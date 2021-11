Tvrtka Three of them najbrže rastuća hrvatska tehnološka tvrtka u Srednjoj Europi

.Sa skoro 450 prijava, uključujući 32 iz Hrvatske ovogodišnja rang lista 50 najbrže rastućih privatnih ili javnih tehnoloških tvrtki Srednje Europe najkonkurentnija je u 22-godišnjoj povijesti inicijative.

- Ovo je bila rekordna godina na nekoliko načina. Ne samo da smo zaprimili prijava više nego ikad prije, nego je prosječna stopa rasta tvrtki u natječaju, na temelju prihoda zabilježenih između 2017. i 2020., također najveća ikad ostvarena i iznosi 2.278 posto u odnosu na 1.460 posto u 2020. Dodatno, nevjerojatna stopa rasta od 39.432 posto koju je ostvarila tvrtka na vrhu ljestvice – češki pionir Fintecha FTMO – također je najbrži rast prihoda koji je zabilježila neka tvrtka u cijeloj povijesti rangiranja - rekao je Jarek Skvrne, predsjednik uprave Deloittea Srednja Europa.

Nir Chinsky, direktor Google Cloud CEE & Africa je rekao kako je zadnje desetljeće bilo izvanredno za tvrtke Srednje Europe.

- Prije nešto više od 10 godina, 2010., zajednička vrijednost tvrtki Srednje Europe iznosila je oko 10 milijardi američkih dolara. Danas ta vrijednost iznosi 186 milijardi, gotovo 20 puta više. Za mene, to dovoljno govori o novom samopouzdanju i odlučnosti tvrtki koje vuku i pokreću rast poslovanja u našoj regiji, od kojih su mnoge već usmjerene i na istinski globalni rast. To mi govori nešto iznimno važno: da tržište Srednje Europe danas privlači kapital iz cijelog svijeta, a ne samo iz lokalnih izvora. A to znači da taj dio Europe danas ima potencijal postati kolijevka najvrjednijih europskih tvrtki. To je jedan od razloga zašto je Google Cloud toliko ponosan što je partner ovogodišnjeg Deloitteovog natječaja 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe. Ovo je temeljno važna inicijativa koja pomaže mladim tvrtkama da dođu do sljedećeg nivoa uspjeha - rekao je Chinsky

Oblikovanje bolje budućnosti

Natko Sertić, partner u Deloitteovom Odjelu poreznog savjetovanja i voditelj Fast 50 programa u Hrvatskoj, potvrđuje ovo mišljenje.

- Dok gledamo unaprijed kako bismo procijenili koliko se poslovanje razvija u našoj regiji i u Hrvatskoj, jasno se nazire da je tehnologija koja neprestano napreduje najvažniji pokretač budućih uspjeha: povećanja učinkovitosti, poboljšanja kvalitete, jednostavnosti izvedbe i podrška održivosti. Zato je fantastično vidjeti toliko izvanrednih mladih tvrtki iz Hrvatske kako otvaraju nove horizonte i nove mogućnosti na toliko različitih načina - rekao je Sertić.

Na ovogodišnjem 22. izdanju Deloitteovog natječaja 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe tvrtke iz 9 država ostvarile su plasman na glavnom natječaju, gdje su najuspješnije bile Češka sa 19 tvrtki i Poljska sa 16 plasiranih tvrtki. Slijede: Slovačka sa 5, Hrvatska sa 4, Bugarska sa 2 te Albanija, Estonija, Litva i Slovenija sa po jednom plasiranom tvrtkom.

I ove godine na ljestvici dominiraju softverske tvrtke s 33 plasmana, a prate ih predstavnici drugih sektora: hardver (5); mediji i zabava (4); fintech (3); zdravstvo i znanosti o životu (3) te komunikacije (2).

- Unatoč dominaciji softverskih tvrtki na Fast 50 natječaju kao cjelini, dvije su fintech tvrtke u prvih 10, uključujući ukupnog pobjednika, kao i dvije iz sektora zdravstvo i znanosti o životu. Osim toga, 33 softverske tvrtke pokrivaju širok spektar različitih usluga i područja djelovanja. To samo dokazuje raspon i dubinu vrhunske izvrsnosti u svim sektorima, zemljama i industrijama.” - ističe Sertić.

Češka fintech tvrtka FTMO, koja je porušila sve dosadašnje rekorde na samom vrhu ljestvice kategorije 50 najbrže rastućih razvila je jedinstvenu obrazovnu platformu koja trgovcima na financijskim tržištima omogućava upravljanje rizicima i disciplinirano trgovanje kako bi usvojili najbolju praksu, izbjegli pogreške te smanjili otpad.

Ove godine uveli smo novu kategoriju ‘Tvrtke u usponu‘ koja obuhvaća i rangira mlade tvrtke koje još ne ispunjavaju kriterije za prijavu na glavno natjecanje, a obuhvaća dvije potkategorije: Zvijezde najvećeg rasta gdje je najbolja bila tvrtka DRUID SA iz Rumunjske sa stopom rasta od 6.753% i Zvijezde među ulagačima gdje je pobijedila tvrtka Payhawk iz Bulgarske.

Tvrtke iz Hrvatske

Iz Hrvatske se ove godine na natječaju plasiralo ukupno sedam tvrtki, od kojih četiri u glavnoj kategoriji 50 najbrže rastućih, tri u kategoriji Zvijezde najvećeg rasta. U posebnoj dodatnoj kategoriji Zvijezde pozitivnog utjecaja i ove godine predstavljene su i istaknute tri tvrtke.

U kategoriji 50 najbrže rastućih od hrvatskih tvrtki plasirali su se: Three of them na 19. mjestu s rastom od 1.011 posto, Flow and Form na 32. mjestu (726%), Async d.o.o. Lab na 33. mjestu (725%) te Reactor Studio na 37. mjestu (684%).

Moramo još istaknuti kao zanimljivost i plasman tri naše tvrtke kojima je jako malo nedostajalo da se plasiraju na glavnu listu: Bazzar.hr na 52. mjestu (541%), Udonis na 53. mjestu (536%) i NEWTON Technologies Adria na 54. mjestu (529%).

U kategoriji Zvijezde najvećeg rasta plasirali su se: Brightdock d.o.o. na 4. mjestu s rastom od 2.010 posto, HiveTech Ltd. na 12. mjestu (786%) te CircuitMess na 24. mjestu (203%).

U posebnoj kategoriji Zvijezde pozitivnog utjecaja, koja je pokrenuta prošle godine predstavljene su tri hrvatske tvrtke: Q, Nanobit i Speck.

Zanimljivo je da svih sedam tvrtki iz Hrvatske koje su ostvarile plasman u natječaju prvi put sudjeluju.

U glavnoj kategoriji 50 najbrže rastućih tvrtki, kako smo već prethodno naveli, najbolji plasman od hrvatskih tvrtki ostvarila je tvrtka Three of them na 19. mjestu s rastom od 1.011 posto. Oni su debitanti na natječaju, a glavna djelatnost su im web i mobilna rješenja bazirana za B2B i B2C projektima. Slijedi ih Flow and Form na 32. mjestu sa rastom od 726 posto, tvrtka koja se bavi razvojem rješenja za trgovanje nekretninama. Na 33. mjestu je Async d.o.o. Lab sa rastom od 725 posto, digitalna agencija koja se bavi razvojem softwarea i aplikacija te digitalnim marketingom i dizajnom. Reactor Studio d.o.o. plasirao se na 39. mjesto sa svojih 684 posto rasta, a bave se također razvojem aplikacija.

- Ulazak na Fast 50 listu, a naročito plasman na istoj, potvrda nam je da smo se odlučili za dobru politiku razvoja tvrtke. Veseli nas da smo prepoznati kao vrlo uspješna tvrtka i da se naš trud isplatio. U periodu od dvije godine, s jedne zaposlene osobe, narasli smo na njih deset te i dalje rastemo i zapošljavamo. Naš glavni proizvod je najveći ecommerce sustav za ljekarne u Njemačkoj. Sustav je to koji ljudima olakšava pristup lijekovima te njihovim terapijama. Zadovoljstvo nam je raditi na projektu koji direktno utječe na kvalitetu života ljudi – istaknuli su Petar Gabud, Robert Drago Šinko i Marko Gabud, vlasnici naše najbolje plasirane tvrtke Three of them.

U novoj potkategoriji Zvijezde najvećeg rasta imamo tri tvrtke: Brightdock d.o.o. na 4. mjestu s rastom od 2.010 posto, inovativnu digitalnu agenciju za izradu prilagođenih poslovnih mobilnih i web rješenja. HiveTech Ltd. na 12. mjestu sa rastom od 786 posto, tvrtka koja se također bavi izradom rješenja za razvoj softvera po mjeri. CircuitMess d.o.o. na 24. mjestu sa 203 posto rasta, bave se razvojem softvera i hardvera i proizvodnjom obrazovnih i zabavnih elektroničkih uređaja.

- Zahvaljujemo svim tvrtkama iz Hrvatske koje su se prijavile i sudjelovale na našem natječaju. Također čestitamo onima koji su uspjeli ostvariti plasman, kao i onima koji nisu, jer su svojim sudjelovanjem i uspješnošću doprinijeli dizanju kvalitete i značaja ovog natječaja, kao i hrvatskog gospodarstva - zaključio je Natko Sertić.