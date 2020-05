Tri ključna savjeta za radno osposobljavanje zaposlenika na daljinu pomoću BYO računala

U svjetlu novih pravila rada od kuće, mnoge kompanije, uključujući i VMware, suočene su, između ostalog, i s novim načinima radnog osposobljavanja svojih novih zaposlenika. Cijeli svijet bilježi zastoje u dostavama; isporuke računalnih dijelova i novih radnih računala za naše korisnike kasne nekoliko tjedana ili čak mjeseci dok istovremeno raste broj onih koji rade od kuće. Novi zaposlenici moraju započeti obavljati dužnosti iz svojih kućnih ureda, a u ovoj situaciji, velika većina njih neće uskoro dobiti korporativno računalo pa čak niti na posudbu. Kako takvim zaposlenicima omogućiti početak rada usprkos svim zastojima? Jedan od načina svakako može biti uvođenje poslovne politike o BYO (donesi svoje vlastito) računalima.

Windows 10 predstavljen je prije gotovo pet godina, a Windows operativni sustavi nalaze se u velikoj većini osobnih računa diljem svijeta. Ako vaša tvrtka ima BYO poslovnu politiku ili trebate radno osposobiti nove zaposlenike putem njihovih osobnih računala, velika je vjerojatnost da će mnogi od njih pritom koristiti računala s Windows 10 operativnim sustavom.

Mnogi zaziru od korištenja svog osobnog računala u radne svrhe, pa čak i na kraće vremensko razdoblje. Ovdje se javljaju brojna pitanja poput: Kojim osobnim podacima i informacijama ću morati dozvoliti pristup svom novom poslodavcu? Što ću morati instalirati na svoje računalo? Na koja dopuštenja ću morati pristati kako bi softver pravilno funkcionirao? Zahvaljujući VMware Workspace ONE web portalu, radno osposobljavanje i rad od kuće na vlastitom Windows 10 računalu može biti puno jednostavnije i bezbolnije, te zapravo može postati pozitivno iskustvo.

U nastavku donosimo tri glavna aspekta VMwareove BYO poslovne politike koji i vašim tvrtkama i zaposlenicima mogu omogućiti pozitivna iskustva.

Zajamčite privatnost i sigurnost

Poslovne aplikacije često zahtijevaju dopuštenja koja korporaciji pružaju mogućnost brisanja svih podataka s uređaja u bilo kojem trenutku. U novonastaloj situaciji to znači da zaposlenik (svjesno) dopušta kompaniji da pobriše sve njegove osobne dokumente i fotografije. Iako je teško za povjerovati da bi bilo koja kompanija zlonamjerno očistila nečije privatno računalo, pogrešne procjene i situacije uvijek se mogu dogoditi. Vjerujemo kako se nitko od nas ne bi volio naći u ovakvoj poziciji već i zbog činjenice da zahtjevi za ovakvim dopuštenjima ne djeluju pozitivno na povjerenje zaposlenika u vlastitu tvrtku. Mnogi upravo zbog ovakvih situacija jednostavno izbjegavaju korištenje osobnih uređaja za poslovne aktivnosti.

Workspace ONE razdvaja osobne i poslovne informacije te tijekom radnog osposobljavanja ova aplikacija nikad neće tražiti pristup i dopuštenje da pobriše vaše osobne aplikacije i podatke. VMware definira BYOD (donesi svoj vlastiti uređaj) pravila kao 'proces omogućavanja sigurnog pristupa korporativnim podacima, aplikacijama i sadržaju na uređaju koji je u vlasništvu zaposlenika, bez zadiranja u privatnost zaposlenika i njihove osobne podatke, aplikacije ili sadržaj'. Važno je napomenuti kako ovaj drugi dio, vezan za privatnost, nije uvijek uključen ili naveden u BYOD pravilima kompanija.

Vaš IT odjel vam jasno može pokazati koji se podaci o uređaju prikupljaju i kako su vidljivi u Workspace ONE-u. U pravilu riječ je o osnovnim podacima koji uključuju vrstu operativnog sustava i uređaja, ali primjerice ne i lokaciju uređaja ili povijest korištenja. Također korisnici ne moraju preuzimati i instalirati nikakve 'agresivne' aplikacije da bi Workspace ONE ispravno funkcionirao.

Pružite jednostavno rješenje bez nepotrebnih instalacija softvera

Nisu rijetki korisnici koji vole imati što je manje moguće instaliranih softverskih programa na svom računalu. Prosječan korisnik možda nije toliko pristran i ne brine o broju instaliranih aplikacija na svojem računalu, ali postoji znatan broj korisnika prijenosnih računala koji naginju ovakvoj vrsti razmišljanja. Takvi korisnici na svojim osobnim računalima često imaju manje, besplatne softverske programe i aplikacije bazirane na web preglednicima, odnosno nisu skloni preuzimanju i instalaciji (poslovnih) aplikacija na svoje osobno računalo.

Pristup Workspace ONE-u i skoro svim potrebnim aplikacijama moguć je putem vašeg preferencijalnog web preglednika bez potrebe za korištenjem VPN-a. U rijetkim slučajevima kada je potrebno pristupiti aplikaciji koja zahtjeva VPN, moguće je koristiti virtualnu računalnu infrastrukturu (VDI) putem VMware Horizona. Uz to što Horizon omogućava pristup aplikacijama koje zahtijevaju VPN, omogućava i rad s aplikacijama koje imaju drugačije funkcionalnosti odnosno kojima je potrebna fizičko računalo umjesto web preglednika.

Bezbolan proces

Korištenje Workspace ONE-a ne zahtijeva imaging vašeg računala kako biste započeli s radom niti je potrebno da IT odjel preuzme kontrolu nad vašim računalom putem udaljenog pristupa (iako Workspace ONE ima i takve mogućnosti). Jednostavno pokrenete upravitelja autentičnosti i upotrijebite dobiveni token kod za pristup Workspace ONE Intelligent Hubu.

Workspace ONE Intelligent Hub omogućava pristup svim potrebnim aplikacijama u jedinstvenom i objedinjenom katalogu aplikacija putem vašeg web preglednika. Možete potražiti specifičnu aplikaciju ili pretraživati katalog aplikacija prema segmetnima kao što su marketing, prodaja, ljudski resursi itd. kako biste pronašli onu koju trebate. U situacijama kada vam je potrebno odobrenje za pristup i otvaranje neke aplikacije odnosno podataka unutar određene aplikacije, jednostavno klikom miša zatražite pristup koji će vam netko odobriti.

Nadalje, čest je slučaj da morate upisivati svoje korisničko ime i lozinku za svaku aplikaciju i svaki korisnički račun koji koristite tijekom radnog dana. S Workspace ONE i to se mijenja jer imate mogućnost jedinstvene prijave (single sign on) koja znatno pojednostavljuje i pruža siguran pristup osjetljivim korporativnim aplikacijama čak i na vašem osobnom uređaju.

Zaključak

Stara poslovica 'Samo jednom imaš priliku stvoriti prvi dojam' istinita je u slučaju radnog osposobljavanja novih zaposlenika. Uspješan i ugodan proces radnog osposobljavanja kao i osjećaj kojeg zaposlenik ima tijekom prvih tjedana kod novog poslodavca ima trajne posljedice i utječe na njihovo cjelokupno zadovoljstvo i produktivnost u kompaniji. Situacije u kojima zaposlenici moraju donositi vlastita računala na posao svakako nisu idealne, ali ponekad je to jedina opcija. Kada do toga dođe, zaposlenici žele vjerovati sigurnosnim pravilima i mjerama suglasnosti kompanija u kojima rade - posebno kada se to odnosi na njihova osobna računala. Svaka kompanija bi trebala graditi odnos baziran na povjerenju od trenutka kada novi zaposlenik započne s radom, čak i u najzahtjevnijim situacijama. Taj odnos započinje omogućavanjem korištenja najboljih mogućih rješenja kakvo je Workspace ONE, a sve kako bi tehnologiju koju zaposlenici koriste, kao i njihova svakodnevna iskustva, učinili što je manje moguće stresnima.