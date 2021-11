Trendovi ‘webshop’ prodaje – Standardnu konkurenciju zamjenjuju aplikacije za dostavu

Statistički, svaki treći Hrvat kupuje online barem jednom mjesečno, a od toga polovica njih kupuje na hrvatskim webshopovima. Na te je brojke uvelike utjecala pandemija koronavirusa koja je neupitno ubrzala proces prilagodbe i razvoja domaćih webshopova jer se promijenila svijest kupaca o online kupovini.

Vidljivost brenda i stvaranje sadržaja, kao i odlično korisničko iskustvo i dalje su ključ dobrih webshopova, a konkurenciju im ne predstavljaju samo drugi webshopovi i distributeri pića, već su sada to i mobilne dostavne apilikacije poput Wolta, Glova i Bolta. Zaključci su to panel rasprave o aktualnim trendovima u webshop prodaji na kojemu su sudjelovali Dario Drmač, izvršni direktor webshopova Tipsy i Wine&More, Claudio Kramarić, predavač online i digitalnog marketinga na Algebri i suvlasnik beauty webshopa WoW Junkie, Ivan Horvat, voditelj marketinga i odnosa s javnošću u dm-drogerie markt te Nikolina Bejić, direktorica marketinga i odnosa s kupcima u Rotodinamicu.

Sadržaj je ‘kralj’

Kreiranje sadržaja koji uključuje članke, videozapise, savjete poput koje vino piti uz koja jela, ali i bilo što što će korisniku dati neku dodatnu vrijednost danas su ključni za uspješno poslovanje malih webshopova.

– Content is the king. Razmišljali smo o SEO-u, Googleu, uključili društvene mreže. Najviše nam idu jaka alkoholna pića i vina što Google ne prihvaća i što se teško na internetu može objaviti. I dalje na dnevnoj bazi učimo. SEO je za webshopove ono što je HEP za fizičku trgovinu. Ako imate trgovinu i plaćate komunalije, to je SEO za jedan e-commerce – objasnila je Bejić važnost poznavanja Googlea i SEO-a dodajući da prilikom kreiranja sadržaja treba biti vjerodostojan, s čime se složio i Horvat.

– Sadržaj je sigurno taj ključ koji privlači kupce i čini razliku. Mi radimo, primjerice, tips and tricks na stranici i tu posvećujemo puno pažnje, a to daje rezultate. Kombiniramo sve, i tradicionalne medije, i društvene mreže, i kreiranje sadržaja – naveo je Horvat dodajući da i ocjene, komentari i recenzije također čine razliku.

Novi oblik konkurencije

Osim dobrog sadržaja i korisničkog iskustva na webshopu, jednako je bitno raditi i na kvaliteti dostave jer, kako su se sugovornici složili, to je onaj krajnji kontakt s kupcem koji je često ključan za cjelokupni dojam internetske kupovine. Dok je, primjerice, Rotu bitno maksimalno se prilagoditi kupcu, Tipsyju je s druge strane najvažnije dostaviti proizvode u roku od 150 minuta. Upravo im zato konkurenciju predstavljaju mobilne aplikacije za brzu dostavu.

– Konkurencija su nam Wolt i Glovo, one daju dodanu vrijednost u kontekstu last milea i conveniencea. Ljudi imaju sve manje vremena i žele ga uštedjeti, a Wolt i Glovo imaju tu prednost. U kontekstu konkurencije mi trebamo gledati aplikacije poput Wolta, Bolta i Glova te gledati kako možemo bolji biti o njih. Ako smo u mogućnosti ljudima uštedjeti vrijeme, ljudi će kupovati od nas. To je jedina šansa da se uspijemo izboriti na tržištu – zaključio je Drmač.

Ništa bez ‘awarenessa’

Sugovornici su na kraju panela upozorili na što treba posebno pripaziti pri otvaranju internetske trgovine.

Bejić je upozorila na prikrivene troškove i preporučila počinjati s manjim setom aktivnosti i proizvoda. Bolje i to nego čekati i odgađati puštanje webshopa online jer potrošači uče na malim koracima.

– Nekada su ljudi puno jednsotavniji nego što mislimo – rekla je Bejić, a Kramarić se nadovezao da je važno i razmisliti tko je ciljana skupina te prema njoj krojiti svoj proizvod.

– Iako želite sve i to želite odjednom, online trgovina i e-commerce su procesi. Potpuno su različiti od offline svijeta. Bitne su fotografije proizvoda, pozicija na stranici, a bitno je i da ste aktualni – rekao je Horvat, a Drmač se složio s važnošću ‘pravog tajminga’.

– Najbitnije je ne podcijeniti posao. To je ozbiljan i ogroman posao s brojnim izazovima. Najlakše je napraviti webshop i staviti na njega proizvode. Možeš napraviti webshop na svijetu, ali to je sve uzalud ako nitko ne zna za tebe – zaključio je Drmač, s čime se složio Horvat dodavši da kupci prvo moraju znati za webshop da bi ga uopće posjetili te naposljetku i napravili narudžbu.