Turizam u kolovozu: 70 posto lanjskog rezultata, slijedi najvažniji period

U Hrvatskoj je od 1. do 16. kolovoza bilo 1,8 milijuna turista i 12,9 milijuna noćenja, što je gotovo 70 posto noćenja u odnosu na isto razdoblje lani, izvijestili su u ponedjeljak iz HTZ-a, uz poruku da je i razdoblje koje slijedi važno za turizam, čiji će promet ovisiti i o pridržavanju epidemioloških mjera.

Napominjući kako je 'špica' ljetne sezone iza nas, direktor HTZ-a Kristjan Staničić naglašava da je i razdoblje koje slijedi važno za turizam te da je sada bitno zadržati kontinuitet i prisutnost na tržištima, posebice u kontekstu pozicioniranja Hrvatske kao cjelogodišnje destinacije.

- Najave za ostatak kolovoza i za rujan su dobre, međutim iznimno je važno da se svi i dalje ponašamo odgovorno te da se pridržavamo propisanih epidemioloških mjera jer je to sada osnovni preduvjet za ostvarivanje turističkog prometa - poručio je Staničić.

Iznoseći podatke iz sustava eVisitor o komercijalnom i nekomercijalnom te nautičkom turističkom prometu, iz HTZ-a ističu da je najviše od ukupnih noćenja u prvih 16 dana kolovoza ove godine ili 3,2 milijuna ostvareno u Istri.

S 2,6 milijuna turističkih noćenja slijedi Kvarner, potom s 2,4 milijuna Splitsko-dalmatinska i s 2,3 milijuna Zadarska županija, dok je u Šibensko-kninskoj županiji ostvareno milijun noćenja, u Dubrovačko-neretvanskoj 716 tisuća, a u Ličko-senjskoj županiji 475 tisuća.

Nijemaca 1 posto više, a domaćih čak 22 posto više

Najviše je turista u dosadašnjem dijelu kolovoza u Hrvatsku došlo iz Njemačke, oko 392 tisuće, što je i 1 posto više nego u istim danima kolovoza 2019. godine, navode iz HTZ-a. Na drugom mjestu su domaći turisti, njih 294 tisuće, što je, po podacima iz eVisitora, čak 22 posto više nego u prvih 16 dana lanjskog kolovoza, a treći su Slovenci kojih je također došlo više nego lani, 221 tisuća ili 6 posto više. I turista iz Poljske je došlo 9 posto više nego lani ili njih 193 tisuće.

Na petom mjestu su Česi sa 111 tisuća dolazaka, što je za 6 posto manje nego lani, a slijedi Austrija, iz koje je u prvih 16 dana kolovoza došlo oko 97 tisuća turista ili oko 45 posto manje. Rovinj je zadržao prvo mjesto po dolascima turista među svim destinacijama u Hrvatskoj, a slijede ga Poreč, Split, Medulin, Crikvenica, Dubrovnik, Umag, Zadar, Pula i Novalja, navode iz HTZ-a. Izdvajaju i podatake da je samo tijekom protekloga blagdanskog vikenda (14. do 16. kolovoza) u Hrvatskoj ostvareno više od 312 tisuća dolazaka i gotovo 2,2 milijuna noćenja.

HAC: Za vikend na autocestama 693,5 tisuća ili 25 posto manje vozila

Na svim autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta (HAC) i Autoceste Rijeka-Zagreb (ARZ) protekloga je vikenda prometovalo 693,5 tisuća vozila ili 25 posto manje nego u istom vikendu prošle godine, a naplaćeni iznos cestarine manji je za 28 posto, izvijestili su u ponedjeljak iz HAC-a.

Od svih vozila koji su prometovali po autocestama u nadležnosti HAC-a i ARZ-a protekloga, trećeg kolovoškog vikenda (14. do 16. kolovoza) naplaćeno je oko 37,5 milijuna kuna cestarine (bez PDV-a). To je, po podacima HAC-a, 28 posto manji prihod u odnosu na isti vikend prošlog ljeta.

No, za razliku od lani, ovoga ljeta na autocestama HAC-a i ARZ-a nije bilo sezonskog poskupljenja cestarine od 10 posto, koje je, inače, proteklih godina trajalo od 15. lipnja do polovice rujna. Sezonsko poskupljenje cestarine za 10 posto na autocestama HAC-a i ARZ-a uvedeno je 2017. u sklopu procesa restrukturiranja, no ove se godine od toga odustalo zbog koronakrize i turizma, a kako bi turisti i drugi putnici imali manje troškove putovanja po Hrvatskoj.

Istodobno, sredinom lipnja ove godine je nakon više desetaka godina ukinuta i naplata mostarine na Krčkom mostu.