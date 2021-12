Direktor Shipshapea Davor Španić otkriva što danas očekuju kupci u online trgovini i kako ostati u trendu

Pandemija koronavirusa doprinijela je rastu online trgovine te približila taj način kupovine čak i dijelu populacije kojeg bi u normalnim uvjetima mnogo teže pridobili da troše iz naslonjača. Istovremeno, taj je trend potaknuo vlasnike fizičkih trgovina da razmisle o preseljenju u okrilje weba, ali i one koji već posjeduju online trgovinu da je unaprijede kako bi bila po ukusu sve zahtjevnijih kupaca. Koliko se to osjetilo u poslovanju njegove tvrtke koja se već godinama bavi izradom i implementacijom online trgovina, pitali smo Davora Španića, izvršnog direktora Shipshapea. Budući da je njegov tim razvio četrdesetak online trgovina u regiji, popričali smo i najnovijim trendovima te o funkcionalnostima kojima se mogu nadograditi online trgovine kako bi ostale konkurentne, poput dinamičnog određivanja cijena, a Španić je svima koji planiraju u izradu webshopa dao i vrijedan savjet.

Pandemija je gurnula u prvi plan online trgovinu koja je u nekim razdobljima tvrtkama zapravo bila jedini način da nastave poslovati. Kako se to odrazilo na Vaš posao?

- Iako je lockdown nakratko stavio online trgovinu u prvi plan, ipak je to trajalo samo mjesec-dva, što je prekratak period da bi se kvalitetno postavio novi webshop. Tako da efekt pandemije svakako jest puno više upita za webshopove, više tvrtki koje počinju shvaćati online trgovinu kao strateški dio razvoja poslovanja, no tempo razvoja novih projekata je više-manje isti kao prije.

Vi ste već davno prije vidjeli perspektivnost za nišnu djelatnost izrade online trgovina i to unatoč postojanju brojnih globalnih platformi. Što Vas je ponukalo da izradite vlastitu platformu?

- Prije svega, htjeli smo iskoristiti svoje znanje i stvarati svoj proizvod, umjesto prodavanja čovjek-sati. Na taj način ujedno smo smanjili rizik poslovanja u smislu tehnologije, budući da ne ovisimo o poslovnim potezima velikih kompanija koje su vlasnici platformi (primjerice gašenje podrške za određene verzije eCommerce rješenja, naplata značajnih iznosa za enterprise licence, naplata postotka od prihoda i slično). Kad klijenti biraju platformu za novi webshop, često kao razlog odabira neke svjetske eCommerce platforme navode mogućnost kasnije promjene vendora/developera u slučaju da nisu zadovoljni, no to se u praksi rijetko događa. U ovoj industriji je rijetko koja tvrtka spremna preuzimati tuđe projekte, posebno ako su veći i zahtjevniji. Dobre developerske tvrtke uglavnom imaju dovoljno posla na novim projektima.

Koje su prednosti Vaše platforme?

- Shape Core platforma za webshopove koristi iste tehnologije kao na primjer Magento 2 i Drupal, održiva je i stabilna te se stalno razvija i nadopunjuje novim funkcionalnostima. Na Shape Coreu se vrte webshopovi koji imaju i više od 100.000 proizvoda, i to na nekoliko jezika i na više domena – dakle moguće je iz iste administracije upravljati s nekoliko webshopova. Dodatno, Shape Core webshopovi se jednostavno 'pretvore' u mobilnu aplikaciju, što će u idućim godinama biti sve važnije.

Koliko su se zahtjevi klijenata i potrošača mijenjali od prvih dana do danas?

- Kad govorimo o klijentima, u odnosu na početak poslovanja prije pet, šest godina malo se promijenila struktura tvrtki s kojima radimo. Danas su to veći trgovci s razvijenim eCommerce poslovanjem, sa širokim asortimanom i značajnim ulaganjima u marketing, trgovci koji se šire na druga tržišta. Shodno tome promijenila su se i očekivanja njihovih krajnjih kupaca, odnosno potrošača koji kupuju na našim webshopovima – kupci žele da webshop besprijekorno radi na mobilnim uređajima, da je checkout proces što jednostavniji i sve više pažnje obraćaju na različite opcije dostave i plaćanja, posebno na sigurnost plaćanja.

Koji su trendovi trenutno aktualni?

- Što se tiče trendova u internet trgovini ističe se mobile-first pristup. Ovisno o branši, od 50 do čak 70 posto kupaca kupuje online preko mobitela! Zato je vrijeme kad se webshop dizajnirao prvenstveno za desktop prošlo, i u tom se smislu mijenja proces izrade webshopa. Moram priznati da je to izazovno i nama i klijentima, ali je svakako smjer u kojem idemo i u 2022. to će biti naš glavni fokus.

Kako rješavate povrat robe i reklamacije?

- To najviše ovisi o klijentu, no jedan od modula u Shape Core platformi je namijenjen upravo Povratima i reklamacijama. Svaki takav slučaj pretvara se u ticket koji se u administraciji prati otkad ga kupac kreira do konačnog rješavanja slučaja (zamjena ili popravak artikla ili povrat uplaćenih sredstava).

Nudite personalizirana rješenja i uz to platforma je postavljena tako da omogućuje razvoj novih modula. Kako se može nadograditi webshop?

- Webshop se nadograđuje prema mogućnostima i željama klijenta. Najčešće klijenti već pri izradi početne ponude i specifikacije projekta uvide neke funkcionalnosti koje su im zanimljive, ali ih ne bi odmah uključivali. To onda stavljamo u fazu 2, pa se one implementiraju kroz nekoliko mjeseci. Primjeri naprednih funkcionalnosti koje klijenti uglavnom kasnije uzimaju su: integrirani customer tracking koji je preduvjet za automatizaciju marketinga, potom loyalty programi, shop-in-shop za webshopove koji rade s velikim brandovima, te dynamic pricing.

Budući da su cijene ono što uvijek izaziva najviše pažnje, možete li objasniti kako funkcionira Vaš dynamic pricing softver?

- Dynamic pricing je jedan od većih trendova u svijetu eCommercea trenutno. Sustav samostalno izračunava, odnosno predlaže prodajne cijene artikala prema postavljenim smjernicama. Postoje dva modela: first-party data based (na temelju vlastitih podataka o prodaji, nabavnim cijenama i posjećenosti webshopa) te competition-based (na temelju cijena konkurencije). U tu svrhu smo povezani sa softverom KLIKER, koji je također hrvatski proizvod i radi naprednu analitiku online tržišta za više od 30 kategorija robe. Zajednički smo razvili Dynamic pricing software koji je integriran u naše web trgovine, što nas čini jedinstvenima na globalnom tržištu.

Pokazuju li klijenti interes za tim unaprjeđenjima i zašto bi trebali?

- Webshopovi s jasnim planom razvoja poslovanja shvaćaju kako je stalna nadogradnja i dodavanje novih funkcionalnosti nužna kako bi se pratili trendovi i bilo korak ispred konkurencije. U Shipshapeu se trudimo u tom smislu biti proaktivni, ne samo reaktivni, te sami predlagati nove stvari koje smo razvili.

Iza kojih e-trgovina stojite?

- Neki od naših klijenata su Makromikro grupa za koju smo osim webshopova za Hrvatsku i Sloveniju izradili i druge poslovne aplikacije, potom Garden trgovina bio hrane, Superknjižara, te mnoge druge. Kroz nekoliko tjedana očekujemo lansiranje dva nova atraktivna webshopa na koje smo već sada posebno ponosni.

Možete li otkriti nešto detaljnije o tim projektima?

- Radi o domaćim trgovcima s velikim brojem fizičkih poslovnica kojima je to ulazak u online svijet. Posebno nam je zadovoljstvo što je Shipshape partner na takvim projektima koji su strukturirani i imaju dobro razrađen marketinški plan.

Uz izradu online trgovine, pružate i konzultantske usluge?

Tako je, uslugu smo proširili i na fazu prije i poslije izrade webshopa. U timu imamo iskusne eCommerce menadžere koji su godinama vodili uspješne webshopove, pa možemo ponuditi konzultantske usluge razvoja strategije eCommercea i kreiranja projektnog zadatka. Nakon implementacije webshopa nudimo kreiranje i provođenje aktivnosti digitalnog marketinga, kroz sestrinsku marketinšku agenciju Digital reality.

Koji bi bio najbolji savjet za uspostavljanje uspješne e-trgovine?

- Prvi savjet koji uvijek dajemo klijentima – zadužite nekoga za projekt webshopa! Odredite tko će biti voditelj projekta i neka se ta osoba potpuno posveti online trgovini. Neka se educira o procesima, o marketingu, neka istražuje konkurenciju i neka postane pravi evanđelist online prodaje unutar tvrtke. Samo tako webshop može postati uspješna priča i vrijedan prodajni kanal.

Koliko imate zaposlenih?

- Trenutno smo na 16 zaposlenih, uključujući sestrinske tvrtke s kojima zajedno razvijamo eCommerce te B2B i B2C aplikacije.

Imate li dovoljno programera i je li rad na daljinu olakšao potragu za kadrovima?

- Nismo naišli na probleme u pronalasku kadrova, budući da smo platformu posložili tako da bude skalabilna bez proporcionalnog zapošljavanja novih programera. Rad na daljinu je u našoj tvrtci opcija koju svatko može koristiti kad poželi, no u praksi se pokazalo da većina preferira rad u uredu i zaista mogu reći da je atmosfera u našem timu nešto što se ne može nadoknaditi preko Zooma ili Teamsa.

Kakvi su Vam planovi za širenje poslovanja?

- Već smo ove godine krenuli s razvojem prodajne mreže na vanjskim tržištima, primarno u skandinavskim i zapadnoeuropskim zemljama. Vjerujemo da imamo jako dobar proizvod koji u zemljama s razvijenim eCommerce poslovanjem može brzo naći ciljane klijente. Shodno tome širit ćemo i svoj tim, prvenstveno odjel implementacije i tehničke podrške.