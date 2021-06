Trgovci u Rosesu bore se s nedostatkom robe

Iako na prvu izgleda da ih je više, Roman Rogović, direktor Rosesa kaže da su od početka COVID krize do danas tri zakupca u Roses Designer Outletu, u Sv. Križu Začretje, zatvorila svoje trgovine, dok je promet trgovačkog centra u pandemiji pao za 20-tak posto.

- Najveći problem trenutno zakupcima predstavlja nedostatak robe no vjerujemo da će se i to polako normalizirati. To je posljedica poremećaja u globalnim lancima nabave, a uz sve to je i problem bio lockdown u drugim državama gdje je proizvodnja stala na određeni dio vremena. Očekujemo da je najveći udar krize iza nas i da smo na putu oporavka te na povratak kupaca računamo kroz ljeto – istaknuo je Rogović, dodajući da je u rujnu ugovoreno otvaranje dva nova dućana, a za daljnja dva još traju pregovori.