima. Automatskim upravljanjem politikama, a i agentless načinom rada u slučaju VMware NSX-V® i VMware NSX-T ™ hipervizora, Deep Security omogućuje jednostavno upravljanje sigurnošću u više okružja istodobno te štiti fizičke i virtualne radne stanice i poslužitelje od zlonamjernog softvera, uz minimaliziranje utjecaja neučinkovita korištenja resursa na operativne procese, poput hitne primjene zakrpa.

Automatizirana sigurnost u oblaku

Mnoge se tvrtke danas koriste s više od jednom aplikacijom u oblaku i uslugama više različitih pružatelja infrastrukture u oblaku. No, kako osigurati zaštitu svih korištenih okolina uz jednostavnu upravljivost i vidljivost? Trend Micro Deep Security kompatibilan je sa svim vodećim pružateljima usluga u oblaku poput AWS-a, Microsoft® Azure ™, Google Cloud ™ i drugih. Jedinstvena menadžmentska konzola omogućava vidljivost svih korisnikovih cloud-okolina na jednom mjestu i na automatiziran način prepoznaje resurse kod različitih pružatelja cloud-usluga te ih štiti od kibernetičkih prijetnji.

Sigurnost kontejnerskih okružja tijekom cijeloga životnog ciklusa

Deep Security štiti kontejnerske okoline od kibernetičkih napada kroz više sigurnosnih slojeva – platformu (Docker®), orkestrator (Kubernetes®) i same kontejnere, pa čak i kontejnerirane aplikacije. Bogatim skupom API-ja omogućena je automatizacija sigurnosnih procesa za kritične točke.

Moduli i njihove mogućnosti

Deep Security širokom paletom mogućnosti i alata ostvaruje zaštitu za sve oblike malicioznih pokušaja:

• Alati za mrežnu sigurnost koji zaustavljaju mrežne napade i štite ranjive aplikacije i operativne sustave: virtualne zakrpe, vatrozid i web-reputacija

• Alati za sistemsku sigurnost i lockdown-sustava: kontrola aplikacija, inspekcija logova, provjera integriteta datoteka

• Alati za antivirusnu zaštitu i ciljane napade: anti-malware, bihevioralna analiza, strojno učenje i sandbox-analiza.

Osim opcije s lokalnom instalacijom i bazom podataka, rješenje je dostupno i kao cloud-menadžment konzola – Trend Micro Cloud One. Osim već uključenih funkcionalnosti u on-premise rješenju, Cloud One verzija donosi i dodatne alate poput Trend Cloud One™ – Conformity – skup najboljih praksi za public cloud te XDR, od nedavno poznat i kao Vision One – platformu za detaljnu analitiku i povezivanje sigurnosnih događaja u sustavu te njihovu sanaciju.

Važno je za naglasiti da je to sveobuhvatno XDR rješenje dostupno i u on-premise Deep Security varijanti i u Cloud One varijanti proizvoda.

Ideja je obuhvatiti mail, web i endpoint te odgovoriti na ključna pitanja: kako se nešto dogodilo te što možemo učiniti da bismo spriječili slične događaje u budućnosti?

Detaljno o svim modulima i načinu rada možete saznati na stranicama proizvođača ili u kontaktu s lokalnim distributerom i trening-centrom za proizvode iz portfelja Trend Micra – Veracomp d.o.o.