Tri godine GDPR-a u Hrvatskoj: Danas smo više nego ikad svjesni važnosti zaštite podataka

Povodom trećeg rođendana stupanja na snagu GDPR-a, održana je svečana konferencija pod nazivom 'Tri godine primjene GDPR-a: iskustva i izazovi europskih malih i srednjih poduzetnika u usklađivanju s Općom uredbom o zaštiti podataka' u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) te u suradnji s HGK. Konferencija se sastojala od uvodnog dijela i dvije stručne panel rasprave.

Ravnatelj AZOP-a Zdravko Vukić uvodno je poručio da smo danas više nego ikad svjesni činjenice da su osobni podaci i pravo na privatnost temeljna ljudska prava.

- GDPR je donio mnogobrojne promjene, od većih prava građanima, do novih obaveza institucijama i tvrtkama. Mala i srednja poduzeća većinom ne raspolažu s dovoljno novca i resursa potrebnih za usklađivanje sa zakonodavnim okvirom i upravo zato im pružamo konstantnu potporu kroz besplatne edukacije i radionice, a kako bi im sve informacije bile što dostupnije imamo i novu web stranicu te aplikaciju - izjavio je Vukić.

Savjetnik predsjednika HGK i voditelj Odjela za obrazovanje, kvalitetu i informacijsku sigurnost Petar Mišević je istaknuo da su prevencija i edukacija najbolji odgovor na izazove koje regulativa o zaštiti osobnih podataka stavlja pred poduzetnike.

Žarko Tušek, izaslanik Hrvatskog Sabora, rekao je da i nakon tri godine od pune primjene GDPR-a još uvijek nailazimo na nove izazove u poslovnoj praksi. Izaslanik Vlade RH Josip Salapić istaknuo je da se gospodarski svijet u zadnjih godinu i pol pretvorio u digitalni i da su se tome morali prilagoditi svi gospodarski subjekti. Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak naglasila je da će zaštiti podataka i privatnosti ubuduće biti posvećena još veća pažnja jer je to jedan od preduvjeta za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova.

- Zaštita osobnih podataka je postala jedna od glavnih tema mnogih rasprava i europski građani su svjesni prava koja imaju po tom pitanju. Naše istraživanje je pokazalo da u Europi oko 70 posto građana zna da ih GDPR štiti, a u Hrvatskoj je ta brojka još veća, čak 85 posto. GDPR se također pokazao kao fleksibilan instrument za vrijeme pandemije, važan je dio Covid-putovnica i diže povjerenje građana u sustav - kazao je Oliver Micol iz Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača Europske komisije te dodao da će usklađivanje s novom regulativom biti i ključan segment svi budućih digitalnih inicijativa EU-a.

Na stručnim panelima raspravljalo se o izazovima i nedoumicama s kojima se susreću hrvatski i europski mali i srednji poduzetnici prilikom usklađivanja poslovnih procesa s GDPR-om, a sudjelovali su stručnjaci za zaštitu podataka, informacijske sigurnosti, predstavnici regulatornih tijela i članovi nadzornog odbora EU ARC projekta: ravnatelj AZOP-a Zdravko Vukić, zamjenik ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka Igor Vulje, pomoćnica irske Povjerenice za zaštitu podataka (DPC) MB Donnelly, prof.dr. Paul de Hert s Vrije Universiteit Brussels – Tilburg University, dr.sc. Paolo Balboni, profesor na Pravnom fakultetu, Sveučilište Maastricht, Natalija Parlov Una, certifikacijska auditorica informacijske sigurnosti i privatnosti (TÜV NORD), prof.dr.sc. Tihomir Katulić s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Igor Barlek (GDPR CROATIA), odvjetnica Dijana Kladar, Marija Bošković Batarelo (Parser compliance) i Marijan Bračić (Poslovna Inteligencija).

Prvi panel pod nazivom 'The impact of the GDPR across the industries: state of play and future developments' moderirao je prof. Katulić te su na njemu domaći i europski stručnjaci ukazali na to da postoji raskorak između onog što je propisano i prakse kao takve. Istovremeno su napomenuli da je od neizmjerne važnosti da nadzorna tijela i dalje rade na edukaciji i podizanju svjesnosti o važnosti zaštite osobnih podataka kao takve ali i da je ključno osigurati adekvatna sredstva za podizanje kompetencija službenika za zaštitu podataka kao značajnog faktora u samom usklađivanju s ovom Uredbom.

Drugi panel pod nazivom 'Kako je Opća uredba o zaštiti podataka utjecala na poslovanje hrvatskih malih i srednjih poduzetnika' moderirala je Sanja Smiljanić Grubišić, novinarka HRT-a i urednica emisije Potrošački kod. Panel je obradio najaktualnije teme vezane uz izazove s kojima se susreću hrvatski poduzetnici kod usklađivanja s GDPR-om te naglasio nužnost promjene nacionalnog provedbenog zakona i aktivnijeg podizanja svjesnosti o vrijednosti samog osobnog podatka – kako kod poduzetnika pri definiranju svrhe njihovog prikupljanja te planiranju organizacijskih i tehničkih mjera zaštite, tako i kod samih fizičkih osoba čiji podaci se obrađuju.

Konferencija je održana u sklopu projekta ARC koji je sufinanciran iz programa EU 'Prava, jednakost i građanstvo', s ciljem pružanja konkretne pomoći poduzetnicima u usklađivanju s GDPR-om putem interaktivnih radionica, edukativnih materijala i upitnika za samoprocjenu, izjavila je Anamarija Mladinić, voditeljica projekta i viša savjetnica specijalist iz AZOP-a.